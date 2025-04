Dólar en Colombia bajó de precio el 24 de abril, pero no se pone barato: así se compra y vende en casas de cambio

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 24 de abril de 2025 en un promedio de $4.274,58. Esto significó una caída de $23,73 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $4.298,31. La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $4.295,00, tocó un máximo de $4.310,00 y un mínimo de $4.255,00. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.184 millones en 2.004 transacciones.Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 1,14%; pero en términos interanuales todavía mantiene una subida del 7,31%.Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.Si se compara la cifra con días pasados, dio la vuelta al resultado de la jornada anterior, cuando experimentó un ascenso del 0,72%, mostrando en los últimos días una ausencia de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a la última semana es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (14,44%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

Guerra comercial

Dólar en casas de cambio

Dólar por ciudades

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, se conocieron las declaraciones del Ministerio de Comercio chino, que reiteró su postura de no eliminar los aranceles a los productos estadounidenses hasta obtener acciones claras del gigante norteamericano. Asimismo, las autoridades chinas confirmaron queEn el ámbito local, el mercado operó con calma ante la ausencia de noticias económicas de relevancia.Aunque bajó de precio de manera considerable en el inicio de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, ante la guerra comercial que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente,Lo hacen de la siguiente manera:compra: $3.950. Venta: $4.100.compra: $3.950. Venta: $4.100.compra: $3.720. Venta: $4.120.compra: $4.060. Venta: $4.120.compra: $4.090. Venta: $4.130.compra: $4.020. Venta: $4.140.compra: $4.080. Venta: $4.140.compra: $4.090. Venta: $4.140.compra: $4.000. Venta: $4.150.compra: $4.020. Venta: $4.180.De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $4.060 para compra y en $4.230 para venta.compra: $4.090. Venta: $4.190.compra: $4.000. Venta: $4.210.compra: $4.100. Venta; $4.300.compra: $3.750. Venta: $3.980.compra: $4.200. Venta: $4.360.compra: $3.730. Venta: $ 3.800.El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”.Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.