Colombia

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

El colombiano se robó el 'show' durante la fiesta a la que asistió acompañado de su papá, en la que el guajiro bailó y cantó frente a sus compañeros de equipo sin importar la barrera del idioma

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El guajiro llamó la atención de sus seguidores en redes sociales - crédito @garcon29__/X

La fiesta en el Allianz Arena marcó no solo la conquista del título de Bundesliga para el Bayern Múnich, sino también un momento especial para Lucho Díaz.

El delantero colombiano, nacido en La Guajira, brilló con una asistencia decisiva en la goleada reciente ante Colonia y fue pieza clave en la campaña que llevó al equipo a levantar su trofeo número 35 de la liga alemana.

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La temporada de Díaz se consolidó con 15 goles, una marca que lo ubicó dentro del grupo de los diez máximos anotadores del torneo. Esta cifra, sumada a sus 27 apariciones como titular, refuerza el papel central que ocupa en la estrategia del entrenador Kompany.

Quienes se preguntan por qué Lucho Díaz fue tan relevante en la obtención del campeonato encuentran la respuesta en su constancia y aporte ofensivo.

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Luis Díaz se ha convertido en uno de los favoritos del público en cada encuentro en la cancha - crédito MOHAMMED BADRA/EFE/EPA
Luis Díaz se ha convertido en uno de los favoritos del público en cada encuentro en la cancha - crédito MOHAMMED BADRA/EFE/EPA

El colombiano no solo sumó goles y asistencias, sino que mantuvo un nivel regular durante los partidos más exigentes, lo que le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y ser protagonista en los momentos definitorios.

Después del triunfo ante Colonia, la euforia se apoderó del estadio y el plantel celebró en medio de camisetas conmemorativas y una tarima especialmente montada para la ocasión. Los jugadores subieron uno a uno para recibir la medalla de campeón. Entre ellos, Díaz lució el galardón con orgullo antes de compartir el tradicional levantamiento del plato de campeón.

El capitán Manuel Neuer protagonizó un gesto significativo al ceder el privilegio de alzar el trofeo a Leon Goretzka, quien se despedirá del club tras varias temporadas. El homenaje al mediocampista se transformó en uno de los momentos emotivos de la jornada previa al pitazo inicial.

El colombiano desató las risas de sus compañeros de equipo durante la premiación, producto del curioso momento - crédito @MediaBayernFR/X

Durante la celebración, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos virales. En uno de ellos, se ve a Lucho Díaz bailando junto a su padre, “Mane” Díaz, mientras la música y el ambiente festivo contagiaban a todos los presentes.

En otro registro, el colombiano aparece cantando para sus compañeros, despertando una ola de reacciones entre sus seguidores y reafirmando la conexión especial que mantiene con la hinchada.

La foto de Luis Díaz junto a su familia celebrando el triunfo en la Bundesliga

El césped del estadio del Bayern Múnich fue testigo de una celebración familiar tras la conquista de la Bundesliga. Luis Díaz, vistiendo la camiseta roja del club, posó con el trofeo junto a sus seres queridos en una imagen que sintetiza el logro deportivo y el respaldo familiar.

Bayern Múnich
La fotografía de Luis Díaz junto a su familia que no pasó inadvertida por su seguidores - crédito @iMiaSanMia/X

A la izquierda del futbolista se encuentra Mane Díaz, padre del jugador, acompañado de la esposa y madre de Luis Díaz, ambos luciendo también la indumentaria del Bayern. El momento resalta la unión del núcleo familiar en uno de los días más especiales para el delantero colombiano.

En la imagen aparecen, además, las dos hijas de Díaz, ambas con la camiseta del equipo, compartiendo la alegría de su padre al obtener el título de la Bundesliga. El entorno destaca la emoción de los más pequeños en plena celebración sobre el campo.

Al extremo derecho de la fotografía está el hermano de Luis Díaz, que se muestra sonriente y abrazado a su pareja, la joven que completa la escena familiar. Ambos también visten los colores del Bayern, sumándose al festejo colectivo.

Las reacciones en redes sociales no fueron ajeas al triunfo, por lo que varios internautas destacaron la presencia de su familia en este nuevo capítulo de su vida: “Qué lindo cómo lo acompañan en cada momento que marca su carrera en el fútbol”; “Todo listo para que llegue a la selección Colombia a ganar también”; “Tan lindo bailando y cantando sin importar si le entienden o no”, entre otros.

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