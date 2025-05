Señalan posible corresponsabilidad de maestras en caso de niños abusados en Bogotá: “Si no duermes te mando a donde Freddy”

Expusieron que las docentes amenazaban a los menores con enviarlos hasta donde el agresor de al menos 10 niños - crédito @AndrésBarrios/TikTok

El presunto abuso de más de 10 niños en un jardín del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, sigue generado indignación nacional.

Uno de los factores que más ha sido cuestionado es que el Icbf sigue sin revelar como fue el método de contratación de Freddy Castellanos, al que la fiscalía le imputó cargos por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años y otros más.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además, los relatos de los padres de familia de la institución en la que se registraron los hechos siguen conmoviendo a terceros, que opinan que la situación se pudo prevenir y acusan a los directivos del jardín de haber sido cómplices del agresor.

“Si no duermes te mando a donde Freddy”

Maestras del jardín habrián amenazado a los menores con enviarlos a donde el presunto abusador - crédito @Donka_At / X

En su cuenta de TikTok, el concejal de Bogotá Andrés Barrios expuso un video en el que una madre de familia reveló que las docentes del jardín amenazaban a los menores con enviarlos con Freddy Castellanos si no cumplían con lo que ellas le ordenaban.

“Esto no es justo, no tenemos que pasar por una situación así, cuando lo que queremos es que los niños estudien, que salgan adelante. Creí en la institución, creí en la coordinadora, ¿por qué mi hijo me comentaba que ella le decía «Si no duermes te mando a donde Freddy, si no comes te llevo a donde Freddy»?, ¿Por qué las profesoras mandaban a los niños con Freddy?, porque sabían que era el monstruo".

Esta situación generó la indignación del cabildante, que aseguró que estará al frente del caso para comprobar si es cierto que las maestras realizaban este tipo de actos con los niños de la institución.

“¿Por qué las profesoras amenazaban a los niños con enviarlos donde Freddy? ¿Sabían que Freddy era el monstruo de la institución? Esta tragedia que afecta a varias familias bogotanas debe conocerse en todo el país. No bajemos la guardia y sigamos exigiendo al Gobierno nacional que asuma su responsabilidad en esta tragedia. ¿Por qué hubo negligencia? ¿Quiénes están detrás?“, escribió el concejal en la publicación.

El cabildante expuso su enojo por la situación registrada en Ciudad Bolívar - crédito Concejo de Bogotá

En diálogo con Infobae Colombia, Andrés Barrios indicó que “cualquier calificativo es insuficiente” para hablar de la tragedia que se registró en el jardín del Icbf, señalando la responsabilidad del Estado.

“Las preguntas son: ¿Dónde está el Estado?, ¿Dónde está el Gobierno del señor Gustavo Petro?, que se la pasa jactándose que defiende a la niñez”.

Para argumentar su postura, Barrios recordó que en el Gobierno Petro se han designado cargos para personas sin experiencia en trabajo con la niñez, lo que para él es algo imperdonable.

“Esto no es con shows mediáticos, ni con lamentaciones, esto es con acciones. Son unos irresponsables a los que nunca les ha importado la niñez. Al país no se le puede olvidar el nombramiento de una gran amiga de Verónica Alcocer, cuya experiencia en el tema de infancia era nula, no es momento de dárselas de muy responsables”.

En Colombia piden respuestas del Icbf sobre el caso registrado en Ciudad Bolívar, Bogotá - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Por último, el concejal Barrios indicó que en Colombia se debe garantizar el cuidado de los menores de manera correcta y no convertir el Icbf en un espacio para pagar favores políticos.

“No le han dado la prioridad que merece, lo que está pasando es culpa de la negligencia, de estar pagando con puestos los favores políticos, de no ser por la propia comunidad, estos actos atroces no se hubieran conocido”, puntualizó el cabildante.

Hasta el momento, en representación del Icbf, la directora Astrid Cáceres afirmó en diálogo con Blu Radio que habían atendido las denuncias de los padres de familia de manera oportuna.

“Tuvimos conocimiento el sábado de la queja de una madre sobre el manejo de la situación en el hogar. Desde ese día, movilizamos equipos psicosociales y denunciamos ante la Fiscalía”, declaró Cáceres.