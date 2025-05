Kany García, de ‘Yo me llamo’, se mostró afectada por las críticas: ¿se arrepiente de haber entrado al concurso?

La doble de Kany aprovechó sus redes para desahogarse - crédito Instagram

Tras superar el reto de la eliminación en el capítulo 94 del programa Yo me llamo, la imitadora de la artista Kany García utilizó sus redes sociales para expresar su frustración ante los constantes comentarios negativos que ha recibido desde su ingreso al concurso y por las reacciones que ha publicado en sus redes sociales, mostrando su notorio desacuerdo con los jurados: Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Según publicó en su cuenta de Instagram, en la jornada del 28 de mayo de 2025 tras la emisión del capítulo, la experiencia de participar en el reality ha estado acompañada por mensajes cargados de odio y críticas que la han afectado profundamente. En su publicación, la participante afirmó que, de haber sabido el nivel de ataques que enfrentaría, habría reconsiderado su decisión de presentar la audición para hacer parte del programa.

En la publicación realizada vía stories de Instagram, la imitadora, cuyo nombre real es María Ángel, escribió: “Si yo hubiese sabido que intentar algo nuevo en mi vida me iba a traer mensajes tan desagradables, llenos de odio, con tanta miseria humana, jamás hubiese ido a Yo me llamo. Igual agradezco la experiencia adquirida al canal. Y siempre agradecida con los que me apoyan”.

Estas palabras demuestran el impacto que han tenido las críticas en su experiencia dentro del concurso, a pesar de haber sido reconocida en varias oportunidades por su gran parecido físico y vocal con la cantante original.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que María Ángel utiliza sus redes sociales para demostrar su inconformidad con situaciones relacionadas con el programa, pues durante el 24 de mayo de 2025, tras la emisión del capítulo 92, la participante criticó abiertamente a los jurados del programa por lo que consideró “imprecisiones” en sus comentarios sobre su presentación.

En esa ocasión, explicó que esperó a ver la gala en televisión para analizar las observaciones realizadas por los jueces y concluyó que no encontró errores en su interpretación.

En su publicación, expresó: “¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado, porque había que verla desde afuera, y no me equivoqué: desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción, y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no”.

La controversia en torno a la cantante no solo se limita a las críticas de los jurados, sino a la división que ha causado entre los seguidores del programa, puesto que algunos destacan su talento y su capacidad para imitar a la intérprete de canciones como Para siempre, Confieso y Te lo agradezco, otros han cuestionado sus actitudes frente a las devoluciones del jurado y su reacción ante las críticas.

Esta dualidad convirtió a la imitadora en una de las participantes más controversiales de la temporada, por lo que despierta amores y odios entre los seguidores del formato, que se encuentra en la recta final de la décima temporada.

A pesar de las dificultades, María Ángel expresó su gratitud hacia el Canal Caracol, que produce el programa, y hacia aquellos seguidores que la siguen apoyando durante su participación. Sin embargo, sus declaraciones demuestran el impacto emocional que puede tener la exposición mediática y la presión de un concurso de este tipo, especialmente cuando se enfrenta a un nivel significativo de críticas y ataques en redes sociales.

Aunque algunos de los seguidores del concurso indican que esto podría haberlo evitado de no tomar las cuestionables actitudes en contra de los jurados.

