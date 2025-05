Mike Bahía se prepara para cerrar su “Surf n’ Salsa Tour” 2025 con conciertos en Medellín y Bogotá

Mike Bahía confirmó que sus fechas en Medellín y Bogotá a finales de mayo marcarán el cierre del "Surf n’ Salsa Tour 2025" - crédito @mikebahia/Instagram

Mike Bahía viene desarrollando desde 2024 el Surf n’ Salsa Tour, una gira con la que el cantautor vallecaucano apuesta por un cambio en su sonido para priorizar la salsa y el bolero en su repertorio, algo que se vio reflejado en la publicación de su cuarto larga duración, Calidosa, a finales de ese año.

Dicha gira recorrió América Latina, Europa y más recientemente Estados Unidos y Canadá, paises en los que se presentó en escenarios de Miami, Nueva York, Orlando, Toronto, Montreal, Dallas y Houston. En estos lugares, (y particularmente Toronto y Montreal, en los que agotó la boletería) el cantante logró llenar auditorios y conectar con audiencias variadas cada noche.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mike Bahía cse presentará el 30 de mayo en Medellín y el 31 de mayo en Bogotá - crédito @mikebahia/Instagram

Ahora, tras su paso por Norteamérica, el artista confirmó que sus dos fechas en Colombia, programadas para la última semana de mayo, serán la despedida del Surf n’ Salsa Tour.

Dichos conciertos están programados para realizarse los días 30 y 31 de mayo en el Centro de Eventos Sky Center de Medellín, y el Teatro Royal Center de Bogotá, respectivamente. Las entradas para ambas presentaciones pueden adquirirse a través de la plataforma Taqui.

El caleño confirmó que ya se está preparando para presentar nuevo material de estudio próximamente - crédito @mikebahia/Instagram

El regreso a Colombia por parte de Mike Bahía representa una oportunidad para compartir con sus seguidores los aprendizajes y vivencias obtenidos durante esta gira. Adicionalmente, el cantante anunció que para su fecha en Bogotá contará con la participación especial de la boyband caleña Brokix, caracterizada por incorporar elementos del género urbano a su propuesta.

Por otra parte, el artista dio a conocer que con el cierre del Surf n’ Salsa Tour no se detiene su actividad musical, pues confirmó que ya se encuentra trabajando en nuebas composiciones que espera que vean la luz próximamente. Inspirado por el recorrido y el respaldo del público, el cantante reveló que ya prepara varios lanzamientos que buscan mantener su presencia en el panorama musical.

Greeicy Rendón aclaró su relación con Beéle tras sensual baile y los rumores sobre su separación de Mike Bahía

Mientras Mike Bahía se concentraba en sus presentaciones en Estados Unidos, se desataron rumores en redes sociales, una vez más, acerca de una posible separación de Greeicy Rendón, luego de que esta apareciera por sorpresa en el escenario durante la presentación que Beéle hizo en el Festival La Solar 2025, realizado los días 2 y 3 de mayo en Medellín.

Allí, la caleña (que también estuvo ocupada con el Greeicy-Yeliana World Tour), dejó boquiabiertos a los asistentes al mostrar la química que tiene con el cantante de afrobeat, protagonizando un sensual baile que despertó especulaciones acerca del posible fin de su relación con Mike Bahía.

Ante este panorama, Greeicy no tardó en responder en redes sociales y se refirió a los “pasos prohibidos” que intercambió con el barranquillero.

Greeicy Rendón aseguró que su hijo Kai y su esposo Mike Bahía son fans de Beéle, especialmente e su canción 'Frente al mar' - crédito @greeicy/Instagram

“Me han hecho muchas preguntas, se ha generado mucha conversación. Sobre todo, la gente dice que si es que yo me separé, que si ya no estoy con el Maikitol. Amor, el Maikitol y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender”, comenzó mencionando Greeicy.

“Y yo decía: “¿La gente por qué encasilla las cosas?”¿Quién dijo que para uno bailar, ser libre y disfrutar del placer de la música y mover el cuerpo, eso solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera? Por favor. ¿Quién te dijo eso? O sea, para mí, el baile es toda la vida. Párese quien se me pare en frente. El que sea: hombre, mujer, alto, lo que sea... Que yo lo mire a los ojos y conecte con el fiki pambi, yo voy a bailar con esa persona. Y el que me conoce, sabe", comentó.