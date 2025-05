Yeferson Cossio respondió a video filtrado en el que estaría consumiendo drogas: “Nunca he dicho que no”

Yeferson Cossio reconoció que consume drogas y habló de su proceso de rehabilitación - crédito Infobae Colombia y @letengoelchisme/Instagram

Un nuevo escándalo enfrenta el creador de contenido paisa Yeferson Cossio, que quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se le ve presuntamente consumiendo tusi —una droga psicoactiva sintética—.

Luego de hacerse virales las imágenes en las que el influencer sostiene en sus manos una bolsa que contiene un polvo azul, y en donde se observa cómo la lleva a su nariz, el también empresario dio sin tapujos su versión, con la que aclaró el suceso: “Así empiezan los chismes”.

Yeferson Cossio le salió al paso a las imágenes que circulan en redes sociales en las que se ve aparentemente consumiendo sustancias sicoactivas y lanzó llamado sobre el tema - crédito @letengoelchisme/Instagram

Aunque no se tienen detalles acerca del lugar y la fecha en la que se grabó el video, en las imágenes se puede comprobar que el creador de contenido participa en una fiesta privada durante el día, en una casa.

Allí, mientras un grupo de personas compartía en el comedor de la sala, al fondo aparece Cossio con lo que se presume es una bolsa de tusi, por su aspecto.

No obstante, en otro de los recorridos que hace la cámara, Yeferson se lleva el contenido de la bolsa a la nariz. Si bien la persona que estaba grabando se percató de la situación y cambió de plano, el momento fue rápidamente difundido en internet.

“Bueno, pues me acabo de dar cuenta en las noticias y muchas cosas... está un video mío donde supuestamente yo estaba consumiendo. Pues, por una bolsita que tenía. O sea, no, parce, pues coman mucha mierda”, fue lo primero que dijo Yeferson cuando se pronunció sobre el video.

Si bien el empresario negó que en ese momento estuviera consumiendo alguna sustancia psicoactiva, posteriormente afirmó que sí lo hizo, pero fuera de cámaras, ya que —según él— no oculta su gusto por las drogas, con el que ha venido batallando desde hace tiempo, pues ha intentado rehabilitarse.

“Yo no estaba consumiendo… pues en el video. Después sí, mucho. Pero en el video, no”, agregó.

Yeferson Cossio negó estar consumiendo tusi en video viral que circula en redes sociales - crédito @emfuror/Instagram

En sus declaraciones, el influencer pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación no alarmarse por este tipo de contenidos, puesto que para él, su familia y amigos, esto resulta irrelevante, ya que ha confirmado abiertamente que consume este tipo de sustancias alucinógenas.

“Como es que, como marica: ‘el Yeff consume’. Ah, el agua moja. ¿Yo cuándo he dicho que no? Sí, qué rico. Yo me he inhalado todo Colombia dos, tres veces. Ya, dejen la bobada”, concluyó de forma contundente.

Yeferson Cossio habló de su proceso de rehabilitación tras recibir criticas por reconocer que consume drogas

Ante la ola de comentarios negativos que recibió el creador de contenido antioqueño por exponer públicamente que consume sustancias alucinógenas, el también empresario grabó otro video en el que contó la batalla que libra contra este gusto del que no se siente orgulloso.

Yeferson Cossio habló de su proceso de rehabilitación para dejar el consumo de drogas sicoactivas - crédito @emfuror/Instagram

“Hubo mucho revuelo con este video mío pues con la bolsita azul y pues yo salí a responder que sí, marica, pues yo lo hago, a mí me gusta. Entonces, yo he visto bastantes comentarios de gente diciendo que no, pues que orgullo, que lo que hace y eso y yo quiero aclarar algo. Hablando seriamente, no, a mí no me enorgullece eso”, mencionó acerca de la sinceridad con la que habla del tema.

De acuerdo con lo que comentó el influencer, él no busca ser mal ejemplo para quienes lo siguen en sus redes sociales, pues se cuida de no ser visto en público cuando consume drogas, sin embargo, lamentó que este video se hubiera filtrado en internet.

“Escucha, yo soy lo que soy. Yo, toda mi vida, no le he ocultado nada a absolutamente nadie. Y ahora que soy un mamón de 30 años, no voy a comenzar a hacerlo. ¿Que consumo? Sí. ¿Que salgo a decirlo porque me enorgullece? No, pues qué chimba. No, no me enorgullece, pero yo no soy un mosquito muerto. Y yo no soy un mojigato, un mamerto, nada de esas maricadas. Yo soy lo que soy hoy. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a absolutamente nadie, y el día que yo empiece a ocultar chimbadas, me fallé a mí mismo. O sea, y en realidad no es como que yo lo publiqué… ese otro video fue una cagada”, concluyó.