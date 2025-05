Nelson Velásquez recordó a Omar Geles: “Me llamaba a mí todos los días cuando tenía una canción”

Nelson Velásquez recordó al fallecido Omar Geles, previo al homenaje que este recibirá en el Festival Vallenato - crédito @nelsonvelasquezoficial y @omargeles/Instagram

La edición número 58 del Festival Vallenato ya está en marcha en Valledupar y tiene como eje central al fallecido acordeonero y compositor Omar Geles, uno de los más prolíficos de la música colombiana y especialmente recordado por su trabajo con Los Diablitos, ayudando a definir el vallenato romántico que cobró fuerza durante los años 90.

Geles perdió la vida el pasado 21 de mayo de 2024, causando una conmoción en el mundo vallenato y en la música colombiana, que se volcó a brindarle sus respetos.

A esto se sumó el Festival Vallenato, que desde un principio hizo saber que la presente edición la dedicaría a su memoria, hecho al que se sumaron una programación de artistas que incluye a Chayanne, Kapo, Peter Manjarrés, Silvestre Dangond, y una presentación especial que incluye a los miembros sobrevivientes de Los Diablitos, a los que se suman Daniel Geles y La Gente de Omar Geles.

Entre la gran cantidad de artistas que lo recuerdan por estas fechas, cuando está por cumplirse un año de su muerte se incluye Nelson Velásquez, antiguo miembro de Los Inquietos y hoy solista.

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Velásquez recordó a Omar Geles y la estrecha relación que compartieron profesional y personalmente.

Nelson Velásquez reveló que hizo los coros en la grabación de "Los caminos de la vida", uno de los grandes éxitos de Los Diablitos - crédito @nelsonvelasquezof/Instagram

“Mi compadre Omar Geles, que Dios sabe que lo quisimos muchísimo y lo quiero muchísimo, fue parte fundamental de mi carrera, porque él me mandó y me entregaba siempre de las mejores canciones”, recordó, revelando que Geles le decía cariñosamente Simpson.

Nelson contó que en más de una ocasión Omar Geles se negó a ceder algunas de sus canciones a otro cantante que no fuese Nelson, incluso contradiciendo a su hermano Juancho. De hecho, Velásquez afirmó que tuvo un papel activo durante la grabación de Los caminos de la vida, uno de los mayores éxitos de Los Diablitos.

“Cuando se le venía una canción a mi mente, me decía ‘Nelson, mira, tengo una banda para que me ayudes a montarla’. Y la montamos. Yo le hacía los coros, y esa canción, Los caminos de la vida, yo le ayudé, ya yo tenía todo, las voces, todas las voces que salieron ahí en las grabaciones, con Jesús Manuel [Estrada, cantante de Los Diablitos entre 1992 y 1994], todo así ya lo tenía arregladito", comentó.

Omar Geles compusó más de 900 canciones, de las cuales varias fueron interpretadas por Jean Carlo Centeno, Jorge Celedón, Silvestre Dangond, y el propio Nelson Velásquez - crédito Jean Carlos Centeno Club De Fans En Monterrey/Facebook

Velásquez también hizo especial énfasis en la humildad y caballerosidad de Geles en vida, y por las lecciones que le dejó en el ámbito musical.

“Omar era de esas personas que que se alegraba con tus triunfos. O sea, no era un tipo envidioso, no era una persona que estaba pendiente de qué provecho sacaba él de las cosas. Omar era de los que decía ‘me alegra, Nelson, me alegra que te esté yendo bien’, ‘Es que yo sabía que mi muchacho’”.

Wilfran Castillo recordó a su tío Omar Geles

Wilfran Castillo anunció un tributo personal a su tío Omar Geles durante el Festival Vallenato - crédito cortesía Codiscos

Wilfran Castillo brindará una presentación en el Festival Vallenato en la que interpretará canciones propias de su debut solista Doble U U La Experiencia, así como algunas escritas por el hombre que lo apoyó en sus inicios como compositor.

En diálogo con Infobae Colombia, Wilfran se refirió a la ausencia de su tío. “Eso no se afronta, eso se acepta. No hay forma de entenderlo. Aprendes a vivir con ello y vas juntando los pedazos que quedan de ti para poder sobrevivir con ese sentimiento. Es muy fuerte”, confesó.

Castillo aseguró que ese homenaje hubiese tenido lugar, inclusive si el Festival Vallenato no le hubiese extendido la invitación. “Voy a hacer un homenaje para él. Si no me hubieran contratado, también lo hubiera hecho. Ellos me llamaron a última hora y estamos organizando un superhomenaje para Omar”, expresó.