Hombre intentó huir de un puesto de control y fue detenido con una moto que se habían robado la noche anterior y un celular reportado

La Policía Nacional intervino luego de confirmar que la motocicleta tenía el switch de arranque roto y había sido robada un día antes -crédito Mebog

El intento de evadir un operativo de movilidad en el sur de Bogotá terminó con la captura de un hombre de 25 años, quien fue sorprendido con una motocicleta y un celular reportados como robados.

El hecho ocurrió en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño, cuando al recibir la orden de detenerse, el conductor trató de eludir el control y arrollar a los funcionarios, lo que activó una rápida respuesta policial.

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Así como explicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño: “Los hechos se suscitan en el barrio La Fragua cuando nuestra patrulla de vigilancia policial acude en apoyo a unos agentes de tránsito, quienes se encontraban realizando actividades de control y observan que una motocicleta presenta modificaciones o alteraciones en su mecanismo de encendido”.

Durante la intervención, los uniformados advirtieron que el sujeto mostraba una actitud sospechosa.

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El detenido fue señalado como presunto responsable del delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

Las autoridades encontraron que el teléfono celular en su poder también figuraba con reporte vigente por robo. “Al verificar nuestra patrulla de vigilancia, efectivamente se obtiene que esta motocicleta habría sido hurtada la noche anterior. Asimismo, durante el registro al ciudadano se le encuentra en su poder un teléfono celular, el cual también presentaba denuncio por el delito de hurto”, agregó el oficial.

La policía procedió a capturar al hombre y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de receptación.

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El procedimiento se desarrolla en la estrategia de Seguridad, Dignidad y Democracia, orientada a fortalecer el control y la vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.

El operativo tuvo lugar sobre la carrera 30, donde la Secretaría de Movilidad realizaba acciones de control vehicular. Los agentes recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia oportuna de hechos delictivos.

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Un hombre de 25 años fue detenido en La Fraguita por la Policía Nacional tras intentar evadir un retén de movilidad en la carrera 30 - crédito Mebog

“Invitamos a la comunidad a informar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia”, señalaron desde la Policía Nacional, indicando que pueden hacerlo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

Estas son las marcas de carros que más se han robado en Bogotá en lo que va de 2026

Las bandas criminales especializadas en robo de vehículos han reforzado su presencia en Bogotá durante 2026, adaptando sus métodos y extendiendo su alcance a múltiples sectores de la ciudad.

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Los delincuentes han dejado de centrarse únicamente en automóviles de alta gama, lo que ha significado una amenaza directa para quienes dependen de vehículos de uso masivo en la capital.

Las cifras oficiales, reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos distritales, señalan que hasta abril se han registrado 693 hurtos de vehículos. Aunque las autoridades destacan que esta cantidad representa una reducción frente a años anteriores, la persistencia del fenómeno sigue alterando la rutina de los habitantes y genera una sensación de vulnerabilidad en las calles.

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Las organizaciones criminales han recurrido a métodos tecnológicos avanzados para sustraer automóviles en diferentes localidades, mientras que las pérdidas económicas y la percepción de inseguridad continúan afectando a propietarios y habitantes de la ciudad - crédito Mebog

El fenómeno afecta especialmente a las localidades de Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda, zonas donde se concentra el mayor número de denuncias. Este patrón evidencia que los robos se distribuyen en áreas de alta circulación y actividad comercial, lo que dificulta la implementación de estrategias de vigilancia focalizadas.

Las investigaciones señalan que las bandas han puesto su atención en marcas y modelos populares del mercado colombiano.

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Entre los vehículos más hurtados figuran Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y Ford. Modelos específicos como Toyota Fortuner, Toyota TXL, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Ford Explorer, Kia Sportage LX, Chevrolet Spark y Kia Picanto encabezan la lista de objetivos, principalmente porque sus autopartes son muy demandadas en el mercado ilegal.