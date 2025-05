Marko reveló cómo se enteró de la muerte de su padre: “No me pude despedir de mi papá, me sentí como un imbécil”

Marko comenta que el cambio de entorno social y académico fue un desafío, por lo que en ese entonces sintió que su padre lo estaba alejando de su pasión por el arte - crédito @loshombrestambienlloran/ TikTok

El creador de contenido, actor y cantante venezolano Marco Pérez, conocido artísticamente como Marko, compartió recientemente un relato profundamente personal sobre cómo la muerte de su padre marcó un antes y un después en su vida.

Durante su participación en el pódcast Los hombres también lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Marko reveló detalles sobre su relación con su padre, las decisiones que este tomó para moldear su carácter y el impacto emocional que dejó su fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según relató en el pódcast, la muerte de su padre ocurrió cuando él tenía 14 años, un momento crucial en su vida. Marko explicó que su padre tomó medidas drásticas para corregir el rumbo que estaba tomando su comportamiento, como retirarlo de la televisión y cambiarlo de un colegio privado a una institución pública. Estas decisiones, aunque difíciles de aceptar en su momento, fueron interpretadas por Marko como un acto de amor. “Este ha sido el acto de amor más grande que mi papá me pudo haber dejado, porque mi mamá no podía controlar en lo que yo me estaba convirtiendo, ganando dinero con tan joven y con una relevancia que te da estar en 2 o 3 series que están pasando en un buen momento”, expresó.

Durante su participación en el pódcast Los hombres también lloran, conducido por Juan Pablo Raba, Marko reveló detalles sobre su relación con su padre - crédito @loshombrestambienlloran / IG

El cambio de entorno social y académico fue un desafío para el joven Marko, que en ese entonces sintió que su padre lo estaba alejando de su pasión por el arte. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que su padre buscaba enseñarle a valorar lo que tenía y a convertirse en una mejor persona. “Mi papá estaba construyendo un ser humano que valorara más lo que tenía”, reflexionó durante la entrevista.

A pesar de las intenciones de su padre, Marko admitió que en su adolescencia no lograba entender las lecciones que este intentaba inculcarle. En un acto de rebeldía, decidió abandonar la casa de su padre, convencido de que este estaba limitando su expresión artística. Durante tres semanas, permaneció incomunicado, hasta que un sentimiento de culpa lo llevó a buscar consejo en su hermana. Fue entonces cuando recibió la devastadora noticia: su padre había fallecido hacía apenas una hora.

Cómo murió el papá de Marko

Marko expresó el profundo dolor que siente por no haber podido despedirse de su padre - crédito @loshombrestambienlloran / IG

El artista compartió que su padre murió a causa de cirrosis, una enfermedad que describió como rápida y letal. Según explicó, su padre tenía problemas graves con el alcohol, pero su familia no intervino debido a que no percibían su comportamiento como dañino. “Él no era el borracho malo, él era el borracho que amaba, que abrazaba. No teníamos información, lo dejábamos beber todos los días”, confesó. Incluso recordó que su padre llegaba a desayunar con una copa de whisky, un hábito que, según él, contribuyó al deterioro de su salud.

Marko expresó el profundo dolor que siente por no haber podido despedirse de su padre y por las decisiones que tomó durante su adolescencia. “La cirrosis te mata enseguida, no avisa. Yo no me pude despedir de mi papá. Son cosas que te quedan, que te hacen sentir tan imbécil, porque lo amaba con locura y por un acto de rebeldía no pude estar con él”, lamentó.

Marko admitió que en su adolescencia no lograba entender las lecciones que este intentaba inculcarle - crédito @marko / IG

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Marko reflexionó sobre la importancia de expresar amor a las personas cercanas antes de que sea demasiado tarde. “Hay gente que te dice que hay que ir a las terapias a superar las vainas y hay muchas que no quiero superar y que no quiero hablar. Hay vainas que me van a doler mientras respire (...) Suena muy trillado, pero si hay que llamar a la gente para decirle que la amas”, afirmó.

El relato de Marko no solo expone una experiencia personal cargada de emociones, también invita a reflexionar sobre las relaciones familiares, el perdón y la importancia de valorar a los seres queridos en vida.