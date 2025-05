Día de la Madre en ‘La casa de los famosos’ trascurrió entre lágrimas y palabras sinceras

Los mensajes de los famosos se viralizaron en redes sociales - crédito Canal RCN / Instagram

Los participantes de La casa de los famosos Colombia aprovecharon el Día de la Madre para enviar mensajes cargados de emoción y gratitud a sus madres, a pesar de encontrarse aislados del mundo exterior. En medio de una emotiva dinámica, los concursantes dedicaron unas palabras conmovedoras que reflejaron el profundo vínculo que mantienen con sus madres, destacando la importancia de esta fecha en la cultura colombiana.

Y es que los 10 participantes que aún permanecen en el reality show tuvieron un momento especial para conmemorar esta celebración en el confesionario con el Jefe. Allí, cada uno expresó su agradecimiento y amor hacia sus madres, lo que generó un ambiente de sentimentalismo dentro de la casa. Esto no solo conmovió a los concursantes, sino a los seguidores del programa, que fueron testigos de la importancia que los participantes otorgan a esta fecha.

Entre los mensajes más destacados, Mateo expresó: “Eres la única persona que no me ha abandonado. Vamos a superar todas esas adversidades, como ya hemos superado muchísimas más”. Por su parte, La Jesuu resumió su amor con una frase breve pero contundente: “¿Cómo yo no la voy a amar?”. Yina Calderón, a su vez, agradeció a su madre por su fortaleza: “Mami, te agradezco enormemente por haber resistido”.

Otros participantes también compartieron palabras llenas de afecto y entre los mensajes más profundos se encuentran:

El Flaco Solórzano reflexionó sobre la importancia de los gestos físicos de cariño: “ A veces debería abrazarte más ”.

Camilo reafirmó su compromiso hacia su madre con un mensaje directo: “Siempre voy a estar para ti”, entre lágrimas y recordando a su ser querido.

Emiro, por su parte, expresó su amor y añoranza: “Mami, te amo, te amo, te extraño mucho”.

La Toxi Costeña, además de enviar un mensaje a su madre, dedicó unas palabras a aquellos que han perdido a este ser tan querido: “A las personas que no la tienen, pues sé que duele, sé que es duro”.

Las madres del programa

El programa también permitió que las madres dentro de la casa reflexionaran sobre su rol. En esta actividad, Karina se describió como una mujer fuerte y resiliente: “Me considero una mamá demasiado fuerte, demasiado berraca, siempre buscando todas las oportunidades para sacar adelante a mis hijos. Incluso, estoy aquí también por mis niños; ellos son mi gran motivación. Ser mamá soltera no es fácil, pero sí se puede. Se puede salir adelante sin necesidad de tener un hombre al lado”.

A su vez, La Toxi Costeña compartió sus temores sobre la maternidad, pero puso su confianza en que todo estará bien: “Yo tenía mucho miedo de ser una mala madre. Y bueno, no soy perfecta, pero me diría que todo va a estar bien”.

Finalmente, Melissa Gate, la otra mamá de la casa, también se definió como una mujer fuerte: “Bueno, definirme yo como mamá en una sola palabra también me definiría como fuerte. He sido muy fuerte”.

Cabe mencionar que el Día de la Madre es una de las fechas más significativas en Colombia, y los mensajes de los participantes de La casa de los famosos reflejaron el profundo respeto y amor que sienten hacia sus progenitoras. Este homenaje, realizado en medio del intenso aislamiento, permitió que los concursantes compartieran con el público sus sentimientos más sinceros, resaltando la importancia de esta celebración en la vida de cada uno de ellos.

Entre los mensajes de los seguidores del reality sobre esta actividad se encuentran algunos de apoyo a las madres de la casa y otros netamente dedicados a la eliminación del domingo 11 de mayo, pues los fanáticos están centrados en este tema.