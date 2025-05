General (r) William Salamanca reveló cómo fue su relación con Iván Velásquez y dio detalles de su salida de la Policía: “Se volvió muy fría”

El exdirector de la Policía estaría considerando su postulación para la presidencia del 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Se cumplen tres meses desde que el general William René Salamanca dejó el máximo cargo de la Policía Nacional, después de que el Gobierno nacional así lo decidiera.

Desde entonces, el oficial en retiro había guardado silencio sobre su relación con el Ejecutivo y, especialmente, con el exministro de Defensa Iván Velásquez.

Sin embargo, en una entrevista otorgada a la revista Cambio, el general (r) dio detalles de día en que Velásquez, ahora embajador de Colombia en la Santa Sede, le comunicó de su salida de la Policía y el fin de su carrera en la fuerza pública.

Según relató, su retiro fue notificado directamente por Iván Velásquez, que le comentó que el motivo de su salida se debía a una decisión del Ejecutivo para “renovar” la Policía Nacional.

“Ese día lunes yo fui citado por el ministro de Defensa Iván Velásquez; no por el ministro Benedetti. El ministro Velásquez me recibió en su despacho y me notificó que el gobierno había tomado la decisión de renovar la institución e imprimirle nuevos aires. Me anunció que yo ya había cumplido un ciclo, que se reconocía mi gestión, que habría un nuevo director y que para mí habría una embajada”, comentó Salamanca.

Además, el oficial en retiro señaló que, contrario a lo que se afirmó desde varios sectores políticos y la misma prensa, nunca sostuvo un encuentro con Armando Benedetti en medio de su salida de la Policía.

“Le hice la siguiente pregunta: “ministro, en honor a la verdad, ¿hay alguna indisposición frente a mi gestión? Porque yo sé lo que he hecho en mi vida como policía y lo que hice como director general. Y defenderé hasta el último día de mi existencia mi honor, mi dignidad, mi prestigio. Yo vivo de eso”. Él, entonces, me respondió: “No, general, no hay nada. Gracias por todo”. Eso fue todo. Nunca hablé del tema con el ministro Benedetti y no entiendo por qué se comenta esa reunión, que nunca existió”, comentó Salamanca a Cambio.

Asimismo, el general (r) aseguró que su relación con Iván Velásquez, aunque siempre estuvo basada en el respeto, con el tiempo se fue haciendo más distante, al punto que su única comunicación con el exministro era a través de notas oficiales.

“Una relación al principio normal, pero con el paso del tiempo se volvió muy fría y muy distante. Yo siempre fui amable, respetuoso, atento. Procuraba que me escuchara y me atendiera. La comunicación se daba por mensajes internos. Una llamada a veces era muy difícil. Yo pensaba que ese era su estilo y me tenía que adaptar a él. Pero soy consciente de que fue una relación difícil”, continuó el oficial.

Ante las especulaciones sobre los motivos de su retiro, Salamanca rechazó las versiones que lo vinculaban con presuntos nexos con actividades ilegales o figuras del contrabando como alias “Papá Pitufo”.

Según aseguró al medio, “mis principios siempre me obligaron a actuar de manera honesta y transparente” y sostuvo que no tuvo ningún tipo de relación con el acusado líder del contrabando, Diego Marín, cuya imagen conoció solo a través de fotografías durante investigaciones en curso contra actividades ilícitas.

Algunos rumores mencionaban además presuntos vínculos de su sobrino, pero Salamanca fue enfático al declarar que “cada uno responde por sus actos. Aquí no hay delitos de sangre”.

Sobre las críticas a su salida y la posterior rotación de altos mandos dentro de la institución, el general Salamanca expresó su preocupación por los retiros masivos de coroneles y mayores poco tiempo después de su partida.

Señaló que dichas decisiones deben ser tomadas con “criterio aterrizado” y mencionó que, incluso, su ayudante personal, cercano a un ascenso al grado de general, fue apartado del servicio.

Además, Salamanca negó que hubiera perpetuado favoritismos durante su liderazgo, asegurando que sus decisiones siempre se guiaron por principios éticos, aunque reconoció tensiones internas en algunos sectores de la institución frente a sus esfuerzos por transformar estructuras.

Otro punto abordado en la entrevista fue el impacto de los acuerdos de paz y la política del gobierno conocida como “paz total”. Si bien valoró la apuesta por impulsar diálogos y negociaciones, alertó sobre la necesidad de “saber con quién y bajo qué términos se negocia”, advirtiendo que, en ocasiones, los grupos armados ilegales aprovecharon el espacio para continuar sus actividades delictivas.

En lo relacionado con su carrera futura, Salamanca dejó entrever sus aspiraciones políticas, particularmente tras recibir ofrecimientos desde la comunidad colombiana en Miami, donde en el pasado trabajó como cónsul.

Al respecto, relató que, durante sus meses en el consulado, trabajó de manera intensa para representar los intereses de los colombianos en Estados Unidos. “Ese voto de confianza viene desde la comunidad colombiana residente en el sur de la Florida”, comentó sobre el eventual respaldo a una candidatura en el escenario político.

Sobre su relación con el actual gobierno y, particularmente, con el presidente Gustavo Petro, Salamanca se manifestó con respeto, asegurando que mantuvo siempre una actitud de lealtad institucional.

“Con el presidente me comunico por teléfono. Yo respeto al presidente. Colombia es un país muy difícil. Yo trabajé con 11 jefes de Estado. Fui testigo de que cada uno le imprimió su sello para transformar a Colombia. Cada uno hizo lo que pudo hacer. Inclusive cuando entregué la institución me llamaron expresidentes a destacar mi gestión, a reconocer mi labor. Por el presidente de Gustavo Petro solo tengo respeto”, comentó Salamanca a Cambio.

Según el exdirector de la Policía, los desacuerdos no interfirieron en sus esfuerzos por coordinar operativos nacionales, aunque dichos procesos, en ocasiones, requirieron sortear problemas de comunicación interna.

Al término de la conversación, Salamanca reafirmó su compromiso con la institucionalidad del país y dedicó palabras de admiración hacia la fuerza pública, a la que calificó como la columna vertebral de la democracia colombiana.

“Es el momento de poner la experiencia y el conocimiento a favor de este bello país”, señaló el oficial en retiro.