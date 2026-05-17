Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

El sindicato petrolero advierte que la presión fiscal y la caída de utilidades amenazan la competitividad de Ecopetrol en 2026 - crédito Asopetrol

Hay preocupación en el sector petrolero de Colombia tras conocerse que Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos) registró una caída significativa tanto en sus ingresos como en sus utilidades netas durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el reporte financiero, divulgado el 12 de mayo de 2026, la compañía cerró el periodo con ingresos por $28,6 billones, lo que representa una baja de 8,7% frente al primer trimestre de 2025, y una utilidad neta de $2,9 billones, una disminución de 7,7% en igual comparación.

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En el mismo informe, la empresa señaló que la producción fue de aproximadamente 725.000 barriles equivalentes por día, registrando un Ebitda (dinero generado por una empresa) de 13,5 billones de pesos y un margen Ebitda del 47%.

Ecopetrol reporta una utilidad neta de 2,9 billones de pesos, con una disminución del 7,7% respecto al primer trimestre de 2025 - crédito Guillermo Legaria/EFE

Ante esta situación, la Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero (Asopetrol) elevó su preocupación ante los resultados generados por la empresa colombiana, advirtiendo que la actual presión fiscal podría impulsar una migración de profesionales y servicios hacia la industria petrolera de Venezuela.

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Preocupaciones del sector

La organización sindical, presidida por Óscar Bravo Mendoza, atribuyó el deterioro de la rentabilidad a una combinación de políticas fiscales nacionales y condiciones cambiarias, como la revaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense.

“Los resultados de Ecopetrol en este primer trimestre del 2026 cayeron un 7,7% a pesar del muy buen desempeño operacional de la compañía. ¿Por qué se dio esto? Principalmente por dos razones: el aumento de la tasa de tributación al 37,1% y la revaluación del peso”, recalcó el líder sindical.

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En su intervención, Bravo Mendoza hizo una sugerencia al Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, enfatizando que el Ejecutivo “debe entender que no se puede extraer riqueza de una industria asfixiándola hasta su paralización”.

El sindicato urge al Gobierno revisar la estructura impositiva para proteger la inversión, las finanzas públicas y el futuro de Ecopetrol - crédito suministrada a Infobae Colombia

Además, advirtió que el éxodo de empresas operadoras y de servicios hacia el vecino país impacta negativamente la competitividad del sector y amenaza la soberanía energética de Colombia.

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“Mientras para el segundo, pues es difícil tener control (sobre la revaluación del dólar), sí hacemos un llamado desde Asopetrol al Gobierno nacional para que disminuya esa tasa impositiva, porque de lo contrario, no solo Ecopetrol, sino las empresas del sector van a dejar de ser eficientes, dejar de ser rentables (...) la falta de garantías y el exceso de impuestos en el mercado local están creando las condiciones perfectas para una diáspora de bienes, servicios y talento humano hacia Venezuela”, explicó.

La dirección de Asopetrol aseguró que mantener la alta carga tributaria sobre Ecopetrol reduce la capacidad de inversión de la empresa y pone en riesgo tanto el “tejido industrial” nacional como los ingresos estatales derivados de regalías y dividendos. La organización advierte sobre la posible “afectación sobre las finanzas públicas” si persiste el debilitamiento del sector.

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“Eso no solo nos resta competitividad, sino que pone en peligro la soberanía energética del país, lo cual puede llevar unas consecuencias muy graves en términos fiscales en el mediano plazo”, recordó.

Imagen de referencia - Asopetrol destaca que el impuesto extraordinario al patrimonio sumó $1,2 billones y afectó los resultados de la petrolera - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Por último, Óscar Bravo Mendoza reiteró su llamado a preservar a Ecopetrol como la compañía más grande del país, con el fin de evitar una nueva crisis que podría llevarla a un destino no deseado.

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“Cuidar a Ecopetrol es cuidar el futuro de todos. Si permitimos que la industria se apague bajo el peso de impuestos excesivos, Colombia perderá su motor económico frente a competidores regionales”, concluyó.

Justificación de Ecopetrol

Ante la revelación de los datos del primer trimestre del 2026, Ecopetrol atribuyó estos resultados a la influencia de impuestos extraordinarios y a la debilidad del dólar, factores que erosionaron el desempeño en un contexto de volatilidad internacional.

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El entorno global del sector energético atravesó una reconfiguración con la intensificación de la crisis en Medio Oriente, lo que disparó la volatilidad del crudo y generó desafíos logísticos. A pesar de estos obstáculos, Ecopetrol sostuvo parte de sus márgenes operativos aplicando criterios de eficiencia y moderación de costos.

Imagen de referencia - La compañía atribuyó estos resultados a la influencia de impuestos extraordinarios y a la debilidad del dólar - crédito Luisa González/Reuters

Uno de los datos más significativos que destaca la crisis es el aumento de la Tasa Efectiva de Tributación, que alcanzó el 37,1%, el nivel más alto en años recientes, de acuerdo con la postura del sindicato.

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De hecho, Asopetrol identificó entre los factores determinantes de estos resultados el impacto del impuesto extraordinario al patrimonio, que representó aproximadamente 1,2 billones de pesos durante el trimestre evaluado.