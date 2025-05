Karol G confesó en su documental ‘Mañana fue muy bonito’ cómo se enamoró de Feid: “Sin darme cuenta, empecé a escribir canciones de amor”

El artista confesó que empezaron siendo amigos y colegas musicales - crédito @bichotarecords / Instagram - @Dayana041419 / X

En medio del estreno de su documental Mañana fue muy bonito, donde Karol G reveló detalles inéditos de su vida y el camino que tuvo que cruzar para llegar al éxito, la interpreté colombiana dedicó algunos minutos a su novio Feid, quien también se ha convertido en un fenómeno musical en el mundo.

A pesar de que Karol y Feid se conocen desde hace varios años, pues hacen parte del gripo de artistas, países que despegaron desde Medellín, al inicio solo eran amigos y colegas, fue hasta mediados del 2022 cuando lanzaron la canción Friki, su primera colaboración en la que los seguidores de ambos empezaron a notar una fuerte química.

Sin embargo, y pese a los fuertes rumores de la época, ninguno confirmó nada en sus redes sociales, por lo que solo se convirtió en una especulación más, fue hasta mediados del 2023 que se conoció la primera foto de La Bichota tomada de la mano de Feid, momento en que se confirmó el noviazgo.

Karol G y Feid asistieron juntos a la premier de 'Mañana fue muy bonito' en Nueva York - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Pero en el documental de Netflix, Karol reveló que efectivamente desde que grabaron la primera colaboración empezaron a surgir coqueteos entre los dos, además la cantante detalla que en realidad todo comenzó en un torneo de videojuegos con sus amigos, donde empezaron a sentir cariño por el otro.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo y nos empezamos a tocar pies, nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio un poco esquinero y yo entendí todo… Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor”, reveló la cantante.

La cantante además revela que con Feid ha podido tener una relación sana, loo que la ayudó a ganar confianza no solo en ella sino en el amor. “Es una persona que me entiende, que me escucha, que me tiene demasiada paciencia, es muy familiar… creo que nunca me había visualizado con una persona en mi vida… es una relación tan divertida”, dijo la cantante.

Karol habló de su cercanía con Shakira y su trabajo en Tqg

Según el documental, las colombianas lograron conectar profundamente a través de sus experiencias personales, lo que dio lugar a su exitosa colaboración en la canción TQG.

De acuerdo con lo mostrado en el documental, Karol G compartió cómo inició el contacto con Shakira, relatando el momento en el que decidió escribirle un mensaje que decía: “Llámame cuando puedas”.

“La Bichota” también confesó que en medio de la creación de la canción tuvo la oportunidad de tener una cercanía con la barranquillera, oportunidad en la que ambas abrieron su corazón. “Tuve la oportunidad de hablar con ella… Me confió cosas muy personales que hicieron que todo tuviera más sentido para mí“, dijo la cantante.

La respuesta de Shakira no solo marcó el inicio de una comunicación fluida entre ambas, sino que también permitió que Karol experimentara una gran emoción al escuchar a la barranquillera interpretar fragmentos de la canción.

Karol reveló como fue su trabajo con Shakira - crédito AFP

Este intercambio fue clave para consolidar la colaboración que se materializó en el tema lanzado el 24 de febrero de 2023.

El documental también incluye imágenes exclusivas de las grabaciones del video musical de Tqg, realizadas en Barcelona. En una de las escenas, Karol G comenta: “Estamos grabando en Barcelona, son las 3:30 de la mañana del segundo día de grabación”.

Posteriormente, se muestra un emotivo momento en el que la paisa abraza a Shakira y le expresa su gratitud: “Tú no sabes lo que significa esto para mí. Gracias infinitas, de verdad”.

Karol habló de su relación con Anuel AA y la conexión con la canción ‘Tqg’

En medio de las imágenes que mostraron la cercanía de Karol con Shakira, la paisa aseguró que la creación de Tqg también estuvo inspirada en lo complicado que fue salir de la relación que tenía con Anuel, calificándola de “tóxica”.

“Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí y muy difícil, yo me despertaba y era como que me iba a morir… sentía que como persona no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, sentía que era algo de lo que no iba a poder salir”, reveló la cantante.

Sin embargo, Karol asegura que una de las cosas positivas que le dejó la relación fue poder expresar en sus canciones el dolor de la ruptura por la que pasan varias personas. “Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, explicó la paisa.

En el documental, la cantante paisa compartió el detrás de escenas de y parte de la creación de 'Tqg' - crédito @karolg/ Instagram - @lasgafitas/ X

Karol confesó que la ruptura también le sirvió para enfocarse de nuevo y dejar que su creatividad fluyera, lo que le significo varias horas en el estudio “me di cuenta de que tenía ganas de hablar de muchas cosas y empecé en el estudio a escribir y empezar como a desahogar”, añadió.

En parte del documental también se detalla que Shakira aceptó hacer parte de la canción y después envió sus vocales grabadas, gesto que emocionó a Karol G. “Dejo las voces súper chimbas, yo me puse en el carro a escuchar y yo casi lloro, o sea las voces de esto de verdad fueron muy chimbas”, confesó la cantante.