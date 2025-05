Hombre incendió sede de caja de compensación familiar molesto porque la EPS no le entregó los medicamentos a su hijo

Hombre prendió fuego a las instalaciones en La Guajira porque no le entregaron medicamentos a su hijo - crédito @CajacopiEps/X

Por la desesperación causada por la demora en la atención, un usuario de Cajacopi EPS llegó a las instalaciones del lugar en Maicao, departamento de La Guajira, en horas de la mañana del 29 de mayo, roció líquido inflamable y le prendió fuego, poniendo en riesgo a pacientes y funcionarios que se encontraban en el interior.

En medio de la ira, el sujeto alegaba que no le fueron entregados los medicamentos a su hijo, quien presenta una afectación en una de sus córneas.

El hombre fue capturado por las autoridades y puesto a disposición de la justicia para que responda por los hechos.

Cajacopi EPS emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señala que, debido a la gravedad de los hechos, la atención en el municipio se realizará exclusivamente por canales digitales, tales como el correo electrónico, el chat virtual, la oficina virtual disponible las 24 horas del día y la línea gratuita a nivel nacional 018000111446.

La EPS informó que la atención solo será por los canales virtuales mientras se subsana la emergencia - crédito Cajacopi EPS

“Desde Cajacopi EPS rechazamos de forma contundente este acto de violencia. Nuestros trabajadores merecen respeto y garantías para ejercer su labor en condiciones seguras. Lo ocurrido hoy es inaceptable. Exigimos que las autoridades avancen con celeridad y se llegue hasta las últimas consecuencias. Este hecho no puede quedar impune. La violencia jamás puede ser el camino”, indicó la EPS en el pronunciamiento oficial.

Roberto Solano, gerente de Cajacopi EPS, conversó con Blu Radio y dio más detalles sobre la situación del detenido y las posibles causas que lo llevaron a ejecutar este acto violento que puso en riesgo la vida de decenas de personas.

Como primera medida, confirmó que el menor de edad, de aproximadamente 9 años, presenta afectaciones en sus ojos, razón por la cual se encuentra internado en la ESE de Maicao.

El sujeto alegaba que no le fueron entregados los medicamentos a su hijo, quien presenta una afectación en una de sus córneas - crédito @CajacopiEps/X

Solano comentó que el 28 de mayo el niño fue atendido en Riohacha, pero debido a la necesidad de una atención más especializada fue remitido a un centro médico en Barranquilla. No obstante, confirmó que la movilización no se pudo realizar por cuenta de los bloqueos que se presentan en la vía:

“Tenemos las carreteras bloqueadas, no se podía hacer ningún traslado y se programó una cita ambulatoria. El padre no estuvo conforme y procedió a actuar por vías de hecho, situación que es deplorable y rechazamos rotundamente”.

Aseveró que, si bien el menor se encuentra hospitalizado, el médico tratante determinará la gravedad de la enfermedad y que, en ese momento, no se trataba de un traslado por una urgencia vital, por lo que podría esperar unos días: “El médico que le dio la cita es el que determina qué tiempo requiere para dar la cita de acuerdo con la urgencia”.

Comentó que, ante la inconformidad, la EPS cuenta con múltiples canales para manifestarla y hacer la respectiva solicitud, pero sin recurrir a este tipo de vías, de hecho.

Roberto Solano, gerente de Cajacopi EPS, conversó con Blu Radio y dio más detalles sobre la situación del detenido y las posibles causas que lo llevaron a ejecutar este acto violento - crédito @CajacopiEps/X

Ante el cuestionamiento sobre posibles represalias contra este hombre por parte de la EPS, el gerente confirmó que se procederá con instancias judiciales, teniendo en cuenta no solo el incidente contra la infraestructura, sino también por cargos de intento de homicidio, pues varios usuarios relataron que el detenido no tenía intenciones de dejar salir a varios funcionarios que estaban en la parte trasera del lugar. Afortunadamente, no se presentaron víctimas fatales.

Mientras las autoridades llegaban al lugar, los usuarios que salieron de manera inmediata fueron testigos de cómo se consumía el sitio en medio del espeso humo, que incluso rompió los vidrios del lugar. Lo único que quedó en pie fueron las decenas de sillas. El dispensario quedó hecho cenizas y las pérdidas son millonarias, teniendo en cuenta las afectaciones causadas a los demás usuarios que están a la espera de la entrega de sus medicamentos.