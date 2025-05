Cuál es la enfermedad que Karol G reveló tener en su documental: “No lo puedo controlar”

La paisa confesó que tiene un problema de salud que la hace subir de peso y bajar de manera desmedida y que no puede controlar - crédito @karolg / Instagram

Karol G emocionó a sus seguidores con el lanzamiento de su documental Mañana fue muy bonito, en el que mostró aspectos que pocos conocían de cómo se desarrolló una de las giras más exitosas de su carrera.

Sin embargo, no todo fue bonito para la artista, pues relató que fue víctima de abuso e, incluso, los problemas de salud que enfrenta con su peso.

Y es que la intérprete de temas como Mientras me curo del cora, Contigo y Makinón, ha sido blanco de comentarios en redes sociales por el aparente aumento de peso que muestra en sus salidas en público. Esto la llevó a que explicara en su documental las razones de estos cambios en su cuerpo, causados por una enfermedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La artista paisa Karol G sorprendió a sus fanáticos con la filtración de unas imágenes en bikini mientras que disfruta de sus vacaciones - crédito Karol G /Instagram.

Según expuso Karol G en el documental, “tengo una condición médica que causa aumento de peso y que siempre ha sido criticado”, mientras mostraba cómo recibía el tratamiento que consiste en inyecciones y una terapia de acupuntura.

Además este desbalance en su cuerpo genera inflamación y cambios bruscos en zonas de su cuerpo.

Y agregó: “Hoy me levanto con el six pack, superflaquita y todo, y mañana me puedo levantar superinflada, hinchada, con el estómago inflado y no lo puedo controlar”, lo que también provoca un cambio incluso en el campo emocional, pues no es fácil afrontar los comentarios que recibe.

Los seguidores de Karol G no tardaron en expresar su emoción por volver a verla activa en redes sociales - crédito @karolg / IG

Este desajuste hormonal en la antioqueña también la ha llevado a sufrir crisis de ansiedad, llevándola a no poder conciliar el sueño en las noches, pero esa falta de sueño ha hecho que surjan las mejores ideas en su carrera. Y concluyó diciendo que también su condición de salud la hace comer de más, sin tener un punto medio en la apreciación de su figura,

“Nunca hay punto medio, nunca me veo ‘chimba’, ahora quiero comer todo el tiempo, porque ya me veo súper flaca”, finalizó.

La colombiana tiene una condición que le genera resistencia a la insulina - crédito @cristal._.27/TikTok

De acuerdo con la antioqueña, padece de una resistencia a la insulina, que de acuerdo con el portal Centro Médico ABC , “se trata de una alteración metabólica, que causa una falla en la captación de la glucosa en los tejidos y otros órganos del cuerpo, especialmente en los músculos y en el hígado, lo que se traduce en dificultad para almacenar la glucosa, lo que a su vez resulta en que el páncreas segregue una mayor cantidad de insulina, con el objetivo de mantener la glucosa en rangos normales".

Algunas de las recomendaciones que hacen diferentes portales sobre la alimentación y los cuidados que se deben tener con esta condición es una dieta baja en azúcares y Carbo hidratos refinados, hacer ejercicio con regularidad, controlar el estrés, entre otros buenos hábitos.

Los problemas que enfrentó con el ‘tour’

La cantante contó detalles de cómo fue el proceso de llevar Mañana será bonito World Tour en su documental estrenado en Netflix. Inicialmente, tuvo problemas con los camarógrafos y las cámaras en la primera presentación en Estados Unidos.

La cantante confesó que los tropiezos la hicieron sentirse insegura - crédito @karolg/ instagram

“Cuando hicimos nuestro primer show en Las Vegas vi que cosas que pasaban en las cámaras no era como yo me los soñaba… Para mí lo de las cámaras era muy importante, porque en los estadios el 80% de la gente ven el show en las pantallas", dijo la cantante de Amargura.

Aparte de los inconvenientes que tuvo con las cámaras y las pantallas, la cantante reveló que su vestuario también le representó algunos desafíos, pues se rompió y el problema también vino de la mano con su cambio de peso.

“Para mí fue muy frustrante porque sentí que no estaba al nivel todavía de lo que quería que la gente viera”, confesó.