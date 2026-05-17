La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

La vallecaucana aseguró que el ex de la barranquillera desapareció a los pocos días del nacimiento del menor - crédito @marcaderopas/TikTok

La visita inesperada del Icbf a la casa de Aida Victoria Merlano tras una denuncia de su expareja desató una ola de reacciones en redes sociales.

La situación tomó notoriedad cuando Merlano Manzaneda relató públicamente que la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se originó por una acusación de presunto abandono del menor, presentada por Tejada.

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“Yo no entendía qué venía a hacer aquí el Bienestar, y me dice la nana: ‘Es que el papá del niño te mandó al Bienestar Familiar’, yo quedé tiesa y calva... Mira, yo en la vida he visto gente descarada y esta, ¿cómo me vas a hacer eso, infeliz?“, dijo Aida en medio de risas.

Aida Victoria se quebró en 'La Mansión VIP' y reveló que extraña a su hijo, pero sabe que está bien - crédito @aidavictoriam/IG

Posteriormente, el empresario difundió un comunicado en el que explicó su versión sobre el episodio y las motivaciones detrás de su denuncia.

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“La acción de tutela presentada jamás tuvo la intención de atacar a nadie ni de convertir una situación familiar en un espectáculo mediático. La única razón por la que acudí a la justicia fue para ejercer legítimamente mi derecho como padre a cuidar, acompañar y compartir con mi hijo cuando su madre no podía hacerlo, sin restricciones injustificadas ni condiciones impuestas por terceros”.

En medio de la controversia, Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, reconocida influenciadora caleña, utilizó una transmisión en vivo para opinar sobre el conflicto entre Merlano y Juan David Tejada, conocido como el “Agropecuario”.

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En su mensaje, Tejada afirma que su intención no fue crear un escándalo mediático, sino ejercer su derecho como padre - crédito @elreydelosagropecuarios/ Instagram

Durante su participación en redes, La Segura señaló que, según lo que ha observado, las personas cercanas a Aida han sido un apoyo constante en el cuidado de su hijo.

Expresó que quienes apoyan a la barranquillera conviven más con el niño “que ese perro, que a los tres días se perdió”, aludiendo a la ausencia paterna en la vida del menor. La declaración generó inmediatamente repercusiones entre sus seguidores.

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En la transmisión, la creadora de contenido también afirmó que el niño no podría haber quedado en mejores manos. Mencionó al mejor amigo de Aida y a las nanas que forman parte de la red de apoyo familiar. Añadió que la barranquillera se fue a trabajar “y a luchar por el futuro de su hijo”, defendiendo su decisión de buscar mejores oportunidades laborales.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano relató que debió justificar ante el ICBF las condiciones en las que dejó a su hijo mientras grababa el reality en México, luego de que su expareja y padre del menor la reportara por abandono - crédito @aidavictoria.tv

La Segura manifestó sorpresa ante la posibilidad de que el menor pudiera quedarse bajo el cuidado paterno y luego optó por no profundizar en el tema. Su intervención incluyó una crítica sobre la cuota monetaria destinada al niño, asunto que, según admitió, le generaba molestia.

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Las reacciones a la publicación de la vallecaucana no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Qué bueno que la sororidad se ha hecho presente en estos casos”; “La Segura siendo coherente y respaldando a Aida a pesar de las diferencias”, entre otros.

Qué más dijo Juan David Tejada en el comunicado

El creador de contenido dedicó unas emotivas palabras a su hijo Emiliano - crédito @rechismes/IG

Además de aclarar que la situación se trató de un mero intento de que se le concedan los derechos paternos mientras la creadora de contenido se encuentra fuera del país trabajando, en el comunicado el “Agropecuario” arremetió contra los empleados de Merlano y afirmó que el menor no debió quedarse con el mejor amigo de la influencer.

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En el texto, Tejada expuso que una de sus principales preocupaciones fue que el vínculo con su hijo quedara supeditado a la decisión de terceros ajenos a la relación:

“No quería continuar supeditado a decisiones de empleadas o personas ajenas a nuestra relación paterno-filial, quienes determinaban bajo qué condiciones podía compartir con mi propio hijo,limitando el tiempo de convivencia y exigiendo que los encuentros se realizaran únicamente en establecimientos públicos, pese a no existir en mi contra ninguna restricción legal, judicial o administrativa que justificara dichas medidas”.

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