Ministro de Salud de Petro está envuelto en nuevo escándalo: así reaccionaron los políticos tras video en el que insulta a gerente de hospital

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta un nuevo escándalo por cuenta de sus comportamientos - crédito @Minsaludcol/X

Como si ya no fueran pocos los escándalos en los que se ha visto inmerso en el último mes el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el funcionario desató gran controversia en la jornada del jueves 24 de abril: luego de que se filtrara un video en el que insulta a la gerente de la ESE Departamental Solución Salud de Puerto Gaitán, Meta, María del Carmen Rodríguez. La grabación, que fue tomada durante su visita al municipio como parte de su recorrido por las regiones, ha encendido un debate sobre la actitud del funcionario y su capacidad para liderar el sector salud.

El incidente ocurrió en medio de una visita programada para conocer de cerca las condiciones de atención y las dificultades del hospital local. En el video, Jaramillo, al que se le notó visiblemente molesto con lo que sería la atención en el centro médico, lanzó un insulto hacia Rodríguez mientras expresaba su frustración por la situación del hospital, y la mirada de sorpresa de algunos de los presentes, siendo algunos pacientes y otros trabajadores de esta infraestructura en salud.

“Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa (SIC) y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tenga que ir su familia bregar detrás de usted”, se escucha en el video, grabado por uno de los presentes y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales; en medio de los sucesos que han manchado la imagen del veterano ministro. Entre ellos, los que también involucran a su pareja, la superintendenta delegada para servicios de salud, Beatriz Gómez Consuegra.

El ministro de Salud increpó a la gerente del hospital de Puerto Gaitán (Meta), María del Carmen Rodríguez- crédito @papoaminCD/X

Como era de esperarse, y en vista que los comportamientos agresivos de Jaramillo se han hecho una constante, incluso con los medios de comunicación, a los que no les responde interrogantes, las reacciones no tardaron en llegar. En especial, de figuras políticas y funcionarios públicos que criticaron el comportamiento del ministro y cuestionaron su forma de manejar los problemas del sector salud; uno de los que parece estar sumido en una profunda crisis durante el Gobierno del Cambio.

Así reaccionaron al nuevo escándalo de Guillermo Alfonso Jaramillo

Uno de los primeros en reaccionar fue Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública en Bogotá, que no dudó en calificar la actitud de Jaramillo como un claro ejemplo de crisis en las riendas del ministerio. “Tenemos una crisis de liderazgo en Salud Pública. Liderar no es ponerse rojo, vociferar y regañar (cuando no insultar) a funcionarios. Jaramillo pasará a la historia por su falta de templanza, su incapacidad de diálogo y de inspirar a todos a trabajar juntos. Merecemos algo mejor”, afirmó Fernández Niño, que reiteró la necesidad de un liderazgo más firme y respetuoso dentro del sector público.

Con este mensaje, el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández Niño, criticó a Guillermo Alfonso Jaramillo por insultos a gerente del hospital de Puerto Gaitán (Meta) - crédito X

Por su parte, el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó su enojo a través de redes sociales, señalando que el comportamiento de Jaramillo reflejaba no solo una falta de respeto, sino también el colapso de su gestión al frente del Ministerio de Salud. “Como su gestión ha sido un desastre y acabó con la salud, se desquita con sus subordinados”, escribió el parlamentario en su perfil de X, aludiendo a la crisis sanitaria que ha afectado a varias regiones del país bajo la administración del ministro.

Este fue el mensaje con el que el representante Andrés Forero cuestionó las actitudes del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito X

Por su parte, Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director del partido Salvación Nacional, también se sumó a las críticas, al asegurar que el comportamiento de Jaramillo no solo era una muestra de su falta de liderazgo, sino que además demostraba su carácter abusivo y vulgar. “Esta es la realidad de Guillermo Jaramillo, no solo es causante de la crisis en la salud, es un tipo abusivo, vulgar e irresponsable. Mañana o en un par de horas saldrá a decir que las circunstancias lo obligan a maltratar a la gente, a dárselas de jefe a sabiendas de su comportamiento bajo”, expresó Gómez Martínez, con lo que se refirió a las excusas que, según él, el ministro daría para justificar su actitud.

Con este mensaje, el excandidato presidencial Enrique Gómez también se despachó contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito X

Del mismo modo, el concejal de Bogotá Papo Amín también mostró su indignación en las redes sociales, utilizando el video para criticar lo que él consideró una muestra del trato despectivo y la falta de profesionalismo del ministro hacia la funcionaria pública. “Vean muy bien el trato y el vocabulario que utiliza el Ministro Guillermo Jaramillo contra la gerente de la ESE de Puerto Gaitán, Meta. Ese es el tipo de funcionarios probos y dignos del Presidente Gustavo Petro. Vergüenza absoluta”, publicó Amín, que fue claro en decir que este tipo de actitudes no deberían ser toleradas en el gobierno actual.

Así salieron en defensa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

A pesar de la fuerte oleada de críticas, algunos políticos han defendido al ministro. Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), salió en apoyo de Jaramillo, justificando su reacción como una respuesta legítima ante el reclamo de los pobladores de Puerto Gaitán. Según Harman, el ministro reaccionó indignado por la situación del hospital, que ha sido señalada por los habitantes de la región como deficitaria en cuanto a atención y condiciones.

Este fue el mensaje con el que el director de la ANT, Felipe Harman, salió en defensa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito X

“El ministro lo indignó lo que ha sido el reclamo de miles de pobladores de Puerto Gaitán. Su pésima atención, el descuido de sus instalaciones y el absoluto abandono de la ESE Departamental. Que el justo madrazo venga acompañado de la habilitación para que Puerto Gaitán pueda atender su propio municipio”, argumentó Harman, en un polémico mensaje, en el que indicó que, aunque el lenguaje usado por Jaramillo fue fuerte, se trataba de una reacción emocional ante una situación crítica que ha afectado gravemente a la comunidad de esta población del Meta.

Esto se sumó a la publicación del ministerio en sus perfiles, en la que explicó los hallazgos del titular de esta dependencia. “Encontró en Puerto Gaitán, Meta, una realidad inaceptable: atención precaria, demoras injustificadas y una desconexión profunda con las necesidades de las comunidades indígenas. Una situación que vulnera gravemente su derecho a la salud y pone en riesgo sus vidas", se leyó en el mensaje de esta dependencia del Gobierno nacional, hoy en entredicho.