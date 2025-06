Española explicó las razones por las que no deja de extrañar Colombia: “Soy otra persona cuando bajo del avión”

Pequeños detalles de la cultura colombiana, como la arepa con queso y el chocolate con queso, despertaron en Paula Díaz el deseo de conocer el país que hoy extraña profundamente - crédito paulasgh/TikTok

Colombia es una tierra de contrastes y riqueza natural, y posee un encanto difícil de describir, pues desde sus playas caribeñas de arena blanca hasta los imponentes picos de la Sierra Nevada, el país ofrece paisajes que parecen extraídos de un sueño.

Sus ciudades vibrantes como Cartagena y Medellín combinan a la perfección historia, cultura y modernidad. A ello se suma la amabilidad de su gente y una gastronomía que deleita el paladar que va desde la bandeja paisa hasta el reconfortante ajiaco.

Incluso, el clima diverso y la biodiversidad sin igual convierten al país cafetero en un destino ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y una alta calidad de vida.

Este fue precisamente el escenario que conquistó el corazón de la española Paula Díaz, que compartió en TikTok las razones por las que se enamoró de este país y por qué lo extraña profundamente tras su regreso a España.

Un enamoramiento que nació en EE. UU.

La historia de Paula Díaz con Colombia comenzó en Estados Unidos en 2016, cuando realizó un intercambio de estudios siendo menor de edad; allí, además de entablar amistad con jóvenes de diversas nacionalidades, conoció a una ciudadana colombiana que se convertiría en una de sus mejores amigas.

Fue ella quien, con entusiasmo, le presentó elementos de la cultura cafetera tan simples como el chocolate con queso o la arepa con queso y le enseñó fotos de lugares recónditos de Colombia, desde las montañas hasta los barrios tradicionales.

“En Estados Unidos me enseñó el chocolate con queso, arepa con queso, me mostraba fotos de Colombia, me enseñaba dónde vivía, de dónde era. Me dieron muchísimas ganas de ir a Colombia, la verdad. Yo era menor de edad y no podía ir sola, y además no tenía recursos como estudiante para un viaje tan largo”, relató Díaz en su video de TikTok, el cual se hizo viral.

Estos primeros contactos fueron suficientes para despertar en ella un deseo intenso de conocer un país que hasta entonces parecía lejano e inalcanzable; sin embargo, sus limitaciones económicas y legales la obligaron a postergar ese sueño.

Un encuentro decisivo en Malta

Años después de su intercambio, Paula obtuvo una beca para un curso de inglés de verano en Malta. Este programa gratuito incluía actividades culturales y académicas, siempre y cuando los beneficiarios permanecieran inscritos en las clases.

Allí, en 2021, conoció al joven paisa que cambiaría su vida: “Literalmente lo vi, me gustó, él me habló con ese acento paisa y me gustó aún más”, confesó Paula Díaz.

Paula Díaz conoció a su novio paisa en Malta, un evento que la impulsó a viajar a Colombia y que ha mantenido viva su conexión con el país - crédito paulasgh/TikTok

Luego del mes de estudio, su novio, oriundo de Antioquia, permaneció en Malta y tras finalizar el curso viajó para verla, fue entonces cuando ella tomó la decisión: “Dije: tengo que ir a Colombia, no existía ninguna posibilidad de que no fuera”.

De regreso en España, Paula Díaz empezó a ahorrar gracias a su trabajo como profesora de idiomas; finalmente, logró reunir el dinero suficiente para un viaje de visita a Colombia.

Desde entonces, ha viajado casi cada año, impulsada tanto por su cariño hacia su pareja como por su fascinación creciente con la cultura y el modo de vida colombiano.

Un hogar lejos de España

Para Paula Díaz, Colombia se convirtió en mucho más que un destino turístico, pues al llegar, se sintió acogida de inmediato.

“Yo en Colombia me siento tan feliz que no encuentro palabras para explicarlo. Cuando bajo del avión, soy otra persona, es un sentimiento que no me había pasado con ningún otro país, a pesar de haber viajado mucho”, aseguró en el video.

"No se trata solo de ver un país como turista, sino de vivirlo con gente de allí", afirma Paula Díaz - crédito montaje Infobae

La calidez de la gente, el bullicio de las ciudades y la hospitalidad en cada rincón hicieron que Paula sintiera “un hogar lejos de casa”, aun sin raíces ni sangre colombiana, cada visita reavivó su sensación de pertenencia; además de su novio y sus nuevos amigos, descubrió que el país, con su alegría innata y diversidad cultural, influyó positivamente en su estado de ánimo y en su bienestar mental.

Paula explicó que, para quienes han enfrentado episodios de ansiedad o depresión en su lugar de origen, la energía vital colombiana resulta curativa; incluso, su espontánea risa, el contacto directo con la naturaleza y la curiosidad por explorar desde la música hasta la gastronomía local contribuyeron a que ella se sintiera en plenitud.

“Si alguien ha pasado por depresión o ansiedad en su país, como España, podrá entenderme. No se trata solo de ver un país como turista, sino de vivirlo con gente de allí, un país tan alegre te cambia la manera de pensar”, comentó.

La tristeza del regreso a España

Sin embargo, cada retorno a España conlleva una añoranza profunda. Este sentimiento, mezcla de gratitud por reencontrarse con la familia y melancolía por dejar atrás la vida que había construido en Colombia, se refleja en su reciente video:

“Estoy trabajando en España, estoy con mi familia y con mi gente, pero estoy triste. No tengo razones para sentirme así porque en Colombia estuve súper bien y me sentí acogida, nunca había estado tan triste por dejar un país y esto, creo que más gente lo va a entender”.

Para Paula Díaz, Colombia es mucho más que un destino turístico; es un lugar donde se siente "otra persona" y un verdadero "hogar lejos de casa", como comparte en su emotivo video - crédito paulasgh/TikTok

Para Paula, el duelo que experimenta al regresar obedece a la imposibilidad de reproducir en España la vivacidad diaria que halló en Colombia, dado que extraña el contacto espontáneo con sus amigos paisas, la diversidad de planes culturales y, por supuesto, la compañía de su novio.

Aunque el amor a distancia le permite mantener viva su conexión con el país, no logra suplantar la intensidad de una tarde compartida en un café bogotano o una caminata al atardecer en Medellín.

“Es un país tan alegre que te cambia la manera de pensar, te sientes bien de solo estar allí, no sé cómo explicarlo, pero es que yo me bajo del avión allí y soy tan feliz, me hace ilusión ver a mi novio, pero es que el país en sí me gusta mucho. ¿Seré la única que me pasa?, yo creo que no", concluyó Díaz en su publicación.