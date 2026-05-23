Colombia

Gobierno alerta por dos eventos climáticos que se presentarían simultáneamente con el fenómeno de El Niño en Colombia

La advertencia emitida por el Ministerio de Ambiente señala que el país enfrenta una acumulación inusual de condiciones meteorológicas adversas que podrían incrementar los impactos sobre recursos naturales y sectores estratégicos en los próximos meses

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez indicó que la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se adelante es alta, lo que, sumado a situaciones existentes, exige respuestas inmediatas por parte de autoridades locales y nacionales - crédito @MinAmbienteCo/X

El país entró en una fase de vigilancia crítica porque, según la ministra de Ambiente, Irene Vélez, no enfrenta solo la posible llegada anticipada de ese evento climático, sino la convergencia de tres anomalías que pueden agravar los efectos sobre los territorios, el agua, los ecosistemas y actividades sensibles como energía y alimentos.

Esa alerta incluye una probabilidad del 82% de que el fenómeno de El Niño llegue de forma anticipada a partir de junio, según la cartera de Ambiente.

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Las proyecciones citadas por el ministerio indican que este episodio podría tener impactos “más complejos que los registrados entre 2023 y 2024”.

La advertencia oficial sostiene que los tres fenómenos no coinciden solo en el tiempo. Según la información entregada por el Ministerio de Ambiente, sus efectos “se acumulan, se retroalimentan y agravan las consecuencias sobre los territorios y las comunidades”.

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Campo agrícola con tierra agrietada por sequía, árbol sin hojas, cultivos jóvenes y un canal de irrigación casi seco bajo cielo pálido.
El Gobierno de Colombia declaró fase de vigilancia crítica ante la convergencia de tres fenómenos climáticos: sequía, calor extremo y alta probabilidad de El Niño - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El primer factor identificado por el reporte técnico es un antecedente de sequía prolongada. De acuerdo con la cartera de Ambiente, Colombia viene de meses con lluvias por debajo de lo normal, una condición que ya genera presión y estrés sobre el recurso hídrico.

Esa menor disponibilidad de agua, según el reporte, limita el abastecimiento para consumo humano y para actividades productivas.

El segundo elemento es otro extremo de la variabilidad climática: semanas con temperaturas históricas, con una incidencia marcada en la región Caribe.

El ministerio explicó que ese calor se suma al déficit de lluvias y acelera los procesos de evaporación. También afecta los ecosistemas locales, según la evaluación oficial.

El tercer eje de riesgo es la llegada inminente de El Niño. Según los datos meteorológicos citados por el Ministerio de Ambiente, la transición podría ocurrir desde junio y desarrollarse en un contexto ya debilitado por la escasez de precipitaciones y las temperaturas elevadas.

Los efectos combinados de sequía, altas temperaturas y El Niño generan acumulación de riesgos para el agua, los ecosistemas y sectores como energía y alimentos, según la ministra Irene Vélez - crédito @MinAmbienteCo/X
Los efectos combinados de sequía, altas temperaturas y El Niño generan acumulación de riesgos para el agua, los ecosistemas y sectores como energía y alimentos, según la ministra Irene Vélez - crédito @MinAmbienteCo/X

Ante ese escenario, el llamado del Gobierno apunta a una reacción administrativa inmediata. Según la información oficial, municipios y gobernaciones deben activar medidas concretas de prevención y destinar recursos económicos y equipos humanos para la preparación frente a los escenarios previstos.

La estrategia se basa en preparación anticipada y articulación inmediata entre el Gobierno nacional y las autoridades locales y regionales, según el Ministerio de Ambiente.

Para coordinar esa respuesta, se anunció un plan de acción conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ideam y el Ministerio de Agricultura.

La agenda comenzará la próxima semana con dos líneas de trabajo. La primera será una reunión virtual nacional con alcaldías de todo el país para compartir las proyecciones climáticas actuales y alinear estrategias de respuesta.

La segunda consistirá en encuentros regionales presenciales en los territorios. Según el anuncio oficial, esas visitas buscarán socializar alertas, fortalecer capacidades y acompañar la toma de decisiones frente a este escenario climático.

La región Caribe enfrenta un impacto destacado por las temperaturas históricas, que se suman al déficit de lluvias y aceleran la evaporación de fuentes hídricas - crédito Europa Press
La región Caribe enfrenta un impacto destacado por las temperaturas históricas, que se suman al déficit de lluvias y aceleran la evaporación de fuentes hídricas - crédito Europa Press

Durante una rueda de prensa, la ministra Irene Vélez describió el alcance de la advertencia: “Tenemos suficientes elementos anómalos en términos de la variabilidad climática que nos permiten afirmar que la situación va a ser más grave”.

Asimismo, Vélez sostuvo que la preparación no puede tomar como referencia el episodio anterior: “Las medidas que tomemos tienen que ser mucho más asertivas, oportunas, urgentes, desplegadas que El Niño inmediatamente anterior. Ese no puede ser nuestro objetivo porque ya sabemos que la gravedad es mayor”.

La ministra detalló que los municipios deben tener disponibles desde ya sus recursos y su personal, y que las autoridades deben conectarse con el Ideam y seguir las alertas emitidas por la Ungrd.

También pidió identificar cuencas más afectadas y puntos de alarma para anticipar decisiones frente a posibles impactos en sectores económicos, energía y alimentos.

Según los informes citados por el Gobierno, esta crisis se intensifica además por la crisis climática global, que hace más frecuentes y más difíciles de prever los eventos extremos.

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