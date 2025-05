Usuario estalló contra ‘cantante’ de TransMilenio por el ruido que producía: así estallaron las redes sociales

El desenlace del incidente se dio cuando, ante la presión ejercida por los pasajeros, el cantante abandonó el articulado - crédito @ColombiaOscura / X

Un altercado en un bus del sistema TransMilenio de Bogotá se convirtió en el centro de atención cuando un hombre de la tercera edad decidió confrontar a un supuesto cantante, que al parecer, generó molestia dentro del medio de transporte.

Este enfrentamiento verbal escaló rápidamente, por lo que involucró indirectamente a otros pasajeros, que terminaron apoyando al adulto mayor en su reclamo.

En el video se observa que el conflicto se originó cuando el hombre mayor, visiblemente molesto por el ruido producido por el cantante que provenía, según él, de Barranquilla, decidió enfrentarlo directamente. Este intercambio de palabras subió de tono, por lo que captó la atención de los demás usuarios que se encontraban en el bus. La incomodidad generada por la actuación del supuesto artista no pasó desapercibida, y los pasajeros comenzaron a mostrar su respaldo al adulto mayor, evidenciando un descontento generalizado con la situación.

El desenlace del incidente se dio cuando, ante la presión ejercida por los pasajeros, el cantante abandonó el articulado. Según lo ocurrido, esta reacción colectiva reflejó el malestar que ciertos comportamientos pueden generar en espacios compartidos, ya que el aparente artista, empezó a ser grosero con el usuario, diciéndole: “Yo soy barranquillero, care mondá, no me importa, yo soy barranquillero”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos apoyando la intervención generada por el señor, mientras que otros, estuvieron del lado del joven. “Eso del ruido en Transmilenio es un lio hasta para contestar el celular no se puede” , “Estoy con el señor, ese ruido exagerado es desesperante“, ”Pues la verdad si ese viejito quiere silencio que se compre un carrito y no ande en transmilenio“, ”Ahora compiten por quien tiene el bafle más grande o hace más ruido” y “Estoy totalmente de acuerdo con el señor de la 3 edad se está volviendo terrible el sonido dentro de los buses“, fueron algunos de los pronunciamientos de los usuarios de la red social X.

Estos fueron algunas de las reacciones de los internautas - crédito @ColombiaOscura

El sistema de transporte masivo TransMilenio, utilizado diariamente por millones de bogotanos, se ha convertido en un escenario cada vez más frecuente de incidentes violentos y actos de intolerancia que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde agresiones verbales y físicas hasta actos vandálicos y la falta de cultura han disparado las alertas sobre la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades distritales, según lo expone la Alcaldía de Bogotá.

Alarma por creciente intolerancia en TransMilenio

El Concejo de Bogotá ha intensificado su llamado a la acción frente a los crecientes problemas de inseguridad y comportamientos agresivos en el sistema de transporte público TransMilenio, considerado el más importante de la capital colombiana. Según declaraciones del cabildante Armando Gutiérrez, la falta de estrategias efectivas para prevenir estos incidentes está llevando al sistema a una situación crítica, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y normaliza la intolerancia en este espacio público.

La situación actual del sistema de transporte ha generado preocupación entre los usuarios - crédito IDU

De acuerdo con lo expresado por Gutiérrez, es fundamental que la Alcaldía de Bogotá y las autoridades competentes actúen de manera inmediata para abordar esta problemática. Entre las medidas propuestas, se destaca la necesidad de implementar planes de sensibilización y educación en cultura ciudadana, con el objetivo de fomentar el respeto y la convivencia entre los usuarios del sistema. Asimismo, el cabildante resaltó la importancia de reforzar la presencia de autoridades en las estaciones y dentro de los buses, como una estrategia para prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Otro aspecto señalado por Gutiérrez es la urgencia de desarrollar una política clara para atender los problemas de salud mental que podrían estar vinculados con los comportamientos agresivos observados en el sistema. Según el cabildante, abordar esta dimensión es clave para reducir los incidentes y promover un ambiente más seguro y respetuoso en el transporte público.

Los pasajeros apoyaron al adulto mayor en su reclamo - crédito Transmilenio

El cabildante también enfatizó que desde el Concejo de Bogotá se continuará ejerciendo control político para exigir respuestas concretas por parte de las autoridades distritales. En sus palabras, la seguridad y el respeto en el transporte público deben ocupar un lugar prioritario en la agenda del Distrito, ya que TransMilenio es un espacio esencial para la movilidad de millones de ciudadanos.

La situación actual del sistema de transporte ha generado preocupación entre los usuarios, que enfrentan diariamente episodios de inseguridad y comportamientos intolerantes. Las propuestas planteadas buscan no solo mitigar estos problemas, sino también recuperar la confianza de los ciudadanos en un sistema que es vital para la dinámica de la ciudad