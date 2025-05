Barranquillera se va a casar con una figura de la Premier League: “Te amo por siempre”

El extremo ha jugado para dos equipos en el fútbol de Inglaterra - crédito AFP

El 25 de marzo se jugó el partido entre Colombia y Paraguay por las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026, en el que todo terminó con igualdad a dos goles en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La figura de ese compromiso fue el extremo Julio Enciso, una de las figuras latinas de la Premier League en Inglaterra, que no solo fue tendencia por su talento, sino porque su novia lo acompañó y apoyó a Paraguay, a pesar de que es de nacionalidad colombiana.

“Si claro, yo siempre lo estoy a él apoyando, sin importar donde este. Es una decisión propia, es algo difícil para ambos, pero obviamente lo que yo deseo está claro. Está tranquilo y muy contento por el partido, un saludo a todas las personas y que sigan apoyando, ellos están muy ilusionados, la van a dar toda”, declaró Melissa Cardona, una creadora de contenido barranquillera.

Cardona estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Montaje Infobae (@c_melissa23/Instagram/EFE)

Cabe mencionar que, el mediocampista de 21 años y la tiktoker de 20 anunciaron que estaban en una relación en noviembre de 2024; desde ese momento la colombiana ha expuesto cómo es su vida junto al paraguayo en Inglaterra, en donde viven desde hace varios meses.

La mayoría de aspectos de la relación han sido compartidos por la colombiana; sin embargo, en esta ocasión Enciso fue el encargado de revelar en su cuenta de Instagram que le pidió matrimonio a la creadora de contenido.

“Eclesiastés 4:9-10“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Mr and Mrs. Te amo por siempre“, fue la descripción de la publicación del paraguayo en Instagram.

El extremo paraguayo le pidió matrimonio a la creadora de contenido - crédito @julioenciso.33/Instagram

En las fotografías expuestas por el paraguayo se observa que puso varias letras para conformar la frase “Quieres casarte conmigo” en inglés; además, en la parte final de la secuencia se observa a Cardona luciendo el anillo entregado por el futbolista.

No todo fue positivo, ya que el paraguayo tuvo que desactivar los comentarios de la publicación debido a que múltiples usuarios lo criticaron por pedir matrimonio en una relación en la que no ha cumplido un año.

“Muy pronto para casarse”, “Si se casan, no va a durar mucho tiempo” o “Todos los que piden arrodillados un casamiento, fracasan”, fueron algunos de los comentarios registrados.

La relación entre el paraguayo y la colombiana comenzó hace siete meses - crédito @julioenciso.33/Instagram

Otro aspecto que no habría sido del agrado del paraguayo es que en su país la prensa recordó que no es la primera vez que este se compromete desde que llegó a Inglaterra, ya que en agosto de 2023 la influenciadora Stacy, que sostuvo una relación de varios años con el Enciso, reveló que antes de terminar este le había pedido matrimonio.

La creadora de contenido publicó fotos del anillo y una carta escrita por el futbolista en la que le exponía su “amor eterno”

En ese momento, la publicación de la europea se registró debido a que estaba acusando a Enciso de no permitirle retirar sus cosas de un apartamento que compartieron en Brighton

“Imagínate que esta persona no me deja entrar para recoger mis cosas. Guardó todo sin mi permiso y lo entrego a otra persona. No tengo nada que ver con alguien que no sabe separarse con madurez”, escribió Stacy.

Además de las noticias por su compromiso, Julio Enciso es mencionado de manera constante en Inglaterra por su rendimiento en Ipswich Town, que descendió a la segunda división, pero gracias a las buenas actuaciones del paraguayo, se espera que sea fichado por un equipo de media tabla o permanezca con el equipo dueño de sus derechos deportivos, Brighton & Hove Albion.