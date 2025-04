Juanes está de vuelta con nuevo sencillo y álbum de estudio: así suena “Una Noche Contigo”

Juanes está de vuelta con "Una Noche Contigo", primer adelanto de su próximo álbum de estudio del mismo nombre - crédito cortesía Universal Music Group

Juanes está de vuelta con nueva música, dos años después de estrenar Vida Cotidiana, concebido durante la pandemia de covid-19 y en el que abordó en sus letras los vaivenes de su relación con su esposa, Karen Martínez, y con sus hijas durante el encierro obligado.

Tras realizar una gira promocional que incluyó a Colombia de manera extendida, tocando en ciudades menos habituales para los grandes conciertos como Pereira o Bucaramanga, el cantautor paisa inicia este jueves 24 de abril la promoción de su álbum de estudio número once, que llevará por título Una Noche Contigo.

Para ello, el artista lanzó como primer adelanto el tema que da título a este LP. Una Noche Contigo marca un distanciamiento de la introspectiva de Vida Cotidiana y muestra a un Juanes más optimista y luminoso, narrando la historia de un amor inesperado que se cruza en el camino.

Según detalló Universal Music, sello con el que Juanes lanzará esta producción, el corte de difusión refleja las influencias de grandes figuras de la música como Otis Redding, cuya canción These Arms of Mine de 1962 fue una gran inspiración para darle forma a esta grabación.

Un oso polar acompaña a Juanes en el videoclip oficial de "Una Noche Contigo" - crédito cortesía Universal Music Group

“Sebastián Krys me puso la grabación y me inspiré de inmediato”, manifestó Juanes mediante un comunicado de prensa. Tras varias sesiones de trabajo con Edgar Barrera y Julio Reyes, que se encuentran entre sus más cercanos colaboradores, el artista se metió al estudio para grabarla con el argentino Nico Cotton, reconocido por su trabajo con Natalia Lafourcade, Morat y Fito Páez.

El propio Juanes describe Una Noche Contigo como “un sonido completamente nuevo para mí, que se siente como un equilibrio perfecto. Es algo fresco para mi música, pero a la vez evoca esas vibraciones vintage y románticas que tanto me gustan, algo que siempre he encontrado en José José, Juan Gabriel y The Beatles, y que me ha inspirado profundamente”.

El lanzamiento del sencillo viene acompañado de su respectivo videoclip, que contó con la dirección del colombo-estadounidense STILLZ, que trabajó en el pasado con Bad Bunny y Rosalía.

Con un oso polar de coprotagonista junto a Juanes, su creación incluyó la incorporación de tecnología de reconocimiento facial, lo que le da un giro moderno y visualmente impactante a lo acostumbrado por el artista en materia audiovisual, al tiempo que invita a reflexionar sobre el amor y la conexión humana.

Por otra parte, el propio videoclip sirvió como base para crear la portada del sencillo, que corrió a cargo de Juanes.

Juanes fue el encargado de diseñar la portada del sencillo "Una Noche Contigo" - crédito cortesía Universal Music Group

Así presentó Juanes “Una Noche Contigo” en vivo

El pasado 5 de abril, el paisa brindó la última de una serie de presentaciones en México, en el Auditorio Nacional de la capital. Allí, además de éxitos como A Dios le pido o La camisa negra y algunas versiones de Juan Gabriel y José Alfredo Jimenez, Juanes hizo el estreno en vivo de Una Noche Contigo.

Durante el concierto, además de una curiosa anécdota de la vez que conoció a José José, compartió una emotiva reflexión sobre el amor, inspirada por las baladas románticas mexicanas que siempre lo han marcado. “¿Alguna vez se han enamorado de un desconocido? Hay amores que, aunque los conozcas solo un día, duran toda la vida. Eso solo lo decide el destino”, afirmó en la introducción para su nueva composición.

Durante su presentación en el Auditorio Nacional, el artista aprovechó para introducir su nueva canción "Una Noche Contigo", con una particular anécdota - crédito @juanes/Instagram

El estreno de Una Noche Contigo también le sirvió a Juanes para dar a conocer su calendario de conciertos en los Estados Unidos, que se realizarán durante el segundo semestre de 2025. Según dio a conocer Universal Music, el artista ya tiene confirmadas fechas en el Wolftrap en Washington D. C. (12 de julio), en el Ravina Festival de Chicago (15 de julio), en el Hollywood Bowl (16 de julio) y en las Blue Note Summer Sessions de Napa, California (18 de julio).