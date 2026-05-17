Colombia

Hombre intentó huir de un puesto de control y fue detenido con una moto que se habían robado la noche anterior y un celular reportado

Un individuo fue interceptado en la localidad de Antonio Nariño cuando intentaba evitar un control vial, momento en que las autoridades confirmaron que los objetos en su poder habían sido sustraídos ilícitamente

Guardar
Google icon
La Policía Nacional intervino luego de confirmar que la motocicleta tenía el switch de arranque roto y había sido robada un día antes -crédito Mebog

El intento de evadir un operativo de movilidad en el sur de Bogotá terminó con la captura de un hombre de 25 años, quien fue sorprendido con una motocicleta y un celular reportados como robados.

El hecho ocurrió en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño, cuando al recibir la orden de detenerse, el conductor trató de eludir el control y arrollar a los funcionarios, lo que activó una rápida respuesta policial.

PUBLICIDAD

Así como explicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño: “Los hechos se suscitan en el barrio La Fragua cuando nuestra patrulla de vigilancia policial acude en apoyo a unos agentes de tránsito, quienes se encontraban realizando actividades de control y observan que una motocicleta presenta modificaciones o alteraciones en su mecanismo de encendido”.

Durante la intervención, los uniformados advirtieron que el sujeto mostraba una actitud sospechosa.

PUBLICIDAD

El detenido fue señalado como presunto responsable del delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog
El detenido fue señalado como presunto responsable del delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

Las autoridades encontraron que el teléfono celular en su poder también figuraba con reporte vigente por robo. “Al verificar nuestra patrulla de vigilancia, efectivamente se obtiene que esta motocicleta habría sido hurtada la noche anterior. Asimismo, durante el registro al ciudadano se le encuentra en su poder un teléfono celular, el cual también presentaba denuncio por el delito de hurto”, agregó el oficial.

La policía procedió a capturar al hombre y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de receptación.

El procedimiento se desarrolla en la estrategia de Seguridad, Dignidad y Democracia, orientada a fortalecer el control y la vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.

El operativo tuvo lugar sobre la carrera 30, donde la Secretaría de Movilidad realizaba acciones de control vehicular. Los agentes recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia oportuna de hechos delictivos.

Un hombre de 25 años fue detenido en La Fraguita por la Policía Nacional tras intentar evadir un retén de movilidad en la carrera 30 - crédito Mebog

“Invitamos a la comunidad a informar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia”, señalaron desde la Policía Nacional, indicando que pueden hacerlo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

Estas son las marcas de carros que más se han robado en Bogotá en lo que va de 2026

Las bandas criminales especializadas en robo de vehículos han reforzado su presencia en Bogotá durante 2026, adaptando sus métodos y extendiendo su alcance a múltiples sectores de la ciudad.

Los delincuentes han dejado de centrarse únicamente en automóviles de alta gama, lo que ha significado una amenaza directa para quienes dependen de vehículos de uso masivo en la capital.

Las cifras oficiales, reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos distritales, señalan que hasta abril se han registrado 693 hurtos de vehículos. Aunque las autoridades destacan que esta cantidad representa una reducción frente a años anteriores, la persistencia del fenómeno sigue alterando la rutina de los habitantes y genera una sensación de vulnerabilidad en las calles.

Cuatro hombres fueron capturados al ser responsables de varios robos de vehículos en Bogotá - crédito Mebog
Las organizaciones criminales han recurrido a métodos tecnológicos avanzados para sustraer automóviles en diferentes localidades, mientras que las pérdidas económicas y la percepción de inseguridad continúan afectando a propietarios y habitantes de la ciudad - crédito Mebog

El fenómeno afecta especialmente a las localidades de Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda, zonas donde se concentra el mayor número de denuncias. Este patrón evidencia que los robos se distribuyen en áreas de alta circulación y actividad comercial, lo que dificulta la implementación de estrategias de vigilancia focalizadas.

Las investigaciones señalan que las bandas han puesto su atención en marcas y modelos populares del mercado colombiano.

Entre los vehículos más hurtados figuran Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y Ford. Modelos específicos como Toyota Fortuner, Toyota TXL, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Ford Explorer, Kia Sportage LX, Chevrolet Spark y Kia Picanto encabezan la lista de objetivos, principalmente porque sus autopartes son muy demandadas en el mercado ilegal.

Temas Relacionados

Control vehicular BogotáRobo vehículoCaptura delincuentePolicía BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

La paratleta colombiana fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y cumple con el ciclo paralímpico de cara a Los Ángeles 2028

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Lina María Garrido siguió tirando pullas a Paloma Valencia: “El fracaso de su proyecto sacó su peor cara”

La representante a la Cámara manifestó su rechazo a las acusaciones en contra del aspirante Abelardo de la Espriella, advirtiendo que la campaña de la candidata del Centro Democrático ha optado por el desprestigio

Lina María Garrido siguió tirando pullas a Paloma Valencia: “El fracaso de su proyecto sacó su peor cara”

En video: Álvaro Uribe se le midió a bailar un vallenato de Diomedes Diaz durante evento de campaña de Paloma Valencia

El momento ocurrió durante el cierre de campaña de la candidata del Centro Democrático en Floridablanca, Santander, que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales

En video: Álvaro Uribe se le midió a bailar un vallenato de Diomedes Diaz durante evento de campaña de Paloma Valencia

Así puede hacer un postre de gelatina mosaico sin que se le dañen los cubos

La mezcla de leche debe estar a temperatura ambiente antes de combinarse con los cubos

Así puede hacer un postre de gelatina mosaico sin que se le dañen los cubos

Gustavo Petro volvió a causar polémica al repostear mensajes en apoyo al futbolista Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en festejo del Barcelona

En su cuenta de X, el presidente colombiano replicó la polémica imagen en donde el jugador español ondeó la bandera del estado asiático durante la celebración del equipo catalán tras obtener el título de Liga

Gustavo Petro volvió a causar polémica al repostear mensajes en apoyo al futbolista Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en festejo del Barcelona
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Deportes

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”