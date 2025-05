Norma Nivia, entre amores y odios en su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, abandonó el ‘reality’ con 12,42%

Su paso por La Casa de los Famosos ha sido de varios altibajos e incluso de polémica respecto a la relación y el trato hacia su compañero sentimental “Peluche” - crédito cortesía Canal RCN

Norma Nivia, nacida el 3 de abril de 1979 en el municipio de Líbano, Tolima, ha construido una carrera multifacética que abarca desde el modelaje hasta la actuación en televisión.

Su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha permitido a los televidentes conocer más sobre su vida personal y profesional, en el que destaca su perseverancia y talento.

Los inicios de Norma Nivia: del teatro escolar al modelaje profesional

De acuerdo con Canal RCN desde temprana edad, Norma Nivia mostró interés por las artes, participando en concursos de teatro durante su etapa escolar en su ciudad natal. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue lineal. En 1995, decidió mudarse a Bogotá para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Aunque inicialmente comenzó a estudiar Bacteriología por insistencia de su padre, abandonó la carrera tras unas semanas para dedicarse de lleno a su formación artística.

El modelaje se convirtió en su primera gran oportunidad profesional. A pesar de sus dudas iniciales sobre si su físico era adecuado para esta industria, su altura de 1,84 metros y su carisma la llevaron a convertirse en una de las modelos más destacadas de Colombia. Trabajó con reconocidas marcas y diseñadores, lo que le permitió ganar visibilidad y abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

El salto a la televisión: de las pasarelas a los sets de grabación

Norma Nivia ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en producciones como El Pasado No Perdona, Correo de Inocentes, La Traicionera, Chica Vampiro y La Ley del Corazón - crédito @normanivia/IG

El talento y la presencia escénica de Norma Nivia no pasaron desapercibidos para los productores de televisión. En el año 2000, comenzó a aparecer en la pantalla chica con pequeños papeles, incluyendo una participación en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, donde interpretó a una modelo. Este fue el punto de partida de su carrera actoral, que despegó definitivamente en 2007 con su primer protagónico compartido en la serie Zona Rosa.

A lo largo de los años, Norma Nivia ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en producciones como El Pasado No Perdona, Correo de Inocentes, La Traicionera, Chica Vampiro y La Ley del Corazón. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles le ha valido el reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Momentos más importantes de Norma en ‘La casa de los famosos’

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, ha captado la atención de los seguidores de la segunda temporada de La casa de los famosos. Es de destacar, que la conexión entre ambos participantes ha sido evidente desde los primeros episodios, aunque no ha estado exenta de tensiones y conflictos que han marcado el desarrollo del reality.

Celos en la relación con ‘Peluche’

La relación entre Norma Nivia y el 'Peluche' en 'La casa de los Famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Norma expresó su incomodidad al notar un acercamiento entre Mateo y Yaya Muñoz, otra participante con la que Nivia tuvo conflictos. Este incidente desató una serie de discusiones que han puesto en evidencia las emociones y el carácter de los involucrados.

En ese momento, la actriz no ocultó su desagrado al ver la interacción entre Mateo y Yaya, lo que la llevó a expresar su molestia en una conversación privada con él. En palabras de Norma, la actriz expresó: “A mí me importa un culo el juego, yo estoy hablando de verdad de que una persona que no lo conoce a uno no tiene derecho a decir esas mierda”.

Conflicto con Yina Calderón

Por otra parte, un intercambio de palabras cargado de tensión entre Yina Calderón y Norma Nivia captó la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos All-Star. La dinámica del programa, que incluye juegos diseñados para generar interacción entre los concursantes, desencadenó una serie de enfrentamientos verbales que pusieron en evidencia las divisiones dentro de la casa.

Uno de los detonantes ocurrió durante un juego de etiquetas, en el que los participantes debían seleccionar fichas con adjetivos para describir a sus compañeros. En este caso, Mateo mencionó que Yina había cambiado de actitud hacia otros participantes, como Melissa Gate y La Liendra, dependiendo de las circunstancias. “Ella sabe jugar este juego, entonces no se lo toma tan personal”.

La reacción de Yina Calderón no se hizo esperar. La DJ rechazó la etiqueta de “conveniente” y contraatacó señalando que, en su opinión, Mateo era el que actuaba de manera estratégica para permanecer en el programa. “Arma romances para durar en el programa. Eso sí es conveniencia”, afirmó.

Norma Nivia y su enfrentamiento con Yina Calderón - crédito canal RCN

Norma Nivia intervino con un comentario que avivó aún más las tensiones. Citando el dicho popular “al bagazo poco caso”, Norma pareció aludir a Yina y La Toxi, lo que provocó una reacción inmediata de ambas a lo que la DJ respondió directamente a Norma, calificándola de “bruja” y “liebre venenosa”. La discusión escaló cuando Norma acusó a Yina de cambiar su comportamiento tras observar el apoyo que Melissa Gate, otra participante, recibía del público. “Apenas vio el porcentaje de Melissa cambió”, afirmó Norma.

La discusión no terminó ahí. Yina Calderón defendió su presencia en el programa argumentando que su objetivo no era el premio, sino encontrar pareja, y acusó a Norma de estar más interesada en el dinero. “A mí no me interesa la plata que gane en este programa, a diferencia suya. Yo vine fue a conseguir novio. Solapada”, exclamó Yina

Cuando llegó el turno de Norma para participar en el juego de etiquetas, eligió la palabra “hipócrita” para describir a Yina. En su intervención, Norma explicó que consideraba que Yina inventaba historias para justificar sus comentarios y que esto la hacía hipócrita. “Por andar inventando cosas para justificar las palabras que pone, por eso es una hipócrita”, declaró Norma.

Recuerdo de su padre

Finalmente, en un emotivo relato compartido durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su padre en 2022 debido a un problema cardíaco. Según detalló en una conversación con Carla Giraldo, presentadora del reality, su padre era un hombre activo y saludable, pero su corazón comenzó a fallar de manera inesperada.

Relaciones sentimentales

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, ha captado la atención de los seguidores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos - crédito cortesía Canal RCN

Cabe destacar, que su paso por La casa de los famosos ha sido de varios altibajos e incluso de mucha polémica respecto a la relación y el trato hacia su compañero sentimental Mateo Varela, más conocido como “Peluche”. Además de hacer comentarios despectivos a las espaldas de Karina sobre su cuerpo y su nivel intelectual, otra de las participantes de la casa.

Hay que resaltar que, en 2025, poco antes de ingresar, terminó su relación de pareja, lo que la llevó a enfocarse en su trabajo y en su desarrollo personal. A sus 46 años, la actriz ha encontrado en sus “hijos gatunos” una fuente de compañía e inspiración, compartiendo con frecuencia su amor por los animales.