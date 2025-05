Marcelo Dos Santos se pronunció tras el final de su matrimonio con Beatriz Helena Álvarez: “Soy de aceptar”

Marcelo Dos Santos se pronunció tras conocerse su ruptura con Beatríz Helena Álvarez, a un año de celebrar su boda - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

El pasado sábado 10 de mayo, el programa La Red de Caracol Televisión reveló que el actor Marcelo Dos Santos y la presentadora y coach motivacional Beatriz Helena Álvarez terminaron su matrimonio. La causa, según dio a conocer el programa de entretenimiento, fue una infidelidad.

“La misma Beatriz Elena Álvarez nos confirmó la ruptura y nos dijo que fue por una infidelidad, pero que el caso es un poco más delicado de lo que parece o de lo que suena”, manifestó el presentador Carlos Giraldo.

Producto de lo anterior, ninguno de los dos se pronunció para confirmar o desmentir lo dicho en el espacio televisivo, cuando todavía no se cumplía un año de la ceremonia simbólica que realizaron el 10 de junio de 2024 para celebrar su amor, en una ceremonia privada que se realizó en el municipio de Tinjacá, Boyacá.

Poco a poco se han dado a conocer más detalles sobre la separación, y la revista Vea reveló que la ruptura entre el actor y la presentadora se registró en abril pasado, justo un año después de dar a conocer su noviazgo durante la promoción de la telenovela Rojo carmesí, del Canal RCN.

A menos de un año de su matrimonio, Marcelo Dos Santos y Beatríz Álvarez se separaron - crédito @real2santos/Instagram

La misma revista contactó a Dos Santos para conocer su versión de los hechos. “Solo te confirmaría que si ha finalizado la relación. El resto es aprendizaje”, expresó el argentino.

Sobre si se encontraba en otra relación o prefería tomarse un tiempo para él mismo, Dos Santos respondió: “Yo no soy de preferir, soy de aceptar que no se puede ni quiero controlar nada. El amor es real, es un hecho. La vida sigue y mostrará”.

Dos Santos se mostró sereno y finalizó respondiendo: “Se verifica el amor, más allá de la conformidad o disconformidad respecto a las expectativas, las condiciones o los resultados ‘personales’”.

Marcelo Dos Santos y Beatriz Helena Álvarez se conocieron hace más de 18 años en un evento de comunicaciones - crédito @beatrizhalvarez/Instagram

Todo indica que el intérprete – por estos días en las pantallas de todo el país por su regreso como antagonista en La reina del flow 3 –, evitó hablar de su infidelidad o dar detalles más profundos sobre los acontecimientos que llevaron a la separación de la pareja.

Beatriz Helena Álvarez dio su versión sobre la ruptura

La boda de Marcelo Dos Santos y Beatriz Álvarez fue una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos. Además, fue de caracter simbólico, debido a que no son practicantes - crédito @beatrizhalvarez/Instagram

Horas antes de las palabras de Marcelo Dos Santos, Beatríz Helena Álvarez habló con el mismo medio acerca del final de su relación con el actor, revelando que la ruptura fue un hecho a comienzos de abril de 2025.

De acuerdo con lo relatado por la presentadora, tomó la decisión luego de identificar comportamientos y situaciones que la llevaron a considerar que era más saludable para ambos vivir por separado.

“Había visto algunas situaciones y comportamientos que me llevaron a tomar esa decisión. Fue una decisión mía, pensé que era sano y preferí el querer estar, que el deber estar”, expresó.

La presentadora, que evitó entrar en detalles muy específicos, explicó que la infidelidad no fue el único motivo detrás de la ruptura, atribuyendo el final a “decisiones personales” de Marcelo Dos Santos que influyeron en el desenlace.

Sobre la infidelidad, Álvarez comentó que el actor lo admitió, y nunca pidió perdón. “Me lo contaron, él me lo confirmó, lo aceptó, pero no pidió perdón, no reparó en el daño. Ya había habido otro episodio, así que cuando vuelve a ocurrir, él sí quería seguir, pero ya le había dado la última oportunidad a la relación. No le vi futuro, en mi caso particular, ya quiero darle cierre”, manifestó.

Álvarez también reflexionó sobre el impacto que tiene una infidelidad en el matrimonio. “Para mí, el hecho de que haya una deslealtad, una traición, es suficiente. Amar implica fidelidad, y si esta se rompe, no hay forma de continuar, independientemente de los detalles”, afirmó.