Página de la Dian presentó fallas y decenas de personas no pudieron presentar declaraciones tributarias

La caída prolongada del portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) generó una creciente ola de inconformidad entre usuarios, contadores públicos y contribuyentes, quienes se vieron imposibilitados para cumplir con la presentación de sus declaraciones tributarias.

De acuerdo con los reclamos, las fallas en la plataforma iniciaron en la tarde del lunes 26 de mayo, día que marcaba el límite para que muchas personas jurídicas presentaran sus declaraciones de renta y otros impuestos.

De acuerdo con profesionales del sector contable, el colapso del sistema se atribuye a la alta demanda de usuarios que intentaban cumplir con sus obligaciones fiscales.

Según el calendario tributario oficial, entre el 12 y el 23 de mayo vencían los plazos para declarar y pagar impuestos como la renta de personas jurídicas, activos en el exterior, IVA bimestral y cuatrimestral, retención en la fuente, impuesto al consumo, impuesto al patrimonio y el anticipo del Régimen Simple de Tributación (RST).

Estas fechas estaban organizadas según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT). Sin embargo, el 26 de mayo, último día para cumplir con estas obligaciones, la plataforma de la Dian presentó fallas técnicas que impidieron a los usuarios acceder al sistema, firmar electrónicamente y presentar sus declaraciones.

La situación desató una avalancha de quejas en redes sociales, donde contadores y contribuyentes expresaron su frustración por la inoperancia del sistema en un momento crítico.

Muchos usuarios señalaron que, pese a estar preparados para cumplir con sus responsabilidades fiscales, se vieron imposibilitados de hacerlo debido a problemas tecnológicos atribuibles a la Dian.

Infobae Colombia tuvo acceso a uno de los grupos de WhatsApp donde decenas de contadores públicos se quejaron ante la situación. “Está caída totalmente, por ningún navegador sirve. Que desgaste esto…”; “La intención de ellos siempre será perjudicarnos y decir que todo lo dejamos para último momento”; “En 24 horas después de dos semanas de contingencia es casi imposible lograr que todos alcancen”; “Y nosotros los contadores, agachamos la cabeza, trabajamos hasta tarde y no peleamos… Por eso no tratan como las Cenicientas”; “Claramente en casi dos semanas de contingencia, la Dian no ajusta ni mejora la página… simplemente bajo el volumen de usuarios y mostró una aparente mejora”: fueron algunos de los mensajes.

El gremio de contadores y otros actores del sector tributario han advertido que esta situación podría derivar en sanciones e intereses para los contribuyentes que no lograron cumplir con sus obligaciones a tiempo debido a las fallas de la plataforma.

Según han señalado, el incumplimiento no responde a negligencia de los usuarios, sino a problemas técnicos que son responsabilidad de la entidad.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial sobre las fallas técnicas ocurridas el 26 de mayo.

Otras fallas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que los servicios informáticos de la entidad habían sido completamente restablecidos tras una semana de interrupciones técnicas.

Luego del fuerte reclamo desde la Asociación Nacional de Contadores Públicos: “levantamos nuestra voz de protesta ante la sistemática, recurrente, grave e inaceptable falla tecnológica de la plataforma MUISCA de la Dian, que de manera permanente presenta salidas del aire, que siempre se cae y se bloque cuando se aumenta el número de obligaciones formales a trasmitir, y que ha sido especialmente crítica desde el 12 de mayo de 2025. La indisponibilidad e inestabilidad del sistema impide cumplir oportunamente las obligaciones tributarias”.

La contingencia que afectó el funcionamiento de sus sistemas entre el 12 y el 22 de mayo de 2025 fue superada, permitiendo nuevamente el acceso a trámites como la presentación de declaraciones tributarias y aduaneras.

El levantamiento de esta contingencia quedó oficializado el viernes 23 de mayo de 2025, conforme a la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología.

De acuerdo con la Dian, los contribuyentes que tenían obligaciones tributarias con vencimientos entre el 12 y el 23 de mayo podrán cumplir con sus declaraciones y pagos sin sanciones ni intereses hasta el lunes 26 de mayo de 2025 a las 11:59 p. m.

Esta medida se ampara en el artículo 579-2 del Estatuto Tributario y el artículo 27 del Decreto 1165 de 2019, que regulan las contingencias por indisponibilidad de servicios informáticos.

Luis Eduardo Llinás, director general encargado de la Dian, destacó que el restablecimiento de los servicios fue posible gracias al trabajo continuo de su equipo técnico y expertos externos, quienes identificaron el origen de la falla y aplicaron las soluciones necesarias.

En respuesta a la contingencia, la Dian emitió la Resolución 000213 del 23 de mayo de 2025, que establece nuevos plazos para el reporte de la información exógena tributaria correspondiente al año gravable 2024.

Esta medida busca garantizar que los contribuyentes afectados puedan cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. Según lo dispuesto, los grandes contribuyentes cuyos números de identificación tributaria (NIT) terminan en 9 y 0, y que originalmente debían reportar el 12 y 13 de mayo, tendrán como nueva fecha límite el 28 de mayo de 2025.