Homicidio agravado y más delitos le figuran al señalado asesino de Sara Millerey

En la mañana del miércoles 30 de abril las autoridades informaron de la captura de Juan Camilo Muñoz Gaviria a quien se le sindica del brutal crimen de Sara Millerey a inicios de este mes en el municipio de Bello (Antioquia).

Aparte de su presunta responsabilidad en el señalado feminicidio, el hombre sería miembro de la banda criminal El Mesa que delinque en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que incluso ha intentado expandirse a más zonas del país, como a Soacha (Cundinamarca) y en algunas localidades del sur y el occidente de Bogotá.

Tras su detención y posterior judicialización se encontró que tenían un amplio historial criminal con una trayectoria que inició en el 2009, donde le figuran varios delitos relacionados con su pertenencia a la mencionada estructura delincuencial, informaron en el periódico El Tiempo.

Lo procesaron penalmente por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico; como también por homicidio agravado y porte ilegal de armas, pero en febrero de 2021 le revocaron la medida de aseguramiento en su contra por lo que regresó a las calles.

En el periódico bogotano establecieron que ese proceso se lo iniciaron por el asesinato de Héctor Ismael Ramos Otero, que sería miembro de Los Pacehlly rival la banda con la que se disputan las rentas criminales en Bello.

A la banda El Mesa, de la que Muñoz Gaviria sería integrante, se le atribuyen 250 homicidios en territorio antioqueño, de Cundinamarca y de la capital colombiana, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, que en octubre del año pasado les propinó un duro golpe con la captura de seis de sus miembros en operativos simultáneos en Bello y Bogotá.

Incluso a esa estructura criminal se le atribuye la masacre de siete personas en el corregimiento de San Antonio de Pereira, del municipio de Rionegro (Antioquia), en junio de 2024.

Las indagaciones por ese múltiple crimen han arrojado que los asesinos confundieron a las víctimas con miembros del Clan del Golfo.

Capturado por la tortura y el asesinato de Sara Millerey

A person lights a candle at a protest against the transfemicide of Sara Millerey, a trans woman who was tortured and killed, in Bogota, Colombia April 9, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la mañana del miércoles, el propio director de la Policía, el general, Carlos Fernando Triana, informó de la captura del señalado asesino de Sara Millerey.

“Se trata de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, integrante del grupo delincuencial El Mesa, quien deberá responder por los delitos de tortura y homicidio agravado [sic]”, indicó en su cuenta oficial de la red social X.

La mujer transgénero fue hallada agonizando en la quebrada Playa Rica de Bello en la mañana del viernes 4 de abril, luego de que hubiera sufrido una brutal golpiza con la que le fracturaron las piernas y los brazos, brutal hecho que fue grabado por una de las personas que participó en el crimen, según se conoció después de que las cruentas imágenes se hicieran virales en redes sociales.

“A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada, y la dejaron morir lentamente, tragando agua sucia y soledad. Como si no doliera. Como si no gritara. Como si no fuera humana”, informaron en su momento en la ONG Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en el país, cinco de ellas en Antioquia.

Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo cifra, además, en 24 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va corrido de este año, de los cuales 13 crímenes han sido cometidos en Antioquia.