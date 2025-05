Él es alias Pichi, el llamado ‘Pablo Escobar de Santander’ que sería el novio de Marcela Reyes y habría amenazado a B King

Este sería Alias Pichi el nuevo novio de Marcela Reyes - crédito Policía Nacional y @marcelareyes/IG

La DJ y empresaria Marcela Reyes vuelve a ser tema de conversación en los medios y las redes sociales por una controversia que involucra a su expareja, el cantante B King, y un hombre que sería su actual pareja sentimental.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que se conocieron detalles detrás de la identidad del hombre que se habría robado el corazón de Marcela, pues aunque ella dijo que quería que su vida sentimental fuera privada y que jamás volvería a comentar algo al respecto, en las últimas horas ha salido a la luz información sobre su nuevo novio.

El nombre, la procedencia y otros aspectos referentes al perfil de la pareja de Reyes empezaron a filtrarse, especialmente, luego de que se conociera que habría amenazado a B King por la polémica en la que están envueltos actualmente, que tiene que ver con la realidad por la que se separaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El nuevo novio de Marcela sería uno de los máximos líderes del microtráfico en Bucaramanga, es considerado como el Pablo Escobar de la capital del departamento de Santander y se encuentra detenido en una cárcel colombiana.

Alias Pichi, el novio actual de Marcela Reyes, fue capturado y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá - crédito Policía Nacional

Todo comenzó con una serie de transmisiones en vivo en redes sociales en las que Marcela y B King ventilaron detalles íntimos de su pasada relación, dejando a sus seguidores sorprendidos porque en medio de las acusaciones cruzadas, Reyes afirmó que su ex tenía problemas de adicción con la marihuana y el tusi, y lo más grave que habría acudido a prácticas de brujería con ayuda de su abuela para someterla a ella.

Después de eso llegó el episodio que hizo que se empezara a indagar sobre la identidad de la actual pareja de Marcela, pues B King compartió públicamente un video donde denuncia haber recibido amenazas a través de Whatsapp.

Según el artista, el mensaje fue enviado desde el número telefónico que Marcela Reyes utiliza para agendar sus presentaciones como DJ, lo que encendió las alarmas.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, aseguró B King.

Pero eso no fue todo, ya que en el mensaje que compartió aparece una referencia directa al supuesto nuevo novio de Marcela, que sería un hombre que está privado de la libertad.

“El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente por favor y lo mismo le dijo a Marcela”, se lee en el chat.

Mensaje que le enviaron a B King para evitar dar más información sobre Marcela Reyes y en el que se menciona que su actual pareja está en la cárcel - crédito @bking/IG

Para B King, el mensaje fue una clara advertencia: “En pocas palabras disfrazadas de cordialidad me dejan saber que debo quedarme callado. Ya me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para no hablar”.

Incluso concluyó con una frase alarmante: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

A raíz de esta denuncia, los internautas comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso novio de Marcela. Aunque ella ha dicho anteriormente que mantiene su relación en privado y que su pareja vive en el extranjero, en redes sociales han circulado imágenes en las que se ve a la DJ aparentemente ingresando a una cárcel. Algunos usuarios aseguran que se trataría de una visita conyugal.

Además, a estos registros se le sumó que en las plataformas digitales están circulando unas fotografías tomadas de los registros del cumpleaños de Marcela en las que se le ve hablando por videollamada con un hombre que guarda un sospechoso parecido con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, un conocido narcotraficante de Bucaramanga.

Marcela Reyes hizo videollamada con su posible pareja para su cumpleaños - crédito @marcelareyes/IG

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que se trate de él, y la propia Marcela Reyes no ha hecho declaraciones al respecto ni ha validado la autenticidad de las imágenes.

Pero ante la similitud, las imágenes de Marcela entrando a la cárcel y la confirmación en el chat que publicó B King de que su nuevo novio está en la cárcel, las especulaciones de que se trataría de alias Pichi no han parado.

Óscar Camargo Ríos (su nombre de pila) fue capturado a las 4: 30 a. m. el 9 de diciembre de 2024 en un operativo realizado en la vereda el Noral, zona rural del municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, donde estaba acompañado por otras dos personas que al parecer serían sus escoltas, y que también fueron detenidas por las autoridades.

Por ahora, el único hecho confirmado es la denuncia interpuesta por B King ante la Fiscalía. Mientras las autoridades investigan el origen de las amenazas y si efectivamente están relacionadas con el entorno de la DJ, la controversia sigue creciendo en redes sociales, donde miles de seguidores se preguntan quién es realmente el hombre con el que Marcela comparte su vida y si su pasado judicial podría terminar afectando también su presente.