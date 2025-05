Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe de negar la movilización popular y de ser cómplice del fraude en el Senado: “Vive tu mentira”

- crédito montaje Infobae

La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe alcanzó un nuevo nivel este jueves, luego de que el mandatario acusara al líder del Centro Democrático de desconocer la movilización popular que respalda su proyecto político y de ser “cómplice del fraude en el Senado”.

A través de su cuenta de X, Petro respondió directamente a Uribe: “Por eso vives engañado. Crees que la movilización popular es mentira para volverte cómplice del fraude en el Senado”.

El presidente acusa a Uribe de negar la legitimidad de las movilizaciones ciudadanas y de justificar así las irregularidades ocurridas en el Senado, señalándolo de ser parte del bloqueo político que afectó la consulta popular.

Luego, agregó: “Vive tu mentira. Pero verás cómo el pueblo te demuestra la realidad.”

El comentario del jefe de Estado se produjo como reacción a una publicación de Uribe, en el que compartió un artículo de El Colombiano que cuestiona la manifestación del 17 de mayo en el Paseo Bolívar de Barranquilla.

El evento, que reunió a miles de personas en apoyo a la consulta popular propuesta por el gobierno, ha sido criticado por presuntas irregularidades en su organización y por el presunto uso de recursos públicos para movilizar asistentes.

Cuestionamientos sobre la logística del evento

Según el informe de El Colombiano, en la manifestación participaron sindicatos, estudiantes y ciudadanos movilizados desde distintos municipios.

Sin embargo, videos y testimonios ciudadanos sugieren que se habrían ofrecido incentivos económicos, incluyendo refrigerios, bolsas de mercado e, incluso, pagos de hasta cincuenta mil pesos para cubrir el transporte.

El congresista oficialista Agmeth Escaf reconoció haber financiado cuatrocientos refrigerios por su cuenta, con un costo de 1,6 millones de pesos, y haber colaborado en el diseño del escenario, aunque negó haber pagado por transporte.

No obstante, fuentes anónimas señalaron presiones por parte de sindicatos a sus afiliados, así como convocatorias organizadas desde instituciones como la Universidad Autónoma del Caribe y el Sena.

Armando Benedetti y el empresario Euclides Torres, en el centro del debate

Uno de los protagonistas detrás del evento fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, figura recurrente en actos de movilización política en la costa Caribe.

Su estrecha relación con el empresario Euclides Torres —quien, según el hijo del presidente, Nicolás Petro, financió parte de la campaña presidencial— ha sido foco de atención desde que se filtraron audios comprometedores.

Torres, quien ha obtenido millonarios contratos con el gobierno, también fue señalado como el prestamista de 3.600 millones de pesos utilizados por Benedetti para comprar una propiedad.

Además, ha sido un aliado político clave, al punto de haber colocado familiares en cargos estratégicos dentro del Congreso y el Ejecutivo.

Manifestantes llegaron en buses y se fueron con mercados

Según informó El Tiempo, durante el evento se captaron varios videos en los que se observaron una decena de buses rojos con el letrero VIP en letras doradas, lo que generó especulaciones sobre el origen de los participantes y los recursos utilizados para su movilización.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio, estos buses habrían trasladado a personas provenientes de distintos departamentos de la región Caribe, como La Guajira, Bolívar y Magdalena, quienes además habrían recibido refrigerios y otros incentivos.

El congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, reconoció haber financiado personalmente 400 refrigerios, consistentes en “sanduchitos y jugos” para los asistentes, pero negó haber costeado el transporte, asegurando que los participantes llegaron de manera voluntaria.

Una investigación realizada por el medio citado reveló que al menos diez de los buses utilizados pertenecen a la Cooperativa de Transportes del Cesar y La Guajira (Cootracegua), empresa fundada en marzo de 1997 en Valledupar.

El representante legal de la cooperativa, Adolfo Adanías Durán, confirmó que la empresa prestó el servicio de transporte para el evento, movilizando aproximadamente a 500 personas.

Según Durán, el costo total ascendió a 34 millones de pesos, pagados en efectivo, y no se emitió factura por la transacción.

Consultado sobre quién financió el transporte, Durán afirmó que el pago no provino de ninguna entidad gubernamental, sino de un particular o persona natural, aunque no brindó detalles sobre la identidad del contratante.

Por su parte, otro integrante de la cooperativa, Alissandro Ayala, ofreció una versión similar, pero aclaró que el acuerdo no se realizó directamente con la empresa, sino con los propietarios individuales de los vehículos.

Ayala precisó que fueron cuatro los buses con el logo de la cooperativa que participaron en la movilización y estimó que el costo de alquiler por cada unidad osciló alrededor de los 2.8 millones de pesos, según la capacidad de los vehículos, que varía entre 30 y 52 pasajeros.