El silencio de Gustavo Petro tras el escándalo entre Laura Sarabia y Armando Benedetti que promete implosionar las bases de su Gobierno

En una situación que se prevé a todas luces insólita, dos de los ministros del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, como la titular de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y del Interior, Armando Benedetti, están enfrascados en una pelea en la que, tal parece, el jefe de Estado es mero espectador. Y todo porque, a sabiendas de los fuertes señalamientos entre ambos, sigue sin pronunciarse al respecto; más aún, después de que la funcionaria le declarara la “guerra” al excongresista.

Durante la jornada del 30 de abril del 2025, Sarabia dejó en claro que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en relación con una serie de denuncias relacionadas con los explosivos audios que salieron a la luz a mediados de 2023, y en los que Benedetti insinuaba una serie de conductas que se habrían cometido en la campaña del 2022, referente a la financiación. Aunque, además, quedó al descubierto que la canciller también alega violencia de género en la política; en un aspecto que no se había desarrollado en profundidad.

“Ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones o a presentarme ante las autoridades competentes”, afirmó la ministra ante los medios que percibieron unas llamativas carpetas de sus asesoras, en las que se leían algunas de las acusaciones que cursaban sobre el exdiplomático que, en contraste y apelando a la folclórica forma de interactuar con la prensa, guardó silencio y dejó en claro, con sus gestos, que no le interesaría pronunciarse sobre el particular.

Gustavo Petro y su silencio frente al rifirrafe entre Laura Sarabia y Armando Benedetti

Aunque en sus afirmaciones Sarabia involucró a Petro, pues mencionó una instrucción que le dio en el ejercicio de sus funciones, el jefe de Estado sigue sin darle importancia a este diferendo. “Él me ha enseñado a que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, expresó Sarabia; aunque ese mismo jefe ya parece haberla relegado en su papel al interior del Ejecutivo, no solo por su ubicación en la mesa del Consejo de Ministros, sino por no ser tenida en cuenta en reuniones cruciales e materia de política exterior.

En medio de este escándalo, es preciso recordar que hace casi dos años, el 2 de junio de 2023, y frente a las graves acusaciones contra ambos; la primera, de estar presuntamente involucrada en interceptaciones y procedimientos indebidos contra su exempleada, Marelbys Meza; y el segundo, por lo que sería “toda la verdad” que dice saber sobre la manera en la que se costeó la campaña presidencial, Petro tomó decisiones: separó a Sarabia y a Benedetti del Gobierno, cuando la hoy canciller era jefa del gabinete, y el ministro del Interior oficiaba como embajador de Colombia en Venezuela.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada, y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el primer mandatario, cuando presidía una ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército. Un momento en el que también había quedado al descubierto la mala relación entre los dos funcionarios, pues se escuchó claro cómo Benedetti insultaba a Sarabia por no nombrarlo como ministro, y marginarlo del Ejecutivo.

Sin embargo, en esta oportunidad Petro sigue sin pronunciarse frente al evidente “corto circuito” entre dos de sus ministros, en un caso que podría costarle caro, pues por lo que ha podido conocerse, Sarabia contaría con información clave no solo de la forma en la que llegó a la Casa de Nariño; también de asuntos cruciales en el ejercicio del poder desde que asumió el cargo, el 7 de agosto de 2022. Y a falta de solo 15 meses para que finalice el periodo para el que fue elegido.

De hecho, el presidente fue testigo presencial de la sorpresiva reunión que el 25 de noviembre de 2024 tuvieron ambos, Sarabia y Benedetti, en uno de los salones de Palacio: pues él mismo la citó, con la necesidad de poner coto a cualquier embrollo entre los dos. En aquel entonces, ella era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y él embajador de Colombia ante la FAO; pero a juzgar por lo que acontece hoy en día, lo de esa jornada parece haber sido solo un formalismo que no dio los frutos esperados.