Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Cada lámina del álbum Colitas Felices presenta a un perro rescatado listo para encontrar una familia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae) / fundacioncolitasfelices / Instagram

A pocos días del Mundial de 2026, la emoción futbolera no solo se vive en las canchas, sino también en las calles de Chocontá, Cundinamarca, gracias a una iniciativa que está revolucionando la forma de ver la adopción animal.

La Fundación Colitas Felices, conocida por su labor en el rescate y cuidado de perros sin hogar, decidió fusionar la fiebre del fútbol con el sueño de encontrarles una familia a sus rescatados. Así fue como sacaron un álbum de láminas que tiene un solo objetivo: buscar un hogar para sus perritos.

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Inspirados en el tradicional Álbum Panini del Mundial, Colitas Felices presentó su versión única en la que las estrellas no son futbolistas internacionales, sino perros colombianos que buscan un hogar definitivo: “Estas láminas nunca las verás repetidas. Cada peludito es una edición especial”, anunció la fundación en su campaña, dejando claro que cada animal es único y merece su propia oportunidad.

Algunos animales adoptaron nombres de las figuras de la Selección Colombia - crédito fundacioncolitasfelices / Instagram

La campaña, que rápidamente ganó visibilidad en redes sociales, muestra a los perros como integrantes de la selección nacional. Cada lámina incluye nombre, edad, peso y un apodo que rinde homenaje a reconocidos jugadores de fútbol colombiano. Así, el álbum se convierte en una vitrina para que cada perro tenga su momento de gloria y, al mismo tiempo, una oportunidad de ser adoptado.

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Entre los protagonistas de este “Colitas Felices Fútbol Club” se encuentran: Paco, apodado “Luchito Díaz”, de 5 años; James Rodríguez, de 4 años; “Expresso” Suárez, de 2 años; Rocket Ríos, de 5 años; John “el tímido” Arias, de 5 años; Minerva “la máquina”, de 8 años; Jumbo Mojica, de 2 años; Jerry Mina “el original”, de 6 años; Isabel “La Roca”, de 13 años; Sushi Muñoz, de 6 años, y Milo Vargas, de 5 años. Todos con historias y personalidades diferentes, pero con algo en común: las ganas de ser parte de una familia.

La creatividad de la campaña no solo radica en los nombres y apodos, sino en la forma de involucrar a la comunidad. “Recibe ya mismo las láminas online de nuestro equipazo al convertirte en padrino o madrina de nuestra fundación. Además, cada mes recibirás en tu WhatsApp un súper reporte de video y foto del ahijado o ahijada que elijas”, promueve la publicación oficial.

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En este Mundial, los protagonistas no son futbolistas, sino peluditos listos para ser adoptados - crédito fundacioncolitasfelices / Instagram

Esta alternativa permite que quienes no pueden tener una mascota en casa, puedan colaborar con la alimentación, atención veterinaria y bienestar de los perros. Así, cada persona puede apoyar sin importar las circunstancias personales. Además, el seguimiento mensual por WhatsApp fortalece el vínculo entre padrinos y ahijados, logrando que el apoyo sea cercano y significativo.

El humor y la ternura inundan la campaña, que ha convertido a estos perros en verdaderos “cracks” de colección. En palabras de la fundación: “En este mundial cada peludito es una edición especial. Ellos son únicos, irrepetibles y están listos para entrar a la cancha de tu corazón” publicaron.

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Las reacciones en redes no se hicieron esperar. “Ese álbum del mundial no es Panini sino canini, que es más exclusivo”, comentó un usuario, mientras otros expresaron su cariño por los protagonistas: “Me enamore de todos, pero James la rompe”, “Me encanta El Tímido Arias”, “Quiero el álbum”, “A james le dieron una talla de camiseta menos”.

La campaña transforma la pasión por el Mundial en oportunidades para perros sin hogar - crédito fundacioncolitasfelices / Instagram

La campaña de Colitas Felices demuestra que el fútbol y la solidaridad pueden ir de la mano para transformar realidades. Así, el Mundial de 2026 no solo será recordado por los goles y las jugadas, sino también por el gesto de quienes decidieron convertir a un perro rescatado en la verdadera estrella de su hogar.

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“¡Comparte este post para que estos maravillosos futbolistas encuentren su hogar definitivo!”, concluye la fundación, ante esto varios usuarios en redes pidieron la versión impresa para conseguir las monas.