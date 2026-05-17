Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La barranquillera puso su mirada sobre el modelo mexicano y despertó comentarios entre sus seguidores - crédito @lynndamy/TikTok

La reciente interacción entre Shakira y Clovis Nienow en el programa matutino Hoy Día de Telemundo ha generado un intenso flujo de comentarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando usuarios compartieron un video de la entrevista en la que, según varios seguidores, se percibió una química poco habitual entre la cantante colombiana y el presentador mexicano.

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En el clip, una mirada de la barranquillera hacia Clovis captó la atención de la audiencia digital. La situación escaló rápidamente: bastaron segundos de imágenes para que plataformas como TikTok, YouTube e Instagram se llenaran de opiniones, bromas y teorías sobre una posible conexión más allá de lo profesional.

Shakira attends a press event organized by Global Citizen and FIFA to announce the FIFA World Cup Final Halftime Show in New York City, U.S., May 14, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Y es que minutos antes de presentar la entrevista, el modelo mexicano y exparticipante de La casa de los famosos se robó un gesto de la artista que no pierde la oportunidad para detallarlo detenidamente y reaccionar con su mirada y otro, justamente en el inicio de la charla, se ve cómo se muerde los labios de manera tentadora al ver a Nienow frente a ella.

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“¡Quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis!”, comentó la copresentadora Alessandra Villegas en tono jocoso durante la emisión, mientras en el set se tomaban el episodio con humor. O, por ejemplo, de un seguidor de la artista, que escribió: o “Ya tenemos una nueva sesión con Bizarrap para 2036, estén preparados”.

La conversación en redes se alimentó de antecedentes recientes. Un video anterior ya había mostrado a Clovis disfrutando uno de los conciertos de Shakira en Guadalajara, donde ambos compartieron escenario y momentos de cercanía.

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Esta fue la reacción de Shakira al empezar la entrevista con Clovis Nienow - crédito @lynndamy/TikTok

Ese episodio sirvió de preámbulo para que el nuevo encuentro fuera interpretado por los fans como “la segunda parte” de una historia mediática, sumando más combustible a la viralidad.

Hasta ahora, todo permanece en el ámbito de la especulación y el entretenimiento digital. Ni Shakira ni Clovis han hecho declaraciones públicas sobre el tema, limitando la situación a una reacción viral típica de figuras con alta exposición mediática.

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Durante la rueda de prensa que motivó la entrevista, Shakira presentó Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, en colaboración con Burna Boy.

Clovis Nienow el modelo mexicano que se robó la atención de Shakira durante la entrevista por el lanzamiento de 'Dai Dai' - crédito @clovisnienow/IG

La artista anunció que las ganancias del proyecto serán destinadas íntegramente al Fondo de Educación de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso de niños de todo el mundo a la educación y el deporte durante el evento deportivo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos.

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Quién es Clovis Nienow

Las imágenes de Clovis y Shakira han circulado ampliamente en redes sociales, sobre todo desde una reciente entrevista en la que, según usuarios, la complicidad entre ambos fue visible. Los fragmentos en los que ella sonríe junto al modelo mexicano se han reproducido millones de veces, alimentando comentarios sobre la aparente química que compartieron.

Esta no fue la primera ocasión en la que ambos coincidieron. Clovis ya había acompañado a la cantante durante un espectáculo en Guadalajara, formando parte del grupo que la rodeó en el escenario y generando curiosidad entre los asistentes.

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Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow de nuevo juntos luego de 'La casa de los famosos4' - crédito @gutierrezary y @clovisnienow/Instagram

Clovis, modelo, actor y presentador mexicano, alcanzó notoriedad tras su participación en la cuarta temporada de La casa de los famosos, transmitida por Telemundo en 2024. Se ha mantenido en la conversación pública por su vida personal: no tiene pareja ni hijos y se acerca a su cumpleaños número 33, el próximo 19 de junio. Su estatura es de 1,84 metros.

Durante su estadía en el reality de Telemundo, Clovis inició una relación sentimental con Aleska Génesis, que había sido pareja de James Rodríguez. También se le relacion´ con Ariadna Gutiérrez, la exvirreina universal colombiana.

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