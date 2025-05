Karol G confesó que cree que morirá joven y sorprendió con la respuesta de cómo se siente al respecto

Karol G confesó que no le tiene miedo a la muerte - crédito Juan David Duque/Reuters

El 8 de mayo Netflix estrenó el esperado documental Mañana fue muy bonito, la producción que narra el camino al estrellato de Carolina Giraldo Navarro, la estrella colombiana Karol G.

A tan solo horas de su lanzamiento, la cinta se posicionó como el documental más visto a nivel global, un logro que confirma el impacto de la cantante paisa en la industria musical y en el corazón de millones de fanáticos.

En el audiovisual los espectadores tienen la posibilidad de ver una cara más personal y profunda de la artista, la cual abre su vida, su recorrido, sus miedos y alegrías, algo que fue muy bien recibido por el público porque tenían ganas de conocer detalles de su vida íntima desde que llegó a la fama mundial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se reviven sus inicios en la música, los obstáculos que enfrentó como mujer en un género dominado por hombres, un momento complicado que vivió el acoso sexual de un hombre que la puso a escoger entre seguir adelante con su carrera y tener una relación con él.

Karol G confesó intimidades de su vida personal y el camino para lograr ser un cantante exitosa - crédito @karolg/ Instagram

También se pudo conocer el inicio de su relación con el cantante Feid, como logró terminar con Anuel AA, pues estaba pasando por un momento de toxicidad en su vida, los esfuerzos para lograr uno de los mejores shows en vivo, ya que deja ver el detrás de escena de su exitosa gira internacional Mañana Será Bonito, con estadios llenos en distintas partes del mundo y una audiencia que corea sus letras, entre otros momentos especiales para su vida.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes del documental no tiene que ver con conciertos multitudinarios ni con logros musicales, sino con una confesión que dejó a sus seguidores en completo desconcierto.

En medio de la conversación reflexiva, Karol G compartió un presentimiento que la ha acompañado por años y que aprendió a verlo como algo a lo que no le tiene miedo, pero confesó que es una situación que la tiene trabajando a toda marcha para lograr sus metas y dejar un legado en el mundo.

“Tengo un sentimiento de que me voy a morir joven, entonces en realidad a mí no me da miedo morirme. El día que uno falte se desmoronan un montón de cosas y también se queda un montón de trabajo en el camino que tenían una intención”, expresó con serenidad la colombiana frente a las cámaras.

Karol G confesó que siente que se va a morir joven y explicó qué hace para dejar un legado - crédito joseperezcol2/TikTok

“Entonces, siempre cuando estoy haciendo música, cada tanto le doy una actualización a Ovy (Ovy on the drums), por ejemplo, uno de mis productores, y yo le digo: ‘Ovy, si yo me muero me gustaría que hicieras algo con esta música o con estas canciones’. Siento que tengo todavía tantas cosas que me faltan por hacer que estoy dándole, dándole, dándole. Eso es como lo que más me empuja a hacer las cosas con más afán. (...) Yo siento que a mí no me da miedo morirme, sino que me da miedo cómo me voy a morir”, confesó Karol G.

Y aunque sus palabras parecían dichas con calma, la carga emocional y simbólica detrás de ellas no tardó en resonar en redes sociales.

En plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok comenzaron a circular fragmentos de ese momento del documental, acompañados de mensajes de preocupación y de amor hacia “La Bichota” porque esperan que dure muchos años con vida.

Muchos fans interpretaron estas palabras como un llamado de atención, no solo por la vulnerabilidad que deja ver la artista, sino por la necesidad de proteger y valorar a quienes, como Karol G, han marcado generaciones enteras con su arte. Otros, en cambio, aplaudieron su madurez emocional para hablar de temas que suelen ser tabúes, especialmente en el mundo del espectáculo.

Karol G no tiene miedo de morir joven y reveló que tiene instrucciones para que usen su música cuando falte - crédito @karolg / Instagram