Defensa de Olmedo López se pronunció ante el rechazo del preacuerdo entre el exdirector de la Unrgd y la Fiscalía: “Favorece a los poderosos”

El preacuerdo entre Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y principal implicado en el escándalo de corrupción al interior de la entidad, y la Fiscalía General de la Nación, fue rechazado por un juzgado de Bogotá. Según informó el tribunal, el acuerdo vulneraba principios fundamentales del debido proceso, lo que llevó a su declaración de improcedencia.

De acuerdo con la decisión judicial, la pena acordada en el preacuerdo, que consistía en seis años y dos meses de prisión, fue considerada insuficiente y contraria al principio de estricta tipicidad penal. Este principio exige que las penas sean proporcionales a los delitos cometidos, algo que, según el juzgado, no se cumplía en este caso. Además, el despacho señaló que el acuerdo no respetaba garantías básicas del sistema de justicia, lo que representaba un perjuicio no solo para las víctimas, sino también para la sociedad, el Estado colombiano e incluso para el propio procesado.

El juez encargado del caso argumentó que, aunque la colaboración de López con la justicia es valiosa, ya existen mecanismos legales, como el principio de oportunidad, que permiten otorgar beneficios jurídicos a quienes colaboran en investigaciones judiciales. Por lo tanto, no era necesario recurrir a un preacuerdo que, en su opinión, resultaba desproporcionado y perjudicial para el sistema de justicia.

Con respecto a la decisión del juez, la defensa de López liderada por el abogado José Luis Moreno Caballero publicó un comunicado en el que rechazó la percepción de funcionario.

“La defensa técnica y jurídica del señor Olmedo López se permite alertar a la opinión pública y al país sobre las consecuencias jurídicas que conllevara el rechazo del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y su defendido, quien ha sido testigo clave delos hechos que: presenció. Por esta razón, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía cuando estalló el escándalo de corrupción relacionado con una estructura criminal que habría involucrado a «congresistas, altas dignidades del Estado, contratistas y funcionarios públicos”, puntualizó la misiva”.

Y agregó: “El señor Olmedo López no guardó silencio, ni parcial ni total, optó por actuar con valentía y colaborar decididamente con la administración de justicia, a pesar del riesgo que esta decisión ha representado para su vida”.

