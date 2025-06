Así fue como el descuido con una argolla de matrimonio expuso una infidelidad: “Nunca la devolví, no me parecía justo”

Una argolla de matrimonio, dejada por descuido, se convirtió en la prueba irrefutable que desenmascaró la doble vida del novio de Paola Romero - crédito pao_roomero/TikTok

La infidelidad, un tema tan antiguo como las relaciones humanas, sigue siendo un factor de profunda disrupción en la sociedad colombiana.

Sus causas son tan variadas como sus consecuencias, que van desde la insatisfacción personal hasta la búsqueda de validación, dejando a su paso un rastro de dolor emocional que afecta no solo a las parejas, también a sus familias, tan valoradas en la cultura local.

Aunque muchas parejas buscan superar estos obstáculos a través del diálogo y la terapia, la aparición de un “objeto del delito” puede cambiarlo todo.

Un caso peculiar, compartido en TikTok por la usuaria Paola Romero, llamó la atención por su desenlace digno de un guion de comedia dramática.

Romero relató cómo una argolla de matrimonio, olvidada por su novio en su cama, se convirtió en la prueba irrefutable de su infidelidad, precipitando no solo el fin de su relación, sino, según ella, una “pelea gigante” con la esposa del hombre.

La argolla olvidada

Paola Romero, en su relato cargado de humor y asombro, comenzó por contar la historia de su “exnovio”, con quien mantuvo una relación de aproximadamente dos años.

Ella sabía que él había estado casado, pero, como es natural, asumió que su relación era posmatrimonio: “Yo dije, o sea, normal, cualquiera puede rehacer su vida, cualquiera puede dejar a su esposa y después conseguirse otra persona. ¿No? Eso pensé yo, pero entonces resulta que el man, pues aparentemente no la había dejado”.

La incredulidad de Paola Romero al descubrir la argolla de matrimonio de su "exnovio" que, según ella, nunca había dejado a su esposa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La relación, en apariencia “legal y firme”, tenía un matiz de toxicidad que Romero ya había notado, dado que él tenía llaves de su apartamento y llegaba sin previo aviso, a menudo preguntándole si estaba para verificar: “Como buen tóxico que sí era”, bromeó.

El día fatídico, el exnovio de Paola Romero llegó temprano por la mañana a su apartamento: “Me escribió como que yo qué estaba haciendo y yo estaba acostada”, acotó, por lo que el infiel, conocido por sus detalles, traía chocolates y frutas, mostrando su lado atento.

La “delicadeza” de un arranque de pereza y la revelación

Una vez en el apartamento, el hombre entró a la habitación de Paula, que seguía acostada: “Me dijo ‘tengo como media horita porque tengo que irme a trabajar, entonces te voy a arrunchar un rato’”, por lo que, sin quitarse la ropa, solo los zapatos, se metió en la cama para “hacer pereza” por unos veinte o treinta minutos.

Después de ese breve momento, el hombre se levantó para irse a trabajar, por lo que Romero, con la rutina de una persona que vive sola, procedió a tender su cama antes de ducharse y fue entonces cuando el destino, o la torpeza del infiel, jugó su carta.

Paola Romero vivió un insólito momento al encontrar una argolla de matrimonio olvidada por su novio, desatando un drama de infidelidad - crédito pao_roomero/TikTok

“Cuando yo bajo las cobijas al piso para tender la cama, pues veo ahí, sobre el colchón, una argolla. ¿Y yo qué?, ¿y esta rosa marica?”, la revelación fue instantánea y sin lugar a dudas: “Obviamente, no necesité mucho para deducir qué significaba esa argolla ahí en mi cama”.

La llamada a mamá y la negación del infiel

La reacción de Paola fue de asombro total: “Yo me puse pálida, morada, verde, amarilla”, por lo que lo primero que hizo fue llamar a su mamá, que estaba al tanto de toda su historia con el hombre.

“Mami, a que no adivina, acabo de encontrar la argolla del matrimonio de este susodicho”, minutos después, el infiel, consciente de su descuido, se puso en contacto con Paola.

“Él sentía y sabía dónde se le había quedado esa argolla”, afirmó Romero, deduciendo que el hombre se la había quitado para que ella no la viera, pero por algún descuido, se le había caído del bolsillo.

El mensaje del hombre fue sutil, pero directo: “Hola, ¿cómo estás?”, a lo que Paula respondió “bien”, luego, la pregunta clave: “En tu casa se me quedó algo”.

Romero, ya con la argolla en su poder, decidió jugar al misterio: “No entiendo de qué me habla”, por lo que la negación del hombre a decir explícitamente lo que buscaba solo aumentó la frustración de Paola, “pero él man no tenía las huevas bien puestas para decirme qué era lo que se le había quedado en mi cama”.

Paola Romero decidió no devolver la argolla, dejando al infiel en aprietos con su esposa, aunque el karma, según ella, no actuó como esperaba - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Finalmente, el hombre lo admitió: “Yo sé que sí, tú tienes mi argolla de matrimonio”, pero la respuesta de Paola fue contundente: “Sí, yo la tengo. ¿Y usted por qué traía eso?”. Las excusas del hombre, según Romero, fueron “estupideces” que no lo salvaron.

La argolla no devuelta

“Al final yo no le devolví la argolla, yo dije: ‘Mire a ver usted qué dice en su casa, a mí la verdad me vale’”, sentenció Paola, dejando al infiel a su suerte.

Ella imaginó el caos que se desató en su casa: “Supongo que ese día el man peleó feísimo con su esposa porque cómo es que no va a tener el anillo, yo creo que él tuvo que haber dicho que lo empeñó o que lo robaron en la calle o pues no sé, la verdad no sé qué dijo porque esa argolla nunca la devolví. Es que no me parecía justo”.

A pesar de la justicia poética del momento, el desenlace para el infiel no fue el esperado por Paola: “El caso es que la esposa del man después se dio cuenta que él estuvo conmigo tanto tiempo, yo dije bueno, ahora sí el karma se lo va a cobrar a este man y pues no, ahí siguen juntos, felices de la vida como si nada hubiera pasado”, concluyó el relato de Romero.