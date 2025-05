Karol G, Feid, Morat, Alejandro Sanz, St. Vincent y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Imágenes del videoclip de "Foreva Latina", el más reciente sencillo de Karol G - crédito Karol G/YouTube

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Karol G estrena “Latina Foreva”

Tras unos meses de descanso y el lanzamiento de su documental Mañana fue muy bonito en Netflix, la Bichota vuelve al ruedo con un sencillo que podría marcar la tónica de lo que suceda con el esperado sucesor de Mañana será bonito.

La pista apela al urbano que caracteriza a la Bichota, con una melodía de sintetizador que domina la pista. En cuanto a la letra, se trata de una celebración de la mujer latina y su sensualidad, invocando distintas nacionalidades en su letra.

Todo esto acompañado de un videoclip rodado en la nieve, intentando marcar un contraste entre el frío del lugar y la “calentura” de las modelos que acompañan a la cantante.

Feid presenta “ANDO XXIL”, un homenaje a sus raíces y al rap clásico

El reguetonero no se queda atrás de su pareja, y decidió rendir tributo al hiphop de los años 90 (en particular su faceta más ligada al g-funk), siempre con su estilo minimalista de producción.

En el videoclip lo acompaña ni más ni menos que la leyenda del skate, Tony Hawk.

Blessd presenta el primer adelanto de su próximo álbum de estudio

El Bendito lanzó en las últimas horas CONDENADO AL ÉXITO III, una de las 10 canciones que compondrán su próximo LP, TRINIDAD BENDITA, programado para estrenarse en plataformas digitales el próximo 30 de mayo.

Este lanzamiento, que también incluirá su sencillo AMISTA, marca el comienzo de una dinámica de promoción particular: y es que el reguetonero lanzará una nueva canción cada día hasta el viernes 30 de mayo, cuando se revele en su totalidad todo el álbum.

Fanny Lu hace su regreso con ‘Una Vida Bien Vivida’

Luego de más de una década sin lanzar un álbum de estudio, Fanny Lu regresa con fuerza, emoción y una visión renovada,a la vez que celebra sus 20 años en la música con una mirada personal sobre la vida, el amor y el crecimiento personal.

Producido por Jose Gaviria, su amigo y productor desde el principio, fue grabado en su mayoría en Miami, en Casablanca Studios, ofreciando una combinación entre baladas emotivas y su característico tropipop.

“Estoy profundamente emocionada y agradecida. Este álbum nació del alma, de todo lo vivido y aprendido. La respuesta del público ha sido hermosa, y me llena el corazón ver cómo estas canciones conectan con tantas personas. Una Vida Bien Vivida es para todos los que han caído, se han levantado y siguen adelante con una sonrisa”, manifestó la artista en un comunicado de prensa.

Morat estrena su anticipado LP ‘Ya Es Mañana’

Colándose entre los 10 álbumes más esperados de la semana en Spotify, la banda bogotana lanzó finalmente su quinto larga duración, con el que le rinden homenaje al estilo que predominaba en los años 80, y particularmente al estilo de Bon Jovi, una influencia clara en esta producción.

“Lo que nos llevó a querer tener una banda en primer lugar fue la música de los 80 y de los 90, por eso hicimos con este disco nuestra versión de cómo nos imaginamos esa música en el 2025”, contó el grupo en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Greeicy presenta “Estas Ganas”

La caleña lanzó su segundo sencillo del año, fusionando bachata y pop en una composición escrita por esta junto a Rios, Speadlof y su esposo, Mike Bahía.

“La bachata y la música latina me conectan profundamente”, dijo Greeicy sobre la elección melódica para su nuevo sencillo en un comunicado de prensa. “Esta es la primera vez que lanzó una bachata sola, he lanzado dos bachatas antes, pero han sido junto a Mike Bahía, y por primera vez estoy lanzando una bachatica sola y me tiene súper feliz porque tiene una sensualidad superprofunda. Tiene un saborcito latino que me atrapa para bailar, lo cual amo genuinamente”.

El video del tema presenta a Gigi, un personaje que creó Greeicy como inspiración para este nuevo capítulo en su carrera.

