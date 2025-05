Ángela María Buitrago entregó detalles de los funcionarios que Armando Benedetti pidió sacar del Ministerio de Justicia: “Son temas éticos”

La ministra de Justicia aseguró que fue presionada por el ministro del Interior y la directora del Dapre para sacar a funcionarios de la cartera - crédito Colprensa

La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia, anunciada este jueves 15 de mayo, ha generado un fuerte impacto político al confirmar tensiones internas dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

En su carta de dimisión, Buitrago denunció presuntas “injerencias” en las decisiones y autonomía de su cartera, señalando directamente a dos altos funcionarios del Ejecutivo como responsables de estas interferencias.

La todavía jefe de cartera explicó que estas presiones habrían influido en nombramientos y destituciones dentro del ministerio, lo que finalmente la llevó a tomar la decisión de apartarse del cargo.

Precisamente, Buitrago comentó en una entrevista con Noticias Caracol que, en específico, Armando Benedetti y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, le solicitaron la salida de dos importantes funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia.

Carta de renuncia de Ángela María Buitrago, fechada el 12 de abril de 2025, en la que advierte sobre intentos de injerencia en el Ministerio de Justicia y expresa su decisión de apartarse del cargo por razones de integridad profesional - crédito red social X

En el primer caso, aunque la ministra no entregó nombres concretos, aseguró que se trataría de alguien muy relevante en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“No, sencillamente me llama y me dice: ‘Por orden del presidente hay que sacarlo’. Y hay que sacarlo, y le digo yo: ‘Mire, yo no entiendo por qué lo van a sacar, pero además yo no soy la competente para sacarlo, porque ese nombramiento es del presidente de la República, y sobre esos supuestos, pues yo no tengo la competencia para hacerlo’, pero que tenía que sacar la resolución inmediatamente”, señaló Buitrago en el medio nacional.

Según los datos aportados por la funcionaria, podría tratarse de Ludwing Valero, que presentó su renuncia tras ser requerido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Este hecho, ocurrido el miércoles 12 de marzo, fue interpretado en su momento como una respuesta directa del Ejecutivo a lo que se percibe como una “traición” legislativa por parte de algunos congresistas, después de que se hundiera la reforma laboral.

Ludwing Joel Valero dejó su cargo como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios Uspec en marzo de 2025 - crédito USPEC.

La dimisión de Valero se produjo pocas horas después de que ocho senadores presentaran una ponencia para archivar la reforma laboral, lo que marcó un revés para el Gobierno.

Aunque Valero llevaba casi tres años al frente de la Uspec, su salida no estaría relacionada con las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos que lo involucraban, sino con su vínculo político con el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los principales impulsores del archivo de la reforma.

En el segundo caso, la ministra de Justicia señaló que también intentaron sacar al director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Alexander Rivera.

Buitrago afirmó que estas presiones comenzaron en marzo y se intensificaron en abril, lo que la llevó a redactar su carta de renuncia.

Según explicó en una entrevista en La W, los mensajes enviados por Benedetti y Rodríguez se borraban automáticamente tras ser recibidos, lo que aumentaba sus sospechas sobre la naturaleza de las solicitudes.

“Esto viene desde marzo, abril. En marzo yo contaba aspectos en comunicación directa con el presidente y en abril empecé a redactar mi carta de renuncia”, declaró.

La ministra también señaló que, desde febrero, no había tenido la oportunidad de reunirse formalmente con el presidente Petro para discutir estos temas, lo que complicó aún más la situación.

Ante la falta de comunicación directa, decidió presentar su renuncia por escrito. En la entrevista, Buitrago enfatizó que su salida no responde a una decepción personal, sino a un desacuerdo con las dinámicas internas del Gobierno.

“No hay ninguna decepción, yo cumplí una función dentro de un programa que puede realizar muchos de los valores que uno tiene”, afirmó, aunque resaltó que las diferencias en la forma de operar fueron determinantes para su decisión.

La renuncia de Buitrago se hará efectiva el próximo 1 de junio. En sus declaraciones, la ministra dejó claro que su decisión responde a un “malentendido” y a la incompatibilidad entre su visión de trabajo y las dinámicas que enfrentó en el ministerio. “Entendiendo que son unas dinámicas diferentes a lo que yo creo, a lo que yo soy”, concluyó.