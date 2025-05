Menor salió a comprar pan y no regresó a su casa en el sur de Bogotá: video es clave para esclarecer su desaparición

Una niña de 17 años salió a comprar par y no volvió en la localidad de Bosa - crédito Sergio Acero/Colprensa/Captura video City TV

La desaparición de Jessica Medina Guzmán, una joven de 17 años, ha generado incertidumbre en su familia y en la comunidad en el sur de Bogotá.

Según informó la madre de la menor, la última vez que se le vio fue el viernes 16 de mayo cuando salió de su casa en horas de la tarde, ubicada en el barrio La Independencia, en la localidad de Bosa, para comprar pan, pero nunca regresó.

Desde entonces, su paradero es desconocido, y las circunstancias de su desaparición han despertado una serie de interrogantes.

Fue así como, la mamá de Jessica, Diana Medina inició una búsqueda inmediata al notar que su hija no volvía a casa. En un principio, recorrió las casas vecinas y los comercios cercanos en busca de alguna pista, pero no obtuvo respuestas claras.

Menor salió a comprar el pan, desapareció y un video es clave para dar con su paradero - crédito Captura video City TV

Ante la falta de información, la familiar decidió solicitar acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, lo que la llevó a descubrir un video que se ha convertido en la única pista concreta sobre el caso.

En diálogos con el informativo de City TV, Diana contó: “yo voy a donde la Policía y ellos me ayudan con el caso. Fuimos y fue cuando me dejaron ver las cámaras“.

En las imágenes, Jessica aparece subiendo a una motocicleta, un detalle que ha dejado a su familia con más preguntas que respuestas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Jessica, vestida con sudadera y chaqueta blanca, subió a una motocicleta conducida por un hombre desconocido. El incidente ocurrió a plena luz del día y representa la última vez que su madre la vio.

Búsqueda de la menor de 17 años en Bogotá - crédito Captura video City TV

En el video se observa cómo el hombre, vestido con una sudadera negra, espera estacionado a mitad de una cuadra mientras se quita el casco. Poco después, Jessica se acerca, y ambos intercambian unas palabras antes de que él le ofrezca un casco, que ella acepta con aparente duda.

La madre de la niña de 17 años ha revisado detenidamente las imágenes, asegura que el lenguaje corporal de su hija refleja miedo. “Mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”, indicó al medio mencionado.

Además, afirmó que no reconoce al joven y que nadie en la familia tiene idea de quién podría ser. Jessica no llevaba consigo un teléfono celular, pues el suyo se había dañado días antes, y tampoco cuenta con redes sociales activas, salvo un perfil en TikTok. “Ella solo tenía TikTok, no tenía Facebook”, agregó su madre.