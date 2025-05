Continúa la controversia en la familia Díaz: Lily Díaz defendió a su mamá por las declaraciones de Rafael Santos

Lily Díaz defendió públicamente a su madre tras los comentarios hechos por Rafael Santos en una reciente entrevista - crédito @rafaelsantosdiazoficial - @drabetsylilianag/Instagram

La polémica en torno a la familia del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz Maestre, conocido como el Cacique de La Junta, continúa generando reacciones en redes sociales.

En esta ocasión, Lily Díaz, hija del artista y de Betsy Liliana González, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su apoyo a su madre tras las declaraciones de Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes con Patricia Acosta, que han causado revuelo en los últimos días.

En una publicación en Instagram, Lily compartió un mensaje reflexivo sobre el perdón y el crecimiento personal. El mensaje habla sobre la vida cristiana y destaca la importancia de perdonar, incluso, a quienes no se arrepienten y de amar a quienes sienten envidia sin razón.

La reflexión de Lily Díaz sobre el perdón y el crecimiento personal en medio de la controversia - crédito @lilydiazg/Instagram

“En la vida cristiana tocara perdonar a personas que jamás se arrepienten, aceptar disculpas que nadie pidió por soberbia y amar a personas que te envidian sin ninguna razón. Esto es poner la otra mejilla”, se puede leer en la reflexión que compartió.

Además, añadió que este proceso implica dejar de lado el ego y la soberbia para crecer como persona: “Esto se llama morir al ego, a la soberbia y poder crecer como persona”.

También compartió una imagen de su familia en la que aparecen sus padres, Betsy Liliana y Diomedes Díaz, junto a sus hermanos Luis Mariano Díaz y Moisés Díaz, este último fallecido en un accidente de tránsito en 2020.

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, mostró su apoyo público a su madre a través de Instagram - crédito @lilydiazg/Instagram

En el mensaje dirigido a su madre, Lily expresó: “Te amamos mucho mamita hermosa, siempre vas a contar con nosotros. Luis Mariano y yo siempre vamos a estar para ti. Solo Dios y nosotros conocemos tu esfuerzo y valentía. Siempre te he dicho que me quito el sombrero ante tu historia y mereces todo el respeto del mundo! #EstamosconlagranBetsyLiliana”.

Betsy Liliana le respondió a su hija en su cuenta de Instagram: “Lucharé hasta el último día de mi existencia por ustedes, que son mi gran bendición, junto con Moisés, que es nuestro ángel. Los amo, amores de mi vida”.

El contexto de estas declaraciones se debe a una entrevista reciente que Rafael Santos concedió al canal de YouTube El mundo de Aco, publicada el 22 de mayo. Durante la conversación, Santos hizo comentarios que fueron interpretados como críticas hacia Betsy Liliana González, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Betsy Liliana González respondió a su hija con un emotivo mensaje en Instagram, reafirmando su amor y compromiso familiar - crédito @drabetsylilianag/Instagram

En la entrevista, Rafael habló sobre la representación artística de los hijos de Diomedes Díaz y, al ser cuestionado sobre las relaciones del cantante con sus parejas, hizo comentarios polémicos sobre una mujer que, según él, no permitía que los hijos del artista lo visitaran.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una referencia a González: “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”.

Betsy Liliana González también reaccionó a las declaraciones de Rafael Santos. A través de su cuenta de Instagram, que recientemente pasó de ser privada a pública, Betsy compartió mensajes que parecían dirigidos al cantante. En una de sus publicaciones, escribió: “A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”. En otra historia, añadió: “No te tengo miedo y cuidado y hablo otras cositas más”.

Betsy Liliana González reaccionó con mensajes en sus redes sociales tras los comentarios de Rafael Santos - crédito @lilydiazg/Instagram

La relación entre Diomedes Díaz y Betsy Liliana González es recordada como una de las más estables en la vida del artista, que es considerado una leyenda del vallenato. Se dice que su vínculo comenzó en 1994 y terminó en 2008, y que González fue uno de los grandes amores del cantante

Juntos tuvieron tres hijos: Luis Mariano, Lily y Moisés. La separación, según los rumores, fue dolorosa para el artista y habría sido González que decidió poner fin a la relación.