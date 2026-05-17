Colombia

Registrador Hernán Penagos negó discurso de fraude y respondió a Gustavo Petro por el código fuente: “Grave riesgo”

El funcionario negó alteraciones en el sistema electoral, defendió la transparencia del proceso y sostuvo que divulgar el código fuente representa una amenaza para la integridad de las elecciones

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Hernán Penagos - crédito Luisa González/REUTERS
Hernán Penagos defendió la seguridad de los comicios y explicó a Semana por qué divulgar el código fuente pone en peligro la confiabilidad de los resultados - crédito Luisa González/REUTERS

El registrador nacional, Hernán Penagos, negó cualquier posibilidad de fraude electoral y explicó que revelar el código fuente de los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil representa un grave riesgo para el proceso electoral colombiano.

En entrevista con Semana, el funcionario detalló cómo se han implementado mecanismos para garantizar la transparencia de las próximas elecciones.

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Según relató Penagos, la logística para la jornada electoral ya se encuentra lista. El proceso incluyó auditorías, simulacros y pruebas de los sistemas, así como capacitación para los jurados de votación y la invitación a observadores nacionales e internacionales.

El registro manual y la auditoría de actas garantizan la seguridad de las elecciones presidenciales en Colombia, según indicó el registrador Hernán Penagos - crédito @Registraduria/X
Hernán Penagos detalló cómo se han implementado mecanismos para garantizar la transparencia de las próximas elecciones - crédito @Registraduria/X

El funcionario enfatizó la existencia de garantías para todos los sectores políticos. “Hay garantías para todos. Prueba de ello son las pasadas elecciones de marzo”, declaró. Penagos recordó que en ese proceso hubo auditoría internacional y publicación digital de las actas electorales, accesibles para partidos y observadores. Además, destacó el uso de biometría dactilar y facial para evitar suplantaciones.

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Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en la narrativa de fraude, Penagos aclaró a Semana que el sistema colombiano es manual y que los software empleados no determinan los resultados finales.

“Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual; los votos son manuales y las actas electorales de cada mesa, los E-14, también”, precisó.

El funcionario aseguró que los software y sus códigos fuente solo cumplen una función subsidiaria: consolidar y agilizar la presentación de los datos preliminares.

Sobre la exigencia de Petro de entregar el código fuente, Penagos fue enfático. “El código fuente es la fórmula, la arquitectura, lo que hace que los software puedan procesar la información con agilidad”, explicó.

El funcionario detalló que la Registraduría permitió a auditores y observadores el acceso al 100% del código fuente durante dos semanas, pero advirtió: “Entregar el código fuente es un riesgo muy alto para el proceso electoral”.

El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en la narrativa de fraude, Penagos aclaró que el sistema colombiano es manual y que los software empleados no determinan los resultados finales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Penagos describió los riesgos asociados a la entrega total del código: “Permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo”.

También advirtió que entregar el código podría facilitar suplantaciones y ataques para alterar los resultados.

El registrador afirmó que la obligación de la Registraduría es garantizar elecciones transparentes y fiables. “La manera de hacerlo es asegurando que la ciudadanía pueda votar libremente y garantizando la integridad del proceso electoral”, subrayó.

Al referirse a los señalamientos de Petro y la narrativa de fraude, Penagos sostuvo: “Mantener narrativas de fraude es un grave riesgo de violencia que se puede generar en Colombia”.

Expresó preocupación por el impacto de la desinformación, recordando que en el país las noticias falsas pueden escalar a episodios de violencia.

Sobre el escrutinio, Penagos explicó que cualquier partido o candidato con dudas sobre los resultados puede acudir legalmente a esa instancia, donde intervienen los jueces de la república.

“Esa es la garantía que tienen quienes participan del proceso electoral, pero ajustado a derecho, dentro de los procedimientos legales”, indicó a Semana.

El registrador reconoció dificultades logísticas en más de 100 municipios por la presencia de grupos armados ilegales. Señaló la necesidad de acciones contundentes de la fuerza pública para instalar las mesas y permitir que la ciudadanía vote.

El registrador Nacional, Hernán Penagos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El registrador Hernán Penagos reconoció dificultades logísticas en más de 100 municipios por la presencia de grupos armados ilegales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Respecto a la relación con el Gobierno de Gustavo Petro, Penagos comentó que mantiene contacto con los ministros y participa en las comisiones de garantías electorales, aunque no dialoga directamente con el jefe de Estado desde hace varios años.

Sobre los recursos para la organización electoral, Penagos aseguró: “Hoy, para la primera vuelta, los recursos ya están garantizados, ya están gestionados, ya está en ejecución cada uno de esos componentes”. Para la eventual segunda vuelta, la solicitud de recursos se encuentra en trámite ante el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, el registrador Penagos señaló a Semana que la tendencia de los resultados electorales podrá conocerse con precisión después de las ocho de la noche, según lo informado a Semana.

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