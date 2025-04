Adulto mayor se hizo viral por “concierto” en Trasmilenio con éxitos de Pink Floyd: “Es como Roger Waters mezclado con Don Ramón”

Usuarios en redes sociales afirman que también se han encontrado con el hombre, quien normalmente, según ellos, interpreta éxitos de rock en la década de los sesenta y setenta. (@johngongo / X)

Un video que muestra a un hombre mayor tocando una guitarra acústica en el sistema de transporte Transmilenio de Bogotá ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La grabación, publicada por el usuario identificado como @johngongo en la plataforma X, muestra al músico callejero interpretando el tema Another Brick in the Wall de la banda británica Pink Floyd.

La escena ha generado una ola de reacciones y comentarios, destacando tanto el talento del intérprete como la peculiaridad de su actuación en un espacio público.

Según lo compartido por @johngongo, el hombre utiliza una guitarra de madera, un pequeño parlante y una pista de acompañamiento para dar vida a su versión del clásico del rock psicodélico.

Pasajeros y redes sociales han quedado impactados con un músico callejero que invoca a Pink Floyd en cada interpretación - crédito captura de pantalla @johngongo / X / Reuters

En el video se puede observar cómo su interpretación logra captar la atención de los pasajeros, quienes parecen disfrutar del inesperado espectáculo musical en medio de su rutina diaria.

El autor de la publicación también incluyó un mensaje de apoyo al artista, instando a los bogotanos a reconocer su talento: “¡Cada que lo vean en Bogotá, hay que aplaudirlo al viejo!”

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la publicación es la curiosa comparación que un conocido del autor del video hizo sobre el músico.

Según el mensaje compartido por @johngongo, este lo describió como “Roger Waters mezclado con Don Ramón”, en alusión al cofundador de Pink Floyd y al icónico personaje de la serie mexicana El chavo del 8.

Esta fue la publicación del artista callejero - crédito captura de pantalla X

“A mí me tocan siempre los de rap “conciencia” y últimamente los de la música agropecuaria para borrachos que llaman popular", “En las rutas hacia la 80 siempre me lo encuentro, teso el cuchito”, “Que chimba el abuelo, donde lo vea Roger hace un mini concierto con él.Jhon, encuéntralo y nos contás del Pink Floyd Colombiano.“, ”Jajajaaja si lo veo me tomo una foto con él y la pongo de perfil!!!" y “Dejen de romantizar estás cosas, los espacios del sistema no se establecen para cantantes, vendedores, limosneros y demás, en realidad la gente quiere viajar tranquila y de forma decente, ojalá poco a poco los vayan migrando hacia las afueras de estaciones y buses”, son solo algunos de los comentarios que despertaron en los usuarios en redes sociales tras ver el video.

Un espectáculo inesperado en Transmilenio: artista callejero invita a usuaria a bailar y desata la euforia entre los pasajeros

Un grupo de pasajeros del sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá, vivió un momento inusual que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.

Testigos grabaron y compartieron el divertido momento en redes - crédito X

Un artista callejero sorprendió a los usuarios al invitar a una pasajera a bailar en medio de su presentación, generando risas, aplausos y una atmósfera de celebración dentro del bus.

Este acto, que incluyó un animado baile al ritmo de una canción infantil, dejó a los presentes con una experiencia única y marcó un contraste con la rutina habitual del transporte público en la capital colombiana.

El video del evento, ampliamente compartido en plataformas digitales, muestra cómo el artista, acompañado de un grupo de canto, interpretó una versión de la clásica canción infantil “Juguemos en el bosque”.

Durante su actuación, el cantante principal se acercó a una usuaria, le extendió la mano y la invitó a bailar.

Lo que comenzó como una sorpresa para la pasajera terminó en un animado baile que incluyó movimientos enérgicos y risas, mientras los demás pasajeros vitoreaban y grababan el momento. Al finalizar, el artista bromeó diciendo: “¿No que no quería bailar? Casi me mata”, lo que provocó aún más risas y aplausos entre los presentes.