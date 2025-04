Esta es la lista de músicos americanos que pelearon contra el diablo y ganaron: hay un colombiano

Estados Unidos: En la canción The Devil Went Down to Georgia, de Charlie Daniels, Johnny, un hábil violinista, enfrenta al diablo en un duelo musical, con la vida del joven en juego. Con confianza y destreza, Johnny vence al maligno y se queda con un violín de oro. Este relato subraya el triunfo de la habilidad humana sobre lo sobrenatural.