La colombiana Rosa Caiafa sacó a Manelyk de ‘La casa de los famosos All-Stars’ y ‘encendió’ las redes sociales: “Fraude”

Rosa Caiafa venció a Manelyk González en el cuarto de eliminación de 'La casa de los famosos All-Stars', sacó mayor porcentaje que la "la reina de los realities" en México - crédito @rosacaiafar/Instagram

Rosa Caiafa es fuertemente juzgada en redes sociales por quienes siguen la competencia de La casa de los famosos All-Stars, formato de convivencia mexicano, en el que la modelo barranquillera le ganó en favoritismo a Manelyk González, considerada “la reina de los realities” en el país azteca.

Pese a la fanaticada que ha ganado la exparticipante del Desafío con su destacada participación en la competencia internacional, en redes sociales son varios los que cuestionan su permanencia en el juego, pues la colombiana completó cien días en el programa del que ya han salido figuras como Laura Bozzo. “Esto no tiene sentido”, comentaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Rosa Caiafa hizo historia en la semana 14 de 'La casa de los famosos All-Stars' en la que Manelyk González resultó eliminada - crédito @telemundo/Instagram

Tal y como ocurrió en Colombia con la salida de Karina García de La casa de los famosos, la cual revolucionó las redes sociales con quejas por parte de la audiencia que la quería ver llegar a la final, en México explotó el inconformismo con la eliminación de Manelyk González, quien se convirtió en la decimocuarta eliminada de este formato en el país centroamericano.

No obstante, el suceso que mayor atención captó con la salida de la llamada “reina de los reality shows”, quien estuvo de visita en la versión colombiana de La casa de los famosos cuando fue intercambiada con Melissa Gate, fue el hecho de que la también actriz barranquillera Rosa Caiafa alcanzara mayor apoyo. “No entendí, Manelyk no, ay no. Cuando daba todo por sentado, Dios vuelve a sorprenderme. Gracias, mi gente hermosa”, dijo la actriz barranquillera al escuchar los resultados.

La casa de los famosos All Stars arrancó con 23 celebridades, de las cuales dos eran colombianas. Actualmente, solo la exparticipante del Desafío 2012 y 2014 hace parte del top 7 de esta temporada, en la que también avanzan: Luca Onestini, Carlos ‘Caramelo’ Cruz, Alfredo Adame, Rey Grupero, Dania Méndez y Paulo Quevedo; a diferencia del programa colombiano, que aún tiene a los nueve mejores en competencia.

Así fue el efusivo recibimiento a Rosa Caiafa tras su regreso a 'La casa de los famosos All-Stars', luego de superar en votaciones a Manelyk González - crédito @telemundo/Instagram

“Se fue Manelyk en Telemundo. Se fue Karina en Colombia. Háganme el favor y váyanse a viajar juntas a Dubái y México, este mundo no las merece. Las dos peores temporadas de La casa de los famosos en su historia”, mencionó un usuario en X, haciendo referencia a la especial conexión que tuvieron las creadoras de contenido durante la semana en que la mexicana estuvo en el reality colombiano.

“Estoy en shock”, “hoy dejo de ver este programa, gracias por hacer el fraude más grande del mundo”, “a mí no vengan a decir que Rosa tiene más fandom que Manelyk”, “eso está arreglado, jamássssssssss iba a ganar ella contra Mane”, “esta eliminación no tiene sentido ni en números, ni en experiencia, ni en contenido, ni en rating, ni nada”, “eso es un descaro, robo evidente”, “este show para mí ya murió. No tendrá mi apoyo, qué estafa”, “es más que claro que no fue la decisión del público”, son algunas de las reacciones que dejó la salida de “Mane”.

¿Quién es Rosa Caiafa, la colombiana en La casa de los famosos All Stars?

En Colombia, la deportista y entrenadora fitness alcanzó popularidad después de su participación en el reality de supervivencia El Desafío de Caracol Televisión en 2012 y luego con su regresa a un nueva temporada del mismo programa en 2014 como parte del equipo de los ‘retadores’. Además, participó en Reto 4 Elementos en México donde ahora se abre campo en la televisión internacional.

Antes de la salida de Manelyk González de 'La casa de los famosos All-Stars', Rosa Caiafa protagonizó polémico posicionamiento al actor Alfredo Adame - crédito @telemundo/Instagram

Es oriunda de Barranquilla, Atlántico y también debutó como actriz en la telenovela Oye bonita. En redes sociales crea contenido en torno a la vida saludable, además de incursionar en el modelaje. Aunque muchos no la conocían al ingresar a La casa de los famosos All Stars, reality de Telemundo, era una de las nuevas propuestas del canal para conectar con los televidentes.

A pesar de no es una de las más fuertes con respecto al respaldo de la audiencia, poco a poco ha consolidado una comunidad que la tiene entre las siete mejores competidoras. Por su personalidad, carisma y belleza, Rosa se convirtió en una de las fichas clave entre los participantes, y en más de una ocasión se han unido para enviarla a la sala de eliminación, de la que regresa con el respaldo del público.

“Me llaman princesa guerrera. Soy Rosa la poderosa, Rosa la peligrosa. Prepárense, compañeros, porque a todos los voy a poner a entrenar. Les aseguro que daré mi 100 % y tendré una mente muy fuerte, porque al que se duerme se lo lleva la corriente”, aseguró en su video de presentación.