Nicolás y los Fumadores estrena ‘Nochenegra’

La banda bogotana, una de las más reconocida del panorama independiente del país, estrena su cuarto larga duración y en él presentan algunas de sus composiciones más intrincadas y densas. Pese a que no dejaron completamente de lado la sutileza instrumental propia del slowcore, canciones como El Adversario o Piedra sobre piedra dejan ver que están yendo en nuevas direcciones en su carrera.

Santiago Cruz presenta “Todos tenemos cicatrices”

El cantante, compositor tolimense presentó el segundo sencillo oficial de su álbum Quince de caminos, con el que conmemora los 15 años del disco Cruce de caminos.

Además de la reinterpretación de los clásicos que componen el proyecto, Cruz incluyó esta canción inédita, con un mensaje profundamente humano y emocional, según comentó el artista en el comunicado de lanzamiento.

Mora publica su nuevo LP ‘Lo Mismo De Siempre’

El reconocido compositor latino y artista global Mora sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo álbum, “LO MISMO DE SIEMPRE” ayer, su primer proyecto completo en casi dos años.

Compuesto de 17 canciones, Mora recurrió a algunas de las estrellas más grandes de la música latina como C. Tangana, Sech, Young Miko, Ryan Castro, Dei V , Omar Courtz y más, para ofrecer una mezcla de su sonido característico combinado con la creatividad, originalidad y los estilos únicos de cada colaborador, aportando profundidad y energía a lo largo del álbum.

Alejandro Sanz estrena su EP ‘¿Y Ahora Qué?’

El cantautor español estrenó nuevo material a dos años de Correcaminos, en el que nuevamente explota su mezcla de flamenco con pop latino, incorporando como invitados a Shakira, Manuel Turizo y Grupo Frontera. Dichas composiciones surgieron luego de su etapa en Universal, una demanda de su exmánager, problemas con la depresión y una ruptura sentimental.

“Siempre que vas a empezar algo nuevo, siempre que ocurre algo, siempre que tienes que enfrentarte a un cambio, siempre te preguntas, ¿ahora qué? Y cuando vas a cambiar en tu vida sentimental y emocional y ocurren cosas que realmente te mueven, te preguntas, ¿y ahora qué? Me parece muy gráfica y me gusta recuperar frases o palabras que están ahí en el imaginario común y de repente darles un sentido poético dentro de los discos", expresó el español durante una entrevista con Billboard.

Carin León estrena ‘Palabra de To’s (Seca)’

El mexicano lanzó esta semana la versión extendida de su aclamado Palabra de To’s, publicado en diciembre de 2024, con cuatro nuevos temas, entre los que destacan colaboraciones con Maluma en Si Tú Me Vieras y Alejandro Fernández en Me Está Doliendo.

A estos se suman Tres Pesos y Por La Suave, que ya había estrenado durante su paso por el Tiny Desk Concert de NPR.

Austin TV lanzó su EP ‘Indra’

Los mexicanos, una institución cuando se trata de entender el rock alternativo (y el post-rock en particular) en América Latina, publicó en plataformas digitales una colección de cuatro canciones que, según explicó la banda en redes sociales, se desprendieron de las mismas sesiones de grabación de su LP Rizoma (2023).

“A veces pasa... La música aparece antes de que pueda entenderse y se queda ahí, esperando. Hasta que todo se acomoda. Nada existe por separado y el tiempo no es lineal”, expresó el grupo al respecto.

El Cuarteto de Nos lanza su nuevo álbum de estudio ‘Puertas’

En cuestión de días el grupo uruguayo emprenderá una serie de conciertos en Colombia, y lo hace con nuevo LP debajo del brazo.

Compusto de ocho canciones que van del rock más crudo, al funk, o aquellas con más arreglos, el grupo explora en las acostumbradas rimas de su cantante y líder Roberto Musso un rumbo más existencial y reflexivo. “Quizás la salvación no sea un lugar, sino el coraje de cruzar con los ojos abiertos”, expresó el artista en un comunicado de prensa.

Bunbury estrena el videoclip de “Loco”, tema que forma parte de la versión extendida de ’Cuentas Pendientes’

Antes de su llegada a Colombia junto a El Huracán Ambulante como banda acompañante, el cantautor español presentó la edición de lujo de su más reciente larga duración por medio de un mediometraje.

En el mismo, se entrelazan historias protagonizadas por distintos personajes que acaban confluyendo finalmente en el mismo escenario: una cantina en cualquier lugar de América Latina, donde Bunbury interpreta tres de las pistas de Cuentas Pendientes, a las que se suma este nuevo sencillo.

Marilina Bertoldi presenta ‘Para Quién Trabajas Vol 1′

La cantautora argentina lanzó esta semana su sexto larga duración, en el que incursiona de lleno en un estilo más centrado en sintetizadores y programaciones electrónicas.

A diferencia de lo que ocurrió en trabajos previos, Bertoldi asumió la producción total del álbum, permitiéndole emplearse fondo para grabar el que probablemente sea su trabajo más desafiante y arriesgado.

J Álvarez lanza “Cairo”

El artista puertorriqueño volvió a sorprender a su fanaticada con un sencillo que incursiona de manera rotunda en el pop y sonidos electrónicos, sin descuidar la carga de sensualidad que caracteriza su catálogo.

pablopablo presenta su LP ‘Canciones En Mí’

Luego de su paso pro el Festival Estéreo Picnic, el cantautor español lanzó en plataformas digitales su segundo larga duración, que explora el enfoque íntimo y minimalista que le caracteriza, a la par que aborda el desamor y la soledad sin reparos en cada pista. Destacan las colaboraciones con Amaia en De Ti, y con Carin Leon y Ralphie Choo en Eso Que Tú Llamas Amor.

St. Vincent suma a Mon Laferte en su nuevo sencillo “Tiempos Violentos”

Dos artistas que los colombianos pudieron disfrutar en el pasado Festival Estéreo Picnic, ahora unen fuerzas en una reversión en “spanglish” de Violent Times, pista que forma parte del álbum All Born Screaming de la norteamericana.

Y es que en esta oportunidad no se limitaron a traducir la canción original (como ya ocurrió tiempo atrás en Todos Nacen Gritando), sino que la llevaron más allá cruzando la garra emocional de Mon con la sensualidad que despliega Annie Clark en la voz.

“Colaborar con Mon dio a la canción una nueva forma, una nueva sangre, una nueva profundidad. Como un sueño que cae en otro sueño”, expresó la norteamericana.

En cuanto a la chilenomexicana, aseguró que “Cuando escuché por primera vez la versión en español, sentí una profunda atracción. Era hermosa e inquietante. Quería darle mi propia voz, hacerla mía también, y hacerlo junto a una artista a la que admiro desde hace mucho tiempo”.

Suede estrenó “Disintegrate” y anticipó nuevo álbum de estudio

La tercera de mayo vio de vuelta a varios de los nombres clave del movimiento britpop, entre los que se incluye Suede.

La banda liderada por Brett Anderson anticipó su décimo álbum de estudio con un sencillo potente, siniestro, con guitarras al frente y una base rítimica contundente. Este lanzamiento da los primeros indicios de lo que sería un LP orientando al post-punk, según hizo saber el grupo londinense en un comunicado de prensa.

Pulp lanza su nueva canción “All To Have Love”

Apenas unos días después de que se cumpliera el 30 aniversario de su emblemática Common People, la banda liderada por Jarvis Cocker compartió un nuevo adelanto de su próximo larga duración, More (que se lanzará en plataformas digitales el 6 de junio) con una marcada vibra bailable.

“Es una canción un poco histérica que trata de hablar sobre el amor tal y como lo veo ahora”, comentó el cantante en un comunicado de prensa.

Alison Goldfrapp pone a bailar con “Reverberotic”

La londinense, reconocida por sus años como vocalista y líder del dúo Goldfrapp, decidió probarse en solitario y comienza a allanar el camino para su segundo álbum de estudio, Flux, que se lanzará el próximo 15 de agosto.

Con Reverberotic, el segundo sencillo tras Find Xanadu, la artista exhibe un synthpop cadencioso y seductor, fiel a su costumbre.