Estas fueron las pruebas del FBI en contra del asesino de Ana María Henao en España: el exmarido se la colombiana se habría suicidado en prisión

Luego de más de un año, aún no se dan con la ubicación del cuerpo de la ciudadana colombiana

Tras el reporte de la muerte de David Knezevich, un hombre de nacionalidad serbia y estadounidense, señalado como principal responsable del homicidio y desaparición de la colombiana Ana María Henao, surgieron detalles clave manejados por el FBI que apuntan a él como el autor material e intelectual del crimen.

Según Jayne Weintraub, abogada defensora de Knezevich, el 28 de abril de 2025 se halló el cuerpo de su cliente sin signos vitales en una celda del Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos. Las circunstancias sugieren un suicidio, que es la hipótesis más prevalente hasta el momento.

La inesperada muerte de Knezevich, quien era expareja de Henao y se encontraba inmerso en un proceso judicial para la división de bienes derivados de su matrimonio, ha agregado una nueva capa al caso.

Ambos habían construido juntos una empresa cuyo negocio incluía la venta de productos tecnológicos y bienes raíces. Hasta ahora, el principal móvil señalado en relación con su muerte apunta a una disputa en el marco de este proceso judicial.

Los hallazgos que posaron los ojos del FBI sobre David Knezevich para esclarecer el crimen de Ana María Henao

Según los documentos proporcionados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la acusación federal detalla que David Knezevich habría viajado desde el sur de Florida a España con el propósito de asesinar, herir, acosar e intimidar a su exesposa, Ana María Henao.

La primera pista clave en el expediente del caso proviene de varios videos captados por cámaras de seguridad. En una de las grabaciones, se observa a un hombre con un casco de motocicleta acercándose al domicilio donde la colombiana Ana María Henao se estaba hospedando en Madrid, la noche del viernes 2 de febrero de 2024, la última vez que se tuvo comunicación con ella.

En el video, el hombre cubre con spray la cámara de seguridad, pero antes de que la imagen se vuelva borrosa, se alcanza a ver su rostro parcialmente cubierto. Según el reporte de El Tiempo, “el hombre que miró directamente a la cámara tiene características físicas que se asemejan a Knezevich”.

Sin embargo, en el mismo video, el presunto asesino de Henao no calculó bien y dejó descubierta una pequeña parte del lente de la cámara, lo que permitió captar cómo colocaba cinta adhesiva en la entrada para evitar que más personas ingresaran.

Más tarde, después de 57 minutos, alrededor de las 11:00 p. m. de ese mismo viernes 2 de febrero, quien parece ser Knezevich aparece cargando una maleta de viaje, en la cual se sospecha que transportaba el cuerpo de Henao, de manera similar a como ocurrió en el caso de la colombiana Valentina Trespalacios y el estadounidense John Poulos.

Videos que dejaron un error a la vista y testimonios que no cuadraban

En un segundo video, captado pasadas las 12:05 p. m. del mismo viernes 2 de febrero de 2024, se observa al mismo sujeto, cuya descripción coincide con la de David Knezevich, con el rostro cubierto por el casco.

En esta grabación, el hombre aparece en una tienda, donde adquirió la lata de spray y la cinta adhesiva que más tarde fueron utilizados en el domicilio de Ana María Henao, ubicado en el barrio Salamanca de Madrid. Henao había llegado allí solo dos meses antes, luego de viajar desde Florida (Estados Unidos), tras poner fin a su relación marital de 13 años con el serbio.

El lunes 5 de febrero, Henao y su amiga, Sanna Rameau, tenían previsto viajar a Barcelona, un plan que estaba ya programado. Sin embargo, un mensaje enviado desde el celular de Henao la noche del viernes 2 de febrero despertó sospechas en su círculo cercano.

“Vamos para allá ahora y pasaré unos días allí. La señal es irregular. Te llamaré cuando vuelva. Besos”, decía uno de los mensajes, que encendió las alarmas. Este mensaje resultó extraño, ya que Henao no solía expresarse de esa manera.

En otro mensaje, enviado tanto en español como en inglés, Henao mencionó haber conocido a un “hombre maravilloso” y haber decidido irse con él a una casa de verano a dos horas de Madrid, debido a una “conexión increíble”.

Sanna Rameau, su amiga, señaló que Ana María nunca tomaba decisiones tan apresuradas y livianas, lo que reforzó sus sospechas. El lunes 5 de febrero, la inquietud aumentó al no presentarse a la cita que ambas habían acordado en la terminal para su viaje a Barcelona. Un supuesto guion fue una de las claves para atar cabos

Las pesquisas que dieron inicio dejaron a la luz que al día siguiente, 3 de febrero de 2024, Knezevich le habría escrito a una joven de nacionalidad colombiana que conoció a través de una aplicación (app) de citas, y se habría inventado una supuesta oferta de empleo para poder traducir los mensajes y, en apariencia, no levantar dudas de que el mensaje había sido enviado por la misma Henao.

“Tengo un amigo en Serbia que es escritor. ¡Tiene un personaje pequeño que es colombiana! Ella tiene pocas frases. Eso debe ser traducido del serbio/inglés al español colombiano. Como hablaría la colombiana, rola. Haha. ¿Eres capaz de traducir lo que te doy en inglés al colombiano perfecto", fue el pretexto que usó el serbio, señala el informe del FBI.

“I met someone wonderful. He has a summer house about 2h from Madrid. We are going there now and I will spend a few days there. There is barely any signal though. I’ll call you when I come back. Kisses”, (He conocido a alguien maravilloso. Tiene una casa de verano a unas 2h de Madrid. Ahora vamos para allá y pasaré allí unos días. Aunque apenas hay señal. Te llamo cuando vuelva. Besos).

Esto decía una de las líneas que debía interpretar la joven, y a la que este sujeto le había dicho que tenía un papel y debían traducir estas frases a “perfecto colombiano”, señaló el mensaje en el celular.

Yesterday after therapy I needed a walk and he approached me on the street! Amazing connection. Like I never had before. (Ayer fui a caminar después de salir de terapia y un hombre se me acercó en la calle para coquetear y tuvimos una conexión increíble que no habíamos tenido antes), mencionó la otra nota.