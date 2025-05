Mauricio Figueroa le dijo “no” a la posibilidad de ser jefe de campaña de Melissa Gate: “Espero me entiendan”

Mauricio Figueroa no podría participar en la campaña de Melissa Gate dentro del reality - Mauricio Figueroa Actor/Instagram

En la recta final de La Casa de los Famosos Colombia, los presentadores del programa, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, sorprendieron a los participantes con que cada uno debía elegir a su jefe de campaña, figura clave en la estrategia para llegar a la final del reality.

A propósito de este anuncio, uno de los nombres que generó expectativa fue el del actor Mauricio Figueroa, que tuvo que abandonar el programa por motivos de salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su cercanía con algunos de los concursantes, especialmente con la influencer Melissa Gate, despertó rumores sobre un eventual regreso, esta vez como parte del equipo externo que apoya a la finalista.

Mauricio Figueroa y Melissa Gate tuvieron una relación cercana dentro del reality - crédito cortesía Canal RCN

En respuesta a estas especulaciones, Figueroa publicó un video en su cuenta de Instagram en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y de sus compañeros dentro del programa. En particular, destacó el gesto de Melissa Gate, que lo habría considerado entre sus opciones como su jefe de campaña, en caso de que El Flaco Solórzano o Emiro, si llegase a salir, no pudieran asumir el reto.

“Hola, queridos seguidores, este payaso fui yo, lo interpreté en la primera novela de Jorge Barón, Destino”, dijo el actor al inicio del mensaje.

Luego, se refirió directamente a la posibilidad de retornar al set del reality: “Iba a entrar a la Casa a ser el jefe de campaña de ella (Melissa Gate), pero por cuestiones médicas, por cuestiones de mis rodillas, terapias, citas médicas, en fin, los tratamientos que me están haciendo… no es nada del otro mundo, pero si no me hago esas terapias, me tienen que hacer cirugía y la verdad no quiero que eso pase”.

Figueroa explicó que, aunque su estado de salud no es grave, debe cumplir con un tratamiento de rehabilitación que le impide asumir nuevos compromisos en este momento. “Las terapias van por todo junio, pero pues son dos veces a la semana y primero es la salud que cualquier cosa”, indicó en el video.

El actor salió por complicaciones de salud que aún está atendiendo - crédito cortesía Canal RCN

Pese a la negativa, el actor se mostró conmovido por el respaldo recibido: “Espero que me entiendan, espero que me comprendan, que me sigan teniendo el mismo amor de siempre, el mismo cariño que yo también les tengo a ustedes”.

El mensaje concluyó con un saludo afectuoso a su audiencia y una mención especial a los participantes que continúan en competencia: “Dios los bendiga y lo mejor para Melissa, para Peluche… ustedes que han entendido lo que es ser correcto, lo que es ser derecho y por eso ese apoyo incondicional que recibo con tanto amor”.

En la última fase de la segunda temporada de La casa de los famosos, los concursantes del top cinco deben elegir exparticipantes para colaborar en la creación de contenido que justifique su permanencia y la victoria por el premio de $400 millones.

Durante la gala 124, los concursantes revelaron los posibles elegidos para ser “jefes de campaña”. “Peluche”, por ejemplo, seleccionó a su pareja Norma Nivia, a Mauricio Figueroa o a Luis Fernando “El Negro” Salas como sus posibles colaboradores.

La famosa podría regresar a la Casa a hacerle campaña a su actual pareja Peluche - crédito Canal RCN y Norma Nivia / Instagram

Andrés Altafulla parece inclinarse por relaciones personales, pues su primera elección es Karina García, su pareja actual. De otra parte, considera al popular creador Mauricio Gómez, conocido en las redes como La Liendra.

La Toxi Costeña tiene claras sus preferencias, mirando hacia personalidades como Yina Calderón, quien ya ha comentado sobre el tema. También contempla como opciones a Cristian Pasquel y Lady Tabares.

Mientras que Emiro Navarro, quien confió en José Rodríguez y Luis Fernando “El Negro” Salas en lugar de Camilo Trujillo. Por último, La Jesuu optaría por el presentador Cris Pasquel o la figura conocida como La Abuela.

La producción de La Casa de los Famosos Colombia no ha confirmado oficialmente quiénes serán los jefes de campaña de los finalistas, pero el video de Mauricio Figueroa deja claro que, al menos en su caso, no estará entre ellos. Mientras tanto, el reality avanza hacia su desenlace, con el respaldo del público como un factor decisivo en la última etapa del juego.