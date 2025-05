Abogado de Petro ante el CNE fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional

Bogotá. Mayo 20 de 2025. Candidatos a magistrado de la Corte Constitucional realizan su presentación ante la Plenaria de Senado del Congreso de la República. (Colprensa - Catalina Olaya)

Sin sorpresas y como se estaba anticipando desde la semana pasada, durante la noche del martes 20 de mayo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Héctor Alfonso Carvajal, uno de los abogados del presidente de la República, Gustavo Petro, y que reemplazará a la reconocida jurista Cristina Pardo que concluyó su periodo de ocho años en el alto tribunal.

Carvajal arrasó con 66 votos en la plenaria del Senado, frente a las candidatas que estaban en la terna que presentó el jefe de Estado: Karena Caselles, que obtuvo 26 sufragios, y Dídima Rico que solo obtuvo dos.

El ahora alto togado de 66 años es muy cercano al jefe de Estado y fue su defensor en el proceso que se le lleva en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, recordaron en el diario El Tiempo.

No obstante, también se ha destacado por ser el apoderado de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, por lo que logró la famosa primera reunión con Petro, recién fue elegido como mandatario, y que quedó en enmarcado en una postal para la posteridad entre los máximos antagonistas de la política colombiana de la historia reciente, recordaron en la versión para América del periódico El País de España.

Álvaro Uribe Vélez, Héctor Carvajal y Gustavo Petro en reunión: Presidencia.

Agregaron que el oriundo de Guacarí (Valle del Cauca) ganó el favor de todas las colectividades en la cámara alta desde la gobiernista del Pacto Histórico, las independientes del Partido Alianza Verde y Partido Liberal, así como de las opositoras Cambio Radical, Partido Conservador y el Centro Democrático.

El triunfo de Carvajal se dio horas después de lo que se tenía previsto, ya que en el Senado se extendió la discusión por la apelación que se instauró por la votación en la que se hundió la propuesta del presidente Petro de la consulta popular con la que buscaba refrendar con la ciudadanía buena parte de la reforma laboral que impulsaba en el Legislativo y que le archivaron en la Comisión VII de esa corporación a mediados de marzo, recogieron en El Espectador.

Uno de los reparos que hubo en contra del magistrado electo es su cercanía con el mandatario, lo que configura una mayoría en el alto tribunal que podría poner en riesgo la independencia de poderes, explicaron en la revista Semana.

De hecho, su antecesor, Iván Duque, fue uno de los más críticos por esta situación asegurando que el actual jefe de Estado estaría buscando extender su periodo.

“¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al Gobierno que ya ni un referendo ni una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por dos años con el argumento de la paz, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el Congreso, justificado en el acuerdo con las Farc. Parece ciencia ficción, pero esa es la opción que quieren habilitar”, refirieron de sus declaraciones en noviembre del año pasado.

No obstante, Carvajal ha sostenido, por el contrario, que pese a su evidente estrecha relación con el presidente, mantendrá la autonomía en sus decisiones.

“Tengo una trayectoria que les permitirá tener una tranquilidad en la medida en que no solamente he defendido a los clientes que han buscado mis servicios, he defendido la institucionalidad del país y los derechos de la Constitución Política”, citaron emisora RCN Radio de sus declaraciones en la plenaria del Senado.

Insistió en que era “trascendental” para el alto tribunal que llegara un jurista con 30 años de trayectoria “conociendo el derecho laboral” y defendiendo tanto al jefe de Estado, como congresistas, gobernadores, alcaldes, entre otros, destacaron en el medio radial.