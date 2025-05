Secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil, reveló que sufrió accidente antes de ser elegida: “Condujo sobre mi pierna”

Laura Gil fue elegida como nueva secretaria General de la OEA a comienzos de mayo de 2025 - crédito Cancillería

La diplomática colombo-uruguaya Laura Gil, recientemente electa como secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), reveló que fue víctima de un accidente vial en Bogotá el lunes 28 de abril de 2025, una semana antes de su elección en Estados Unidos.

El incidente, que no fue reportado públicamente en su momento, se registró mientras la nacida en Montevideo se dirigía a una reunión de trabajo en el centro occidente de la capital colombiana.

Según explicó Gil a través de un mensaje en su cuenta de X, el accidente se produjo en medio de una pausa durante su participación en una conferencia sobre reducción de daños que se desarrollaba en Bogotá.

En ese intervalo, la diplomática tomó un taxi para dirigirse a Central Cevichería, ubicada en el centro comercial Gran Estación. Al momento de descender del vehículo, el conductor arrancó bruscamente antes de que ella terminara de bajar, dejando la puerta abierta y provocando una caída que la dejó tendida sobre el pavimento.

“Quedé acostada sobre la calle y el señor condujo sobre mi pierna, dejando mi pie derecho atrapado bajo el carro”, escribió Gil. “El susto fue monumental: aterrador sentir el peso de un carro sobre el pie”.

Laura Gil aseguró que el accidente representó un susto "monumental" - crédito Colprensa

El vehículo pasó con una de sus ruedas por encima del pie derecho de la diplomática, provocando una rotación de su pierna y una inflamación que, según relató, se extendió desde la cintura hacia abajo. A pesar del impacto, no se presentaron fracturas, algo que calificó como un alivio: “La saqué barata. Por alguna razón misteriosa, nada se rompió”.

Aun así, Gil recibió una incapacidad médica de siete días, la cual no pudo atender debido a compromisos laborales en curso. Al día siguiente del accidente, la mujer participó en la conferencia en Bogotá asistida por una silla de ruedas, apoyada en un bastón y bajo el efecto de analgésicos y antiinflamatorios. Posteriormente, la colombo-uruguaya viajó a Washington para continuar con sus responsabilidades diplomáticas.

Recién ahora, explicó la diplomática en su publicación, ha podido comenzar un proceso adecuado de reposo. “Entiendo que la recuperación total de su funcionalidad se demorará mucho más de lo que pensaba. En otras palabras, estaré usando bastón un tiempo más”, señaló.

Laura Gil aseguró que la "sacó barata" tras el accidente - crédito @Lauraggils/X

A pesar de la gravedad del hecho, la funcionaria aseguró que no interpuso ninguna denuncia formal contra el conductor. En su mensaje, hizo un llamado al mismo para que evite repetir ese tipo de imprudencias. “La vida nos trató bien; por favor, no repita esta imprudencia. No puse siquiera una queja contra él. Solo le pido que evite hacerle esto a alguien más”.

Gil cerró su publicación con una advertencia a los usuarios del servicio de taxi en la ciudad: “Cuídense al bajarse de los taxis”.

Y es que la elección de Laura Gil como secretaria general adjunta de la OEA se produjo una semana después del incidente, en una sesión celebrada en Washington. Su nombramiento fue respaldado por una amplia mayoría de los Estados miembros del organismo, convirtiéndola en una de las figuras de mayor rango dentro del sistema interamericano.

Laura Gil sufrió el accidente tan solo una semana antes de ser elegida secretaria adjunta de la OEA - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Además de su trayectoria como embajadora y analista internacional, Gil es politóloga y ha sido una voz activa en debates sobre derechos humanos y democracia en América Latina; su designación en la OEA ha sido interpretada como un gesto de fortalecimiento del liderazgo femenino en organismos multilaterales.

Así las cosas, el accidente revelado por Gil pone en evidencia tanto los riesgos cotidianos que enfrentan los peatones en Bogotá como la precariedad de ciertos esquemas de movilidad en la ciudad. También resalta la forma en que, pese a las adversidades, la diplomática mantuvo sus compromisos internacionales sin hacer pública su situación física hasta ahora.