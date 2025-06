Aida Victoria Merlano habló de las críticas que ha recibido La Segura sobre su hijo: “Yo sufro”

Aida Victoria Merlano, en una de sus historias de Instagram, expresó su solidaridad con La Segura por las críticas que ha recibido desde el nacimiento de su hijo - crédito @aidavictoriam - @la_segura/Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano, que hace dos meses anunció su embarazo, expresó su apoyo a su colega Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, frente a las críticas que la caleña ha recibido sobre la crianza de su hijo.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Merlano habló sobre los comentarios negativos que han surgido en torno a la maternidad de La Segura y la forma en que esta ha respondido a ellos.

Según compartió la barranquillera, estas críticas han incluido desde cuestionamientos sobre la postura del bebé hasta su apariencia física: “A veces quisiera ser amiga de La Segura para enseñarle que hay personas a las que se responde y gente a la que se manda a comer mondá”.

En uno de los videos compartidos, Aida Victoria Merlano mencionó que había visto un clip en el que La Segura explicaba que su hijo Lucca Baladán Segura, no tenía frío, a pesar de que su piel clara hacía visibles sus venas: “Me salió un video de ella explicando que su hijo es muy blanco, se ve en sus venas pero que no, no tiene frío. ¿Y yo tipo qué?”

También recordó otro caso en el que la influencer caleña tuvo que aclarar que su bebé no estaba sentado de manera inapropiada mientras tomaba su biberón, ya que se trataba de una técnica supervisada por una enfermera prenatal.

“Pero antes de eso ya vi una explicación porque la gente creía que el niño se sentaba a las 12 del mediodía en la sala a tomar tinto, y pensaban eso simplemente porque el niñito apareció en un video medio sentado tomando tetero. ‘No, que es que a los bebés no se les puede sentar’. Era una técnica que les enseñó su enfermera prenatal, que la técnica existe y la enfermera prenatal estaba al lado. Entonces todo se lo critican y amablemente sale a explicar, y yo sufro”, contó la barranquillera.

Merlano expresó su frustración ante la necesidad de justificar constantemente cada aspecto de la crianza del niño y afirmó: “Yo sufro cada que La Segura sale amablemente a explicar a la gente todo lo que le critican a su hijo”.

Además de solidarizarse con La Segura, Aida Victoria ofreció consejos sobre cómo manejar este tipo de situaciones. En otro video, destacó que no todas las personas merecen explicaciones y que es importante establecer límites frente a los críticos.

“No todo el mundo se le deben explicaciones y hay que pararse en la raya. A ver, manada de criticones. A ustedes les importa más la vida de mi hijo que a mí. A ustedes, que lo conocen detrás de una pantalla, les importa más que a mí, que lo tuve aquí nueve meses, que sacrifiqué mis dinámicas de vida, mi estética, mi salud mental y física, y que no me estoy quejando, pero son datos y hay que darlos. Usted. Usted, usted y el que le sigue detrás. Vayan y coman mondá”, indicó.

La Segura respondió a las palabras de apoyo de Aida Victoria Merlano a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo el gesto y bromeando sobre las críticas que ambas enfrentan como figuras públicas. “Hermana, ya vamos a poder salir a tomarnos el tinto con nuestros críos y ver cómo nos critican por todo”, escribió la influencer.

La caleña, que anunció su embarazo en octubre de 2024, dio a luz a su primer hijo Lucca Baladán Segura el 12 de abril de 2025. Desde el nacimiento de su hijo, la influencer ha documentado su experiencia como madre primeriza, revelando algunos de los desafíos que ha enfrentado, como las dificultades con la lactancia materna debido al dolor físico y a una baja producción de leche.

Mientras que Aida Victoria Merlano anunció su embarazo el 19 de marzo de 2025. En un emotivo video titulado “¿Cómo es que eres tan fuerte?”, compartió detalles de los momentos difíciles que vivió antes de revelar su estado de gestación. La barranquillera explicó que decidió mantener su embarazo en secreto durante los primeros meses debido a complicaciones de salud y recomendaciones médicas.