Murió el reconocido actor Kepa Amuchastegui, recordado por su paso en ‘Yo soy Betty, la fea’

El actor Kepa Amuchástegui, reconocido por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’, murió a los 84 años - crédito Colprensa

El actor y director bogotano Kepa Amuchástegui Eloizaga, conocido por su destacada trayectoria en teatro y televisión, falleció el 27 de mayo a las 11:11 p. m., según informó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, se describió su partida como un momento sereno y lleno de paz, y se anunció que la velación tendrá lugar en La Candelaria Sala de Velaciones el 28 de mayo, con detalles adicionales pendientes de confirmación.

“El 27 de mayo a las 11:11 p.m. ha fallecido nuestro amado Kepa Amuchástegui. Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor. La velación será en: La Candelaria Sala de Velaciones, el 28 de mayo. Les estaremos informando la hora”, se puede leer en el Instagram oficial del actor.

La velación de Kepa Amuchástegui se realizará en La Candelaria Sala de Velaciones, según anunció su familia - crédito @kepa.amuchastegui/Instagram

Amuchástegui, recordado especialmente por su interpretación de Roberto Mendoza en la telenovela Yo soy Betty, la fea, enfrentó un tumor maligno en la vejiga que marcó profundamente su vida. “Solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga”, compartió en su momento el bogotano a través de sus redes sociales.

A sus 84 años, el actor reveló que la enfermedad había deteriorado su salud, llevándolo a perder parcialmente la función renal y a depender de una nefrostomía permanente: “Me tuvieron que hacer una nefrostomía, la cual consiste en introducir un catéter en el riñón; y, a través de un tubo plástico, se evacúa la orina por medio de una bolsa que me cuelga eternamente de una pierna”.

Debido a su delicado estado, los médicos descartaron tratamientos agresivos como la quimioterapia y la radioterapia, optando en su lugar por inmunoterapia para controlar la propagación del cáncer: “Frente al cáncer maligno de la vejiga me presentaron tres opciones: primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata, descartada por ser una intervención de alto riesgo (...) Segunda, quimioterapia, descartada también porque mi único riñón a medio funcionar no sería capaz de filtrar los químicos inyectados. Tercera, radioterapia, descartada igualmente porque afectaría otros órganos de manera irreversible (...) Tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia”.

El actor habló públicamente sobre el cáncer de vejiga que enfrentó - crédito Colprensa

Nacido en Bogotá el 9 de diciembre de 1941 e hijo de inmigrantes vascos, Kepa Amuchástegui Eloizaga comenzó su vida profesional en un ámbito completamente diferente al artístico. Estudió Arquitectura en la Universidad de los Andes, pero su pasión por las artes escénicas lo llevó a cambiar de rumbo

Se formó como actor en París y tuvo la oportunidad de trabajar en la prestigiosa Royal Shakespeare Company en Londres. A su regreso a Colombia, fundó el teatro La Mama, un espacio que se convirtió en un referente cultural en el país, y consolidó una carrera prolífica tanto en el teatro como en la televisión.

Además de su participación en Yo soy Betty, la fea, Amuchástegui dejó su huella en otras producciones televisivas como La ley del corazón, Yo no te pido la luna, La Pola, La nieta elegida y Rojo carmesí, entre muchas otras. Su versatilidad y talento lo convirtieron en una figura respetada y admirada en el ámbito artístico colombiano.

Escena de ‘Yo soy Betty, la fea’, donde interpretó a Roberto Mendoza, uno de sus papeles más recordados por el público - crédito captura de pantalla YouTube Canal RCN

En cuanto a reconocimientos, Amuchástegui recibió en 2021 el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida durante la edición 37 de los Premios India Catalina. Dirigió series como Garzas al amanecer, Pobre Pablo, Brujeres, Mascarada y La casa de las dos palmas, y fue productor de títulos como El fiscal y La dama de Troya.

Kepa Amuchástegui mantuvo una vida familiar discreta. Estuvo casado con Bellien Maarschalk, de origen holandés, a quien conoció durante una estadía en Europa. La pareja tuvo dos hijos: Unai e Iona. Unai se ha destacado como productor audiovisual y director de ópera, con reconocimientos en los premios TV y Novelas, y es políglota en español, inglés, francés y holandés. Iona también ha estado vinculada al ámbito fílmico, aunque se dispone de menos información sobre su trayectoria.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, donde colegas, amigos y seguidores han destacado no solo su talento como actor, también su calidad humana. Su legado en el teatro y la televisión colombiana perdurará en los corazones de sus fanáticos.

Kepa Amuchástegui inició en la arquitectura antes de convertirse en un referente del teatro y la televisión colombiana - crédito @kepa.amuchastegui/Instagram

“Para él y para toda su familia, un abrazo sincero y mis sentimientos de pesar. Gracias por su vida, maestro Kepa”, escribió el actor, escritor y director Julio Hernán Correal en X. Otros usuarios en redes sociales también expresaron su tristeza con mensajes como: “Gracias por tu talento para darnos cultura a los colombianos”, “Falleció Kepa Amuchástegui :( el papá de Armando en Betty la fea :(” y “Descansa en paz, querido Kepa Amuchástegui. El aporte tuyo a la televisión colombiana es invaluable”.