Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”

El arquero de Independiente Santa Fe está concentrado en las finales con su club antes de reportarse en el campamento de entrenamiento de la selección Colombia en Medellín - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Andrés Mosquera Marmolejo, portero de Independiente Santa Fe, fue una de las novedades en la lista de 55 jugadores presentada por Néstor Lornenzo como preselección para disputar la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El arquero compartió sus primeras impresiones en la zona mixta, donde conversó con Infobae Colombia tras conocerse la convocatoria elaborada por el técnico Néstor Lorenzo.“Muy impresionado de estar ahí”, confesó Mosquera, que explicó cómo recibió la noticia junto a su familia y reveló cómo vive este momento a nivel personal y profesional.

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Mosquera Marmolejo relató que la noticia lo tomó por sorpresa y destacó el orgullo que sintieron sus seres queridos. “Bueno, impresionado, la verdad, sí. Muy, muy impresionado de estar ahí”, afirmó el arquero.

El jugador destacó el papel de su entorno más cercano en este proceso. “Con mi familia, como me decían ellos, muy orgullosos de mis hijos, mi esposa. Me decían que se sienten feliz”, señaló. El futbolista insistió en que este tipo de reconocimientos lo motivan y reavivan sus ilusiones. “El estar ahí lo motiva a uno, lo ilusiona a uno. Y bueno, que sea lo que Dios quiera”, expresó Mosquera Marmolejo.

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Andrés Mosquera Marmolejo es uno de los hombres más importantes de Santa Fe en las últimas tres temporadas - crédito Santa Fe

Al ser consultado por Infobae Colombia sobre una posible fecha de incorporación a la concentración de la selección Colombia, Mosquera fue claro: “No, no, no, no. Hoy estamos acá”. Manifestó que su prioridad inmediata sigue puesta en la campaña de Santa Fe: “Pensamos hoy en el Santa Fe, en poder llegar a la final y ojalá poder dar otra vuelta”. De este modo, el portero pospuso cualquier expectativa sobre su presencia en el grupo nacional hasta culminar los compromisos con su club.

El campamento de la selección Colombia en la ciudad de Medellín iniciará el domingo 17 de mayo y el primero en unirse sería James Rodríguez, que termino anticipadamente su participación con Minnesota United en Estados Unidos para ponerse al servicio del cuerpo técnico de la Tricolor.

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El cronograma de trabajo establece la preparación en la capital antioqueña, luego el viaje a Bogotá para disputar el partido amistoso de despedida ante Costa Rica y desde la capital de Colombia viajarán a San Diego, Estados Unidos, en donde se jugará el último partido amistoso de preparación, ante Jordania, ya con el grupo de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo.

Los arqueros convocados por Néstor Lorenzo en la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció una prelista de 55 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este listado fue confeccionado por el seleccionador Néstor Lorenzo y representa el primer filtro antes de la convocatoria definitiva.

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Entre los arqueros preseleccionados figuran Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Kevin Mier (Cruz Azul), Aldair Quintana (Independiente del Valle), David Ospina (Atlético Nacional) y Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe). El procedimiento establece que, de este grupo, solo 26 futbolistas, de los cuales tres son porteros, serán elegidos para integrar la nómina que viajará al mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Andrés Mosquera Marmolejo acumula 20 goles en contra en 19 partidos en la Liga BetPlay I-2026 con Independiente Santa Fe - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Kevin Mier Álvaro Montero Andrés Mosquera Marmolejo David Ospina Aldair Quintana Camilo Vargas Álvaro Angulo Jhon Arias Santiago Arias Yáser Asprilla Jordan Barrera Wilmar Barrios Cristian Borja Rafael Santos Borré Juan Cabal Jaminton Campaz Johan Carbonero Jorge Carrascal Kevin Castaño Edwuin Cetré Jhon Córdoba Juan Guillermo Cuadrado Carlos Cuesta Nelson Deossa Willer Ditta Jhon Jáder Durán Carlos Andrés Gómez Sebastián Gómez Juan Camilo “Cucho” Hernández Junior Hernández Jefferson Lerma Jhon Lucumí Deiver Machado Jhon Stiven Mendoza Yerry Mina Johan Mojica Yerson Mosquera Daniel Muñoz Eddier Ocampo Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Juan Fernando Quintero Juan Manuel Rengifo Johan Rojas Andrés Felipe Román Jhojan Romaña Davinson Sánchez Jhon Solis Luis Suárez Sebastián Villa Neyser Villarreal Kevin Viveros Luis Díaz James Rodríguez Richard Ríos