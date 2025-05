La Jesuu, de ‘La casa de los famosos‘, aseguró que no sabe quién es su mamá

La influenciadora caleña compartió en un emotivo relato cómo fue abandonada al nacer - crédito cortesía del Canal RCN

En una emotiva revelación durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, compartió detalles sobre su vida personal que conmovieron tanto a sus compañeros como a los televidentes del reality.

Durante una actividad especial organizada por el programa para conmemorar el Día de la Madre, los participantes tuvieron la oportunidad de ver fotografías de sus progenitoras y compartir mensajes emotivos.

En medio de la actividad, La Jesuu contó cómo Martha Mosquera decidió criarla y convertirse en su madre, a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy por hoy, yo puedo decir que tengo una mamá porque la tengo a ella, porque ella quiso asumir ese rol, porque dentro de lo que tenía, dentro de lo que podía, ha sido la mejor mamá del mundo sin tener la obligación de serlo. Y es la persona que ha hecho que yo no necesite ni extrañe esa figura biológica, porque, aunque mucha gente no lo entienda, se burle, haga comentarios, ser adoptado no es fácil. Y menos de la manera en la que yo fui entregada. No lo es. Pero ella simplemente hizo que mi adopción fuera lo más lindo, fuera lo más significativo”, reveló la creadora de contenido.

La influencer caleña confesó que no conoce a su madre biológica, que la abandonó al día siguiente de su nacimiento. Este hecho marcó profundamente su vida, aunque encontró en Martha Mosquera una figura materna que asumió el rol de madre y la apoyó incondicionalmente.

“Yo sí no voy a hablar mucho porque casi no me gusta como tocar el tema maternal, a mí me da muy duro eso. Yo, a diferencia de todos ustedes quizá, que pues no sé a profundidad cómo realmente fue su nacimiento, no tuve la oportunidad de crecer con mi mamá biológica. Mi mamá biológica toma la decisión, desde que tengo un día de nacida, de abandonarme por darle mejor vida a sus otros hijos. Y esta mujer increíble, luchadora, noble, trabajadora, toma la decisión de hacerme su hija”, añadió la caleña.

La influenciadora destacó que esta mujer “luchadora y noble” le brindó un hogar lleno de amor, haciendo que no sintiera la ausencia de su madre biológica: “Agradecida porque creo que, desde que ingresé a este medio, me ha permitido darle todo lo que ella nunca tuvo (...) Lo único que le pido a Dios es que, mami, antes de que tú te vayas de este mundo, yo ya me haya ido. Porque vos me enseñaste todo, menos a vivir sin vos. No podré“.

De acuerdo con lo transmitido por el reality, La Jesuu expresó que su madre adoptiva transformó lo que pudo haber sido una experiencia traumática en una historia de amor y resiliencia: “Fue una mujer muy sufrida. No tenía muy buena relación con su mamá. Sufrió maltrato en su hogar, con las señoras que la criaron. Tenemos historias muy similares, a diferencia de que ella simplemente hizo que la historia mía no fuera tan sufrida”.

La actividad del Día de la Madre permitió a los concursantes reconectarse emocionalmente con sus familias, rompiendo temporalmente las reglas del programa que les impiden conocer la fecha exacta. Este gesto generó momentos de reflexión y nostalgia entre los participantes, especialmente para aquellas concursantes que son madres, como Melissa Gate y La Toxi Costeña, que han compartido lo difícil que ha sido estar lejos de sus hijos.

Sin embargo, la historia de La Jesuu se robó la atención en las redes sociales, con cientos de comentarios de sus seguidores demostrando su apoyo: “😢💔 ¡Qué duro! ¡Dios está contigo! Para adelante siempre”; “Mamá y papá no es quien engendra, sino quien ama y cría con el corazón”; “Ay Dios, yo juraba que ella era su mami 😮”; “Qué bueno que, a pesar de su historia, es un ser humano muy lindo, con personalidad arrebatada pero sin ser grosera... muy empática ❤️”; “Lloré y todo, lloramos 😭😭😭😭 La Jesuu única”; “Que linda historia”